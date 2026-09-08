Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Emberölés kísérletével vádolják a hároméves kisfiát leforrázó Erikát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 31 éves tévés szépség bikinis fotókkal varázsolta el a rajongókat. Eva Murati a Bajnokok Ligája hivatalos háziasszonya hazájában, Albániában – ahol most egy strandon búcsúztatta el a nyarat, hogy aztán a nézők legnagyobb örömére visszatérjen a képernyőre.

Bevállalós fotókkal búcsúztatta a nyarat az albán műsorvezető, Eva Murati, hogy a Bajnokok Ligája hivatalos háziasszonyaként végre visszatérjen a tévéképernyőre a legrangosabb európai kupasorozat kedden kezdődő alapszakaszára. A 31 éves tévés ezúttal egy merész bikiniben nyűgözte le a rajongókat.

Eva Murati a Bajnokok Ligája háziasszonya hazájában, Albániában
Eva Murati a Bajnokok Ligája háziasszonya hazájában, Albániában
Fotó: Stefania D'Alessandro / WireImage

Bikinis fotókon a Bajnokok Ligája háziasszonya, Eva Murati

Eva Murati a BL hivatalos háziasszonya hazájában, Albániában, de gyönyörű külsejének köszönhetően a közösségi médiában is hatalmas népszerűségnek örvend. A 31 éves tévés többször lenyűgözte már az 1,4 milliós rajongótáborát, most pedig egy leopárdmintás bikiniben pózolva varázsolta el az embereket.

Készen állok búcsút inteni a nyárnak

– fogalmazott az Instagram-oldalára feltöltött fotók mellett Eva Murati, aki több ezer kedvelést és hozzászólást kapott a bejegyzésére.

A világ legszebb nője

– fogalmazott a kommentek között egy lelkes rajongó. Egy másik azt írta:

Hűha, nagyon gyönyörű vagy!

Még pályára sem lépett, máris ítélet született Gulácsi Péterről a Villarrealnál
Rekordszámú magyarral indul a Bajnokok Ligája, ilyenre még sosem volt példa
Varga Barnabás megszólalt a legnagyobb hibájáról az AEK Athén BL-meccse előtt
Eva Murati
Eva Murati
Eva Murati
Galéria: A Bajnokok Ligája szuperszexi műsorvezetője, Eva Murati
1/15
A Bajnokok Ligája dögös műsorvezetője, Eva Murati

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!