A török sztárcsapat 18 év után tért vissza a Bajnokok Ligája főtáblájára, a Fenerbahce-Roma mérkőzés azonban nem csak a pályán történtek miatt maradt emlékezetes. A 1-1-es eredménnyel véget ért meccs utáni sajtótájékoztatón az isztambuli klub vezetőedzője, Ismail Kartal először megdicsérte a játékosait, majd mindenkit meglepett azzal, hogy közölte, távozik a Fenerbahce kispadjáról.

A Fenerbahce-Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés után a török csapat edzője meglepő bejelentést tett

Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Bajnokok Ligája: káosz a Fenerbahce-Roma meccs után

„Három hónapja vagyok itt. Az elnökünk és az igazgatótanács tagjai mindenben igyekeztek segíteni minket. Csodálatos napok voltak. Ezúton is gratulálok a játékosaimnak.

Ma este lemondok a posztomról, azzal a szándékkal, hogy soha nem térek vissza.

A klub előrehaladása érdekében hoztam meg ezt a döntést” – mondta nagy meglepetésre Kartal.

A török sajtó beszámolói szerint a döntés hátterében nem kizárólag a csapat eredményei álltak. Kartalra komoly nyomás nehezedett, ráadásul az AS Roma elleni találkozón egy szurkoló egy üveget dobott felé, amely eltalálta. A történteket a Fenerbahce elnöke is megerősítette, és elmondta, hogy a szakembert nagyon megviselte az incidens.

🚨🟡🔵 BREAKING: Fenerbahçe manager Ismail Kartal has resigned after 1-1 draw against Roma.



“I stepped down from my duties this evening. I made this decision to clear the way for my club. I resigned while the path is still clear, with no intention of ever returning”. pic.twitter.com/sfaoAwQnRG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026

A Fenerbahce elnöke nem fogadta el az edző lemondását

A Fenerbahce később hivatalosan közölte, hogy az elkövetőt azonosították, a rendőrség kihallgatta, és a 6222-es számú törvény alapján kitiltották a mérkőzésekről.

A történet azonban itt nem ért véget. A klub elnöke, Aziz Yildirım ugyanis közölte: nem fogadja el Kartal lemondását, és azt szeretné, ha a tréner folytatná a munkát.

„Azt mondtuk, hogy bejutunk a Bajnokok Ligájába, és be is jutottunk. Kivel értük ezt el? Ismail Kartallal. Az edző a helyén marad, a közösségnek pedig ki kell állnia mellette. Nem kell neki azt mondania, hogy folytatja a munkát.

Én idősebb vagyok nála, és azt mondtam neki: folytatni fogod! Mi egy család vagyunk!”

– jelentette ki a klubelnök.

💬 "İsmail Kartal görevinin başındadır ama bu camia da İsmail Kartal'a sahip çıksın."



🟡🔵 Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini açıkladı! pic.twitter.com/hAnihBhQvj — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 10, 2026

A Fenerbahcénál jelenleg óriási a káosz, az edző lemondott, az elnök azonban maradásra szólította fel. A török együttes a BL-alapszakaszban többek között az Aston Villa és a Liverpool ellen is pályára lép majd, ám egyelőre nem tudni, ki fogja irányítani a jövőben a csapatot.