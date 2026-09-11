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Egészen elképesztő botrány robbant ki Isztambulban a Fenerbahce-Roma mérkőzés után. A hazaiak vezetőedzője, Ismail Kartal váratlanul bejelentette, hogy lemond a posztjáról, ráadásul kiderült: a Bajnokok Ligája-meccs közben egy szurkoló egy üveggel dobta meg a szakembert.

A török sztárcsapat 18 év után tért vissza a Bajnokok Ligája főtáblájára, a Fenerbahce-Roma mérkőzés azonban nem csak a pályán történtek miatt maradt emlékezetes. A 1-1-es eredménnyel véget ért meccs utáni sajtótájékoztatón az isztambuli klub vezetőedzője, Ismail Kartal először megdicsérte a játékosait, majd mindenkit meglepett azzal, hogy közölte, távozik a Fenerbahce kispadjáról.

A Fenerbahce-Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés után a török csapat edzője meglepő bejelentést tett
A Fenerbahce-Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés után a török csapat edzője meglepő bejelentést tett
Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Bajnokok Ligája: káosz a Fenerbahce-Roma meccs után

„Három hónapja vagyok itt. Az elnökünk és az igazgatótanács tagjai mindenben igyekeztek segíteni minket. Csodálatos napok voltak. Ezúton is gratulálok a játékosaimnak. 

Ma este lemondok a posztomról, azzal a szándékkal, hogy soha nem térek vissza. 

A klub előrehaladása érdekében hoztam meg ezt a döntést” mondta nagy meglepetésre Kartal.

A török sajtó beszámolói szerint a döntés hátterében nem kizárólag a csapat eredményei álltak. Kartalra komoly nyomás nehezedett, ráadásul az AS Roma elleni találkozón egy szurkoló egy üveget dobott felé, amely eltalálta. A történteket a Fenerbahce elnöke is megerősítette, és elmondta, hogy a szakembert nagyon megviselte az incidens.

A Fenerbahce elnöke nem fogadta el az edző lemondását

A Fenerbahce később hivatalosan közölte, hogy az elkövetőt azonosították, a rendőrség kihallgatta, és a 6222-es számú törvény alapján kitiltották a mérkőzésekről.

A történet azonban itt nem ért véget. A klub elnöke, Aziz Yildirım ugyanis közölte: nem fogadja el Kartal lemondását, és azt szeretné, ha a tréner folytatná a munkát. 

„Azt mondtuk, hogy bejutunk a Bajnokok Ligájába, és be is jutottunk. Kivel értük ezt el? Ismail Kartallal. Az edző a helyén marad, a közösségnek pedig ki kell állnia mellette. Nem kell neki azt mondania, hogy folytatja a munkát. 

Én idősebb vagyok nála, és azt mondtam neki: folytatni fogod! Mi egy család vagyunk!” 

– jelentette ki a klubelnök.

A Fenerbahcénál jelenleg óriási a káosz, az edző lemondott, az elnök azonban maradásra szólította fel. A török együttes a BL-alapszakaszban többek között az Aston Villa és a Liverpool ellen is pályára lép majd, ám egyelőre nem tudni, ki fogja irányítani a jövőben a csapatot.

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