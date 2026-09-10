Már a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában magyarokat méltat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA). Miközben Szoboszlai Dominikot a Liverpool-Atlético Madrid mérkőzés legjobbjának választották, addig Gulácsi Péter Borussia Dortmund-Villarreal találkozón bemutatott bravúrjait beválogatták a legszebb védések közé.
Magyarok a Bajnokok Ligájában
Rekordszámú magyar légióssal indult a Bajnokok Ligája 2026/27-es kiírásának alapszakasza. Bár NB I-es csapat ezúttal nem szerepel a legrangosabb európai kupasorozatban, öt külföldi klub hét magyar játékosának szurkolhatunk.
- Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – Liverpool
- Varga Barnabás és Vitális Milán – AEK Athén
- Sallai Roland – Galatasaray
- Gulácsi Péter – Villarreal
- Orbán Willi – RB Leipzig
A hét magyar labdarúgó közül csak Szoboszlai Dominik tudott gólt szerezni az alapszakasz első találkozóin – legalábbis eddig, ugyanis Orbán Willi még csütörtök este pályára léphet a Como-RB Leipzig mérkőzésen. A Liverpool 25 éves magyar középpályása ráadásul olyan jó teljesítményt nyújtott a 2-1-re megnyert Atlético Madrid elleni mérkőzésen, hogy még az UEFA is meghajolt előtte.
Az európai szövetség technikai megfigyelői Szoboszlait választották meg a találkozó legjobb játékosának, kiemelve a gólnál mutatott higgadt befejezését, remek labdás játékát, hozzáállását és lendületes előretöréseit.
Gulácsi Péter előtt is leborultak a Bajnokok Ligája első napján
A mérkőzés legjobbjának járó díj mellett az UEFA mindig összeszedi a játéknapok legszebb góljait és védéseit is, az erről készült összeállításokat pedig feltölti a hivatalos Instagram-oldalára. A kapusok kedden bemutatott bravúrjai közé a Villarreal magyar hálóőrének, Gulácsi Péternek a megmozdulásai is bekerültek.
Az 58-szoros magyar válogatott kapus kétszer is látványosan védte a Borussia Dortmund portugál labdarúgójának, Fabio Silvának a lövését. A 24 éves labdarúgó előbb a kapu alsó, majd felső sarkát vette célba, de Gulácsi mindkétszer hárítani tudott – amitől ellenfele már a fejét fogta.
Bár a Villarreal így is 3-2-re kikapott, a 36 éves magyar hálóőr teljesítményét a spanyol sajtó, a szurkolók, és Inigo Pérez vezetőedző is méltatta.
Gulácsi fantasztikus teljesítményt nyújtott a kapuban. A kulcspillanatokban óriásiakat védett, a németek két tiszta helyzetét is hatástalanította, ezzel lehetővé tette, hogy esélyünk nyíljon a pontszerzésre. Minden mozdulatán látszott, hogy mennyire rutinos és az is, hogy átélt már ilyen estéket
– fogalmazott a Villarreal edzője, aki a bajnokság folytatásában is Gulácsi Péternek szavazhat bizalmat az első számú kapussal, a brazil Luiz Júniorral szemben.