Antoine Griezmann idén nyáron távozott az Atlético Madridtól, és az MLS-ben szereplő Orlando City együtteséhez szerződött. A világbajnok francia támadó alaposan bekezdett új klubjában, nyolc bajnokin öt gólt szerzett és három gólpasszt adott, legutóbb a San Diego elleni találkozót döntötte el.

Antoine Griezmann jól kezdett az MLS-ben

Fotó: ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antoine Griezmann majdnem rosszul lett

A 35 éves klasszis a 28. percben szerzett vezetést, gólja pedig győztes találatnak bizonyult, klubja 1-0-ra nyerte a hazai meccset. Az első félidő derekán ivószünetre került sor, ami Griezmann számára nagyon jól jött, mert már a rosszullét kerülgette.

A francia játékos láthatóan borzasztóan nehezen viselte a floridai hőséget,

ugyanis teljesen bebugyolálta a fejét egy töröközőbe. A közösségi médiában gyorsan vírusként kezdett el terjedni a felvétel, amelyen Griezmann rendkívül fáradtnak, kimerültnek tűnt. A szurkolók közül sokan viccelődni kezdtek vele, és többek között azt írták, hogy úgy nézett ki, mintha már az utolsó energiatartalékait élné fel.

🚨 Antoine Griezmann after playing 33 minutes in the Florida heat and humidity. 😭 pic.twitter.com/G0UQInlG1G — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 6, 2026

Voltak, akik azt kommentelték, hogy úgy tűnt, Griezmann az életéért küzd,

de természetesen sokan éreztek együtt a franciával, aki egyébként végigjátszotta a mérkőzést.

Orlandóban és általában Floridában kifejezetten jellemző a nagy hőség és a magas páratartalom nyáron, ezért érthető, hogy a világbajnok támadó megsínylette a kemény körülményeket.

Griezmann a Real Sociedadtól került az Atlético Madridhoz 2014-ben. Diego Simeone együttesében klublegendává vált, bár a barcelonai kitérőjét nehezen bocsátották meg neki a szurkolók. A francia futballista bajnoki címet nem nyert a madridiakkal, Európa-ligát azonban igen. Griezmann a nemzeti csapatban 137 alkalommal lépett pályára, legnagyobb sikereként 2018-ban vb-t nyert Oroszországban a válogatottal.