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Csütörtök este újabb két mérkőzéssel folytatódott a legrangosabb európai kupasorozat. A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában az olasz AS Roma 1–1-es döntetlent játszott a török Fenerbahce otthonában, míg a holland PSV Eindhoven hazai pályán szintén 1–1-re végzett az ukrán Sahtar Donyeckkel.

A csütörtök esti Fenerbahce–AS Roma Bajnokok Ligája-mérkőzésnek az olasz csapat volt az esélyese, amely szenzációsan kezdte a bajnokságot. Gian Piero Gasperini együttese mindhárom meccsét megnyerte, ráadásul rendkívül intenzíven futballozva.

Az AS Roma remek formában érkezett az első Bajnokok Ligája mérkőzésére
Az AS Roma remek formában érkezett az első Bajnokok Ligája mérkőzésére
Fotó: Giuseppe Maffia / NurPhoto via AFP

Az olasz fővárosi csapatnál mindenki Donyell Malen és Paulo Dybala játékkapcsolatától várta a varázslatot. A holland válogatott Malen a Serie A-ban három meccsen öt gólnál jár, ezek közül háromszor az argentin Dybalától kapta a gólpasszt.

Két döntetlennel folytatódott a Bajnokok Ligája alapszakasza

A török Fenerbahce egyelőre tapad a listavezető Galatasarayra, azonban Ismail Kartal együttese a múlt hétvégén elszenvedte első vereségét a Besiktas elleni rangadón. Ráadásul a Fener csapatában nem léphetett pályára a francia válogatott Matteo Guendouzi, aki a playoffkörben elkövetett lyoni ámokfutása után négymeccses eltiltást kapott az UEFA-tól.

A találkozó elején többet volt a labda az olasz csapatnál, helyzetek viszont nem jöttek ebből. Ellenben a Fenerbahçe kontratámadásai egytől egyig életveszélyesek voltak, így a szerb Mile Svilar­nak több nagy védést is be kellett mutatnia. A játékrész második felében az AS Romának is sikerült eljutnia a Fenerbahçe kapujáig, de a brazil Ederson Moraesnek egyszer sem kellett bravúrt bemutatnia.

 A 39. percben aztán megszerezte a vezetést az olasz csapat. 

Malen kevergetett a törökök tizenhatosának előterében, majd visszakészítette a labdát Bryan Cristantének, az olasz középpályás pedig 19 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (0–1).

AS Roma's Italian midfielder #04 Bryan Cristante (C-L) celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Fenerbahce SK and AS Roma at the Fenerbahce Chobani stadium in Istanbul on September 10, 2026. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
Bryan Cristante átlövésével szerezte meg a vezetést az olasz csapat
Fotó: Ozan Kose / AFP

A második félidőt remekül kezdte a török csapat, amely szinte azonnal egyenlíteni tudott. Mason Greenwood remek kiugratása után Archie Brown került ziccerbe, az angol védő pedig csatárokat megszégyenítő higgadtsággal pörgette át a labdát a kapujából kivetődő Svilar fölött (1–1).

A folytatásban mindkét csapat rendkívül nyíltan futballozott, a Roma pedig a 67. percben újra megszerezhette volna a vezetést, de Matías Soulé remek átadása után Malen tíz méterről kapu fölé lőtt. 

Egy perccel később aztán tizenegyest ítéltek a Romának. 

Paulo Dybala próbált betörni a tizenhatoson belülre, de Kerem Aktürkoğlu összekoccantotta a bokáját, Jesús Gil Manzano játékvezető pedig azonnal a tizenegyespontra mutatott. A VAR-szobából azonban rászóltak a spanyol játékvezető fülére, hogy az eset a tizenhatoson kívül történt, így a Romának megítélt büntetőt visszavonták.

Fenerbahçe's players celebrate their team's first goal during the UEFA Champions League first round day 1 football match between Fenerbahce SK and AS Roma at the Fenerbahce Chobani stadium in Istanbul on September 10, 2026. (Photo by Ozan KOSE / AFP)
A Fenerbahce remekül futballozott az AS Roma ellen
Fotó: AFP/Ozan Kose / AFP

A 72. percben kis híján megfordította a meccset a török csapat. Egy gyors kontratámadás végén a pár másodperccel korábban beállt Romelu Lukaku kapott egy remek kiugratást, a középre centerezett labdájára pedig Oguz Aydin érkezett, akinek a hétméteres lövésébe Devyne Rensch bele tudott vetődni, így Svilar fogni tudta a lelassult labdát.

A 86. percben megnyerhette volna a meccset a Fener. 

Egy bal oldali szabadrúgás után a holland Nathan Aké fejelhetett kapura, de a próbálkozása a felső lécről levágódott.

Az utolsó percekben még mindkét csapat ment előre a győzelemért, de újabb nagy helyzet már nem volt a mérkőzésen, így maradt az 1–1-es döntetlen. A másik kora esti mérkőzésen a holland PSV Eindhoven hazai pályán szintén 1–1-re végzett az ukrán Sahtar Doneckkel.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Brown (48.), ill. Cristante (39.)

PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Dest (48.), ill. Mendoza (45+1.)

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