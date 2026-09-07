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Az Orlando City-San Diego meccset a világbajnok francia csatár gólja döntötte el. Antoine Griezmann ismét a kapuba talált az MLS-ben, ám a floridai hőség alaposan megviselte őt.

Antoine Griezmann idén nyáron távozott az Atlético Madridtól, és az MLS-ben szereplő Orlando City együtteséhez szerződött. A világbajnok francia támadó alaposan bekezdett új klubjában, nyolc bajnokin öt gólt szerzett és három gólpasszt adott, legutóbb a San Diego elleni találkozót döntötte el.

Antoine Griezmann jól kezdett az MLS-ben
Antoine Griezmann jól kezdett az MLS-ben
Fotó: ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antoine Griezmann majdnem rosszul lett

A 35 éves klasszis a 28. percben szerzett vezetést, gólja pedig győztes találatnak bizonyult, klubja 1-0-ra nyerte a hazai meccset. Az első félidő derekán ivószünetre került sor, ami Griezmann számára nagyon jól jött, mert már a rosszullét kerülgette. 

A francia játékos láthatóan borzasztóan nehezen viselte a floridai hőséget, 

ugyanis teljesen bebugyolálta a fejét egy töröközőbe. A közösségi médiában gyorsan vírusként kezdett el terjedni a felvétel, amelyen Griezmann rendkívül fáradtnak, kimerültnek tűnt. A szurkolók közül sokan viccelődni kezdtek vele, és többek között azt írták, hogy úgy nézett ki, mintha már az utolsó energiatartalékait élné fel.

Voltak, akik azt kommentelték, hogy úgy tűnt, Griezmann az életéért küzd, 

de természetesen sokan éreztek együtt a franciával, aki egyébként végigjátszotta a mérkőzést.

Orlandóban és általában Floridában kifejezetten jellemző a nagy hőség és a magas páratartalom nyáron, ezért érthető, hogy a világbajnok támadó megsínylette a kemény körülményeket.

Griezmann a Real Sociedadtól került az Atlético Madridhoz 2014-ben. Diego Simeone együttesében klublegendává vált, bár a barcelonai kitérőjét nehezen bocsátották meg neki a szurkolók. A francia futballista bajnoki címet nem nyert a madridiakkal, Európa-ligát azonban igen. Griezmann a nemzeti csapatban 137 alkalommal lépett pályára, legnagyobb sikereként 2018-ban vb-t nyert Oroszországban a válogatottal.

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