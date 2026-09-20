Az első félidőben kevés futball, rengeteg feszültség és több kemény belépő jellemezte az Atlético Madrid-Real Madrid meccset. Számos jelenet után a játékvezető döntését vitatták. A legnagyobb balhét Cristian Romero és Jude Bellingham ütközése okozta. A Real játékosa, Bellingham először sárgát kapott, majd a VAR után megváltoztatták a döntést: a lapot Romerónak adták. Az első játékrészben nem esett gól.

Az Atlético Madrid-Real Madrid meccsen a vendégek túl későn szépítettek Fotó: THOMAS COEX / AFP

A második félidő elején Dean Huijsen a tizenhatoson belül szabálytalankodott Giuliano Simeonéval szemben, és mivel utolsó emberként akadályozta meg a helyzetet, piros lapot kapott. Grimaldo magabiztosan értékesítette a büntetőt (1-0). Öt perccel később növelte előnyét a hazai csapat, az emberelőnyben játszó Atlético tovább támadott, Giuliano Simeone beadása után Jonathan David talált be. Az utolsó percben a Real Madrid Rüdiger révén szépített, de ennél többre nem futotta, az Atlético Madrid 2-1-re verte a Real Madridot.

Atlético Madrid-Real Madrid: dominált a hazai csapat

A meccsen egy piros, és öt sárga lapot osztott ki a játékvezető.

A Real újabb csalódást okozott, az eddigi hét forduló során ez már a második veresége volt a bajnokságban.

Az Atlético fölényben játszott, 61 százalékban birtokolta a labdát, 17-szer próbálkozott kapuralövéssel.