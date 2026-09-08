A Bajnokok Ligája új idénye magyar szempontból annak ellenére is különlegesnek ígérkezik, hogy hazai klubnak ezúttal sem szurkolhatunk a mezőnyben. A Liverpooltól Athénon és Isztambulon át egészen Lipcséig és Villarrealig lesz miért figyelni az eseményeket: honfitársaink között akad alapember, új kihívás előtt álló rutinos válogatott és olyan is, aki pályafutása első BL-meccsére készülhet. Ráadásul az útjaik a ligaszakasz során egymást is keresztezik majd.
Varga Barnabás és Vitális Milán – AEK Athén
Elsőként akár két magyarért is szoríthatunk: az AEK Athén kedden 18.45-kor a LASK-ot fogadja. A görög bajnok hét év után tér vissza a BL főtáblájára, míg az osztrák együttes története első mérkőzésére készül a sorozat főtábláján.
Varga Barnabás remek formában várja a rajtot: a 30-szoros magyar válogatott csatár két gólt szerzett a Levszki elleni BL-playoffban, a görög bajnokságban pedig négy találattal vezeti a góllövőlistát. Legutóbb az Arisz 5–0-s kiütésekor duplázott, sőt a mesterhármast is megszerezte, ám harmadik gólját a VAR elvette. Vitális Milán szintén gyorsan alapember lett Athénban: mindhárom eddigi bajnokin kezdett, az Arisz ellen pedig gólpasszt adott. A BL-selejtezőben még nem lépett pályára az AEK-ban, így kedden bemutatkozhat a sorozatban új klubja színeiben.
Gulácsi Péter – Villarreal
Gulácsi Péternek már az is nagy kérdés, hogy pályára kerül-e kedden a Borussia Dortmund otthonában. A 36 éves kapus nyáron az RB Leipzigtől igazolt a Villarrealhoz, de a spanyol csapat mind a négy eddigi bajnokiját a kispadról nézte végig, a kaput Luiz Júnior védte.
A brazil kapus azonban legutóbb hibázott a Deportivo elleni 3–2-es vereségnél, a Villarreal pedig továbbra is nyeretlen a bajnokságban, így érdekes lesz, Marcelino változtat-e a BL-rajtra. Gulácsi több mint egy évtizedet töltött Németországban, vagyis ha lehetőséget kap, nagyon ismerős közegben mutatkozhat be új csapatában. A Villarrealnak ráadásul nagy szüksége lenne a fordulatra: 11 BL-meccse nyeretlen, tavaly pedig éppen Dortmundban szenvedett 4–0-s vereséget.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – Liverpool
A legnagyobb magyar érdeklődés természetesen a Liverpoolt övezi, amely szerdán az Atlético Madridot fogadja. Külön érdekesség, hogy a két csapat az előző idényben is egymás ellen kezdte a BL-t az Anfielden: akkor Virgil van Dijk 92. percben szerzett góljával 3–2-re nyertek a Vörösök.
Szoboszlai Dominik Andoni Iraola alapembereként várhatja a rajtot, míg a szintén rendszeresen játszó Kerkez Milos az Ipswich elleni 2–0-s bajnoki siker során már előre is tekintett. A magyar válogatott balhátvéd kiemelte, mostantól háromnaponta követik egymást a mérkőzések, ezért nincs sok idő az ünneplésre.
A statisztika mindenesetre a Liverpool mellett szól: a hatszoros BEK/BL-győztes megnyerte a legutóbbi hat csoport- vagy alapszakaszos mérkőzését spanyol ellenféllel szemben, az utolsó ötből négyszer kapott gól nélkül. Az Atlético eközben még sosem nyert BL-csoport- vagy alapszakaszmeccset angol rivális ellen.
Sallai Roland – Galatasaray
Sallai Roland szerdán Lisszabonban, a Sporting otthonában kezdheti meg az új BL-idényt. A magyar válogatott támadó helyzete különleges: miközben a nemzeti csapatban támadóként szerepel, az UEFA a Galatasaray keretében már védőként tartja nyilván, Okan Buruk pedig rendszeresen jobbhátvédként számít rá.
Sallai a legutóbbi, Basaksehir elleni 3–2-es bajnoki sikert is végigjátszotta ezen a poszton, igaz, egy kellemetlen jelenet is fűződött a nevéhez: egy labdáért vívott párharcban arcon találta ellenfelét, amiért tizenegyest kapott a Basaksehir. A Sporting és a Galatasaray most először találkozik egymással. A portugálok az előző BL-idényben a negyeddöntőig meneteltek és mind a négy hazai alapszakaszmeccsüket megnyerték, míg a törökök legutóbbi 15 idegenbeli európai kupamérkőzésükből csak egyet.
Willi Orbán – RB Leipzig
A magyar érdekeltségű klubok közül utolsóként az RB Leipzig lép pályára, csütörtökön a Como vendégeként. Willi Orbán továbbra is meghatározó tagja a német csapatnak, amelynek mindkét eddigi Bundesliga-mérkőzésén pályára lépett.
Az ellenfél számára történelmi este következik: a Como fennállása első európai kupamérkőzését játssza. A nemzetközi rutint ugyanakkor a kispadon aligha kell bemutatni az olaszoknak, Cesc Fabregas ugyanis játékosként 104 BL-mérkőzésen szerepelt. A Leipzignek viszont lenne mit javítania saját közelmúltján: legutóbbi tíz BL-meccséből mindössze egyet nyert meg, és 18 európai kupamérkőzés óta nem tudta megőrizni a kapuját a góltól.
A Bajnokok Ligája első fordulójában így mind az öt magyar érdekeltségű csapat pályára lép, a hét honfitársunk közül pedig többen is fontos szerepre számíthatnak. Az alapszakasz később magyar–magyar párharcokat is hoz majd, de előbb a nyitó három estén át az első pontok megszerzése lesz a cél.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló
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