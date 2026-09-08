Bevállalós fotókkal búcsúztatta a nyarat az albán műsorvezető, Eva Murati, hogy a Bajnokok Ligája hivatalos háziasszonyaként végre visszatérjen a tévéképernyőre a legrangosabb európai kupasorozat kedden kezdődő alapszakaszára. A 31 éves tévés ezúttal egy merész bikiniben nyűgözte le a rajongókat.

Eva Murati a Bajnokok Ligája háziasszonya hazájában, Albániában

Fotó: Stefania D'Alessandro / WireImage

Bikinis fotókon a Bajnokok Ligája háziasszonya, Eva Murati

Eva Murati a BL hivatalos háziasszonya hazájában, Albániában, de gyönyörű külsejének köszönhetően a közösségi médiában is hatalmas népszerűségnek örvend. A 31 éves tévés többször lenyűgözte már az 1,4 milliós rajongótáborát, most pedig egy leopárdmintás bikiniben pózolva varázsolta el az embereket.

Készen állok búcsút inteni a nyárnak

– fogalmazott az Instagram-oldalára feltöltött fotók mellett Eva Murati, aki több ezer kedvelést és hozzászólást kapott a bejegyzésére.

A világ legszebb nője

– fogalmazott a kommentek között egy lelkes rajongó. Egy másik azt írta: