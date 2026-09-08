A Bajnokok Ligája új idénye magyar szempontból annak ellenére is különlegesnek ígérkezik, hogy hazai klubnak ezúttal sem szurkolhatunk a mezőnyben. A Liverpooltól Athénon és Isztambulon át egészen Lipcséig és Villarrealig lesz miért figyelni az eseményeket: honfitársaink között akad alapember, új kihívás előtt álló rutinos válogatott és olyan is, aki pályafutása első BL-meccsére készülhet. Ráadásul az útjaik a ligaszakasz során egymást is keresztezik majd.

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Fotó: Peter Powell/AFP

Varga Barnabás és Vitális Milán – AEK Athén

Elsőként akár két magyarért is szoríthatunk: az AEK Athén kedden 18.45-kor a LASK-ot fogadja. A görög bajnok hét év után tér vissza a BL főtáblájára, míg az osztrák együttes története első mérkőzésére készül a sorozat főtábláján.

Varga Barnabás remek formában várja a rajtot: a 30-szoros magyar válogatott csatár két gólt szerzett a Levszki elleni BL-playoffban, a görög bajnokságban pedig négy találattal vezeti a góllövőlistát. Legutóbb az Arisz 5–0-s kiütésekor duplázott, sőt a mesterhármast is megszerezte, ám harmadik gólját a VAR elvette. Vitális Milán szintén gyorsan alapember lett Athénban: mindhárom eddigi bajnokin kezdett, az Arisz ellen pedig gólpasszt adott. A BL-selejtezőben még nem lépett pályára az AEK-ban, így kedden bemutatkozhat a sorozatban új klubja színeiben.

Gulácsi Péter – Villarreal

Gulácsi Péternek már az is nagy kérdés, hogy pályára kerül-e kedden a Borussia Dortmund otthonában. A 36 éves kapus nyáron az RB Leipzigtől igazolt a Villarrealhoz, de a spanyol csapat mind a négy eddigi bajnokiját a kispadról nézte végig, a kaput Luiz Júnior védte.

A brazil kapus azonban legutóbb hibázott a Deportivo elleni 3–2-es vereségnél, a Villarreal pedig továbbra is nyeretlen a bajnokságban, így érdekes lesz, Marcelino változtat-e a BL-rajtra. Gulácsi több mint egy évtizedet töltött Németországban, vagyis ha lehetőséget kap, nagyon ismerős közegben mutatkozhat be új csapatában. A Villarrealnak ráadásul nagy szüksége lenne a fordulatra: 11 BL-meccse nyeretlen, tavaly pedig éppen Dortmundban szenvedett 4–0-s vereséget.