Az első négy bajnokiját megnyerő Arsenal meglepően simán, 3–0-ra kikapott a Brighton otthonában a Premier League ötödik fordulójában. Pascal Gross a 31. percben szerezte meg a vezetést, Haralambosz Kosztulasz még a szünet előtt növelte az előnyt, majd Chema Andrés az 57. percben állította be a végeredményt. Az Ágyúsok ezzel elveszítették százszázalékos mérlegüket, és a gólkülönbség miatt visszacsúsztak a második helyre a vasárnap pályára lépő Manchester City mögé.

Az Arsenal minden téren alulmaradt a Brightonnal szemben

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Három éve is a Brighton ütötte ki az Arsenalt

Az Opta egyik legérdekesebb statisztikája szerint az Arsenal 2023 májusa óta először veszített legalább háromgólos különbséggel Premier League-mérkőzést. A különös egybeesés, hogy három évvel ezelőtt is éppen a Brighton győzte le 3–0-ra Arteta csapatát, akkor az Emirates Stadionban: az a kudarc gyakorlatilag véget vetett az Arsenal akkori bajnoki reményeinek.

A mostani vereséggel ráadásul egy még régebbi negatív klubrekord is előkerült: az Arsenal címvédőként legutóbb 1989 októberében szenvedett legalább háromgólos bajnoki vereséget, amikor az Everton győzte le 3–0-ra. Vagyis 37 éve nem kapott ekkora bajnoki pofont úgy, hogy az előző idény angol bajnokaként lépett pályára.

A Brighton eközben lassan specializálódik a címvédők legyőzésére: sorozatban a harmadik idényben verte meg hazai pályán az aktuális Premier League-bajnokot. A Manchester Cityt a 2024–2025-ös, a Liverpoolt a 2025–2026-os idényben győzte le, most pedig az Arsenal következett. Fabian Hürzeler csapata öt forduló alatt már 16 gólt szerzett, ezzel jelenleg a Premier League legeredményesebb együttese.

Az Arsenalnak különösen a Brighton agresszív letámadása okozott problémát: a hazaiak kilencszer szerezték vissza a labdát az Arsenal támadóharmadában, ennél többször egyetlen csapat sem tette ezt Arteta együttese ellen Premier League-meccsen 2023 decembere óta. Két Brighton-gól ráadásul a tizenhatoson kívülről született: az Arsenal által kapott legutóbbi 18 bajnoki gólból immár hét érkezett távoli lövésből.