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A BL-alapszakaszban megrendezett Fenerbahce-Roma mérkőzés után káosz tört ki a török csapatnál. Ismail Kartal vezetőedzőt a Bajnokok Ligája-meccsen a lelátóról megdobták, majd a szakember bejelentette a lemondását. A 65 éves tréner döntését a Fenerbahce nem fogadta el, azóta pedig újabb fejlemények láttak napvilágot.

A Fenerbahce-Roma mérkőzés 1-1-es döntetlennel ért véget a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában. Maga a meccs sem volt eseménytelen, de az igazán érdekes történések a lefújást követően érkeztek. A Fener edzője, Ismail Kartal a BL-találkozó utáni sajtótájékoztatón váratlanul bejelentette lemondását. A 65 éves edzőt a mérkőzés idején a lelátóról üveggel dobták meg, a hírek szerint ez is szerepet játszott a döntésében.

A Fenerbahce-Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés után a török csapat edzője lemondott
A Fenerbahce-Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés után a török csapat edzője lemondott
Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

Bajnokok Ligája: A Fenerbahce-Roma meccs után eltűnt a török edző

A Fenerbahce elnöke, Aziz Yildirim a mérkőzés után sajátos módon reagált Kartal döntésére, ugyanis közölte, hogy nem fogadta el az edző lemondását. A török sajtóban végül megjelent egy hír, miszerint a Fenerbahce úgy döntött, hogy folytatja a közös munkát a trénerrel, akinek már pénteken edzést kell tartania.

A történet azonban itt nem ért véget, Kartal a lemondása bejelentése óta gyakorlatilag eltűnt. 

A Fener mestere nem vett részt a 12 órás edzésen, és nem járt a klub létesítményeiben sem. 

Nem tudják, hol van, de a csapat sportigazgatója, Oguz Cetin úgy döntött, hogy mindenképpen találkozni akar Kartallal.

ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 10: Fenerbahce head coach Ismail Kartal speaks during a press conference following the UEFA Champions League 2026/27 league phase Matchday 1 match between Fenerbahce and Roma at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye, on September 10, 2026. Bunyamin Celik / Anadolu (Photo by Bunyamin Celik / Anadolu via AFP)
Ismail Kartal nem jelent meg a Fenerbahce pénteki edzésén
Fotó: BUNYAMIN CELIK / ANADOLU

Az isztambuli együttes a török liga következő fordulójában a Gaziantep otthonában lép pályára, ám egyelőre még erősen kérdéses, ki fog ülni a kispadon a hétfői bajnokin.

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