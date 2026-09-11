A Fenerbahce-Roma mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Maga a meccs sem volt eseménytelen, de az igazán érdekes történések a lefújást követően érkeztek. A Fener edzője, Ismail Kartal a BL-találkozó utáni sajtótájékoztatón váratlanul bejelentette lemondását. A 65 éves edzőt a mérkőzés idején a lelátóról üveggel dobták meg, a hírek szerint ez is szerepet játszott a döntésében.

A Fenerbahce-Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés után a török csapat edzője lemondott

Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Bajnokok Ligája: A Fenerbahce-Roma meccs után eltűnt a török edző

A Fenerbahce elnöke, Aziz Yildirim a mérkőzés után sajátos módon reagált Kartal döntésére, ugyanis közölte, hogy nem fogadta el az edző lemondását. A török sajtóban végül megjelent egy hír, miszerint a Fenerbahce úgy döntött, hogy folytatja a közös munkát a trénerrel, akinek már pénteken edzést kell tartania.

A történet azonban itt nem ért véget, Kartal a lemondása bejelentése óta gyakorlatilag eltűnt.

A Fener mestere nem vett részt a 12 órás edzésen, és nem járt a klub létesítményeiben sem.

Nem tudják, hol van, de a csapat sportigazgatója, Oguz Cetin úgy döntött, hogy mindenképpen találkozni akar Kartallal.

Ismail Kartal nem jelent meg a Fenerbahce pénteki edzésén

Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

Az isztambuli együttes a török liga következő fordulójában a Gaziantep otthonában lép pályára, ám egyelőre még erősen kérdéses, ki fog ülni a kispadon a hétfői bajnokin.