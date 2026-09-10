A csütörtök esti Fenerbahce–AS Roma Bajnokok Ligája-mérkőzésnek az olasz csapat volt az esélyese, amely szenzációsan kezdte a bajnokságot. Gian Piero Gasperini együttese mindhárom meccsét megnyerte, ráadásul rendkívül intenzíven futballozva.

Az AS Roma remek formában érkezett az első Bajnokok Ligája mérkőzésére

Fotó: Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP

Az olasz fővárosi csapatnál mindenki Donyell Malen és Paulo Dybala játékkapcsolatától várta a varázslatot. A holland válogatott Malen a Serie A-ban három meccsen öt gólnál jár, ezek közül háromszor az argentin Dybalától kapta a gólpasszt.

Két döntetlennel folytatódott a Bajnokok Ligája alapszakasza

A török Fenerbahce egyelőre tapad a listavezető Galatasarayra, azonban Ismail Kartal együttese a múlt hétvégén elszenvedte első vereségét a Besiktas elleni rangadón. Ráadásul a Fener csapatában nem léphetett pályára a francia válogatott Matteo Guendouzi, aki a playoffkörben elkövetett lyoni ámokfutása után négymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól.

A találkozó elején többet volt a labda az olasz csapatnál, helyzetek viszont nem jöttek ebből. Ellenben a Fenerbahçe kontratámadásai egytől egyig életveszélyesek voltak, így a szerb Mile Svilar­nak több nagy védést is be kellett mutatnia. A játékrész második felében az AS Romának is sikerült eljutnia a Fenerbahçe kapujáig, de a brazil Ederson Moraesnek egyszer sem kellett bravúrt bemutatnia.

A 39. percben aztán megszerezte a vezetést az olasz csapat.

Malen kevergetett a törökök tizenhatosának előterében, majd visszakészítette a labdát Bryan Cristantének, az olasz középpályás pedig 19 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0–1).

Bryan Cristante átlövésével szerezte meg a vezetést az olasz csapat

Fotó: Ozan Kose / AFP

A második félidőt remekül kezdte a török csapat, amely szinte azonnal egyenlíteni tudott. Mason Greenwood remek kiugratása után Archie Brown került ziccerbe, az angol védő pedig csatárokat megszégyenítő higgadtsággal pörgette át a labdát a kapujából kivetődő Svilar fölött (1–1).

A folytatásban mindkét csapat rendkívül nyíltan futballozott, a Roma pedig a 67. percben újra megszerezhette volna a vezetést, de Matías Soulé remek átadása után Malen tíz méterről kapu fölé lőtt.

Egy perccel később aztán tizenegyest ítéltek a Romának.

Paulo Dybala próbált betörni a tizenhatoson belülre, de Kerem Aktürkoğlu összekoccantotta a bokáját, Jesús Gil Manzano játékvezető pedig azonnal a tizenegyespontra mutatott. A VAR-szobából azonban rászóltak a spanyol játékvezető fülére, hogy az eset a tizenhatoson kívül történt, így a Romának megítélt büntetőt visszavonták.