A csütörtök esti Fenerbahce–AS Roma Bajnokok Ligája-mérkőzésnek az olasz csapat volt az esélyese, amely szenzációsan kezdte a bajnokságot. Gian Piero Gasperini együttese mindhárom meccsét megnyerte, ráadásul rendkívül intenzíven futballozva.
Az olasz fővárosi csapatnál mindenki Donyell Malen és Paulo Dybala játékkapcsolatától várta a varázslatot. A holland válogatott Malen a Serie A-ban három meccsen öt gólnál jár, ezek közül háromszor az argentin Dybalától kapta a gólpasszt.
Két döntetlennel folytatódott a Bajnokok Ligája alapszakasza
A török Fenerbahce egyelőre tapad a listavezető Galatasarayra, azonban Ismail Kartal együttese a múlt hétvégén elszenvedte első vereségét a Besiktas elleni rangadón. Ráadásul a Fener csapatában nem léphetett pályára a francia válogatott Matteo Guendouzi, aki a playoffkörben elkövetett lyoni ámokfutása után négymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól.
A találkozó elején többet volt a labda az olasz csapatnál, helyzetek viszont nem jöttek ebből. Ellenben a Fenerbahçe kontratámadásai egytől egyig életveszélyesek voltak, így a szerb Mile Svilarnak több nagy védést is be kellett mutatnia. A játékrész második felében az AS Romának is sikerült eljutnia a Fenerbahçe kapujáig, de a brazil Ederson Moraesnek egyszer sem kellett bravúrt bemutatnia.
A 39. percben aztán megszerezte a vezetést az olasz csapat.
Malen kevergetett a törökök tizenhatosának előterében, majd visszakészítette a labdát Bryan Cristantének, az olasz középpályás pedig 19 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0–1).
A második félidőt remekül kezdte a török csapat, amely szinte azonnal egyenlíteni tudott. Mason Greenwood remek kiugratása után Archie Brown került ziccerbe, az angol védő pedig csatárokat megszégyenítő higgadtsággal pörgette át a labdát a kapujából kivetődő Svilar fölött (1–1).
A folytatásban mindkét csapat rendkívül nyíltan futballozott, a Roma pedig a 67. percben újra megszerezhette volna a vezetést, de Matías Soulé remek átadása után Malen tíz méterről kapu fölé lőtt.
Egy perccel később aztán tizenegyest ítéltek a Romának.
Paulo Dybala próbált betörni a tizenhatoson belülre, de Kerem Aktürkoğlu összekoccantotta a bokáját, Jesús Gil Manzano játékvezető pedig azonnal a tizenegyespontra mutatott. A VAR-szobából azonban rászóltak a spanyol játékvezető fülére, hogy az eset a tizenhatoson kívül történt, így a Romának megítélt büntetőt visszavonták.
A 72. percben kis híján megfordította a meccset a török csapat. Egy gyors kontratámadás végén a pár másodperccel korábban beállt Romelu Lukaku kapott egy remek kiugratást, a középre centerezett labdájára pedig Oguz Aydin érkezett, akinek a hétméteres lövésébe Devyne Rensch bele tudott vetődni, így Svilar fogni tudta a lelassult labdát.
A 86. percben megnyerhette volna a meccset a Fener.
Egy bal oldali szabadrúgás után a holland Nathan Aké fejelhetett kapura, de a próbálkozása a felső lécről levágódott.
Az utolsó percekben még mindkét csapat ment előre a győzelemért, de újabb nagy helyzet már nem volt a mérkőzésen, így maradt az 1–1-es döntetlen. A másik kora esti mérkőzésen a holland PSV Eindhoven hazai pályán szintén 1–1-re végzett az ukrán Sahtar Doneckkel.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Brown (48.), ill. Cristante (39.)
PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Dest (48.), ill. Mendoza (45+1.)
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