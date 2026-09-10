Már a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában magyarokat méltat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA). Miközben Szoboszlai Dominikot a Liverpool-Atlético Madrid mérkőzés legjobbjának választották, addig Gulácsi Péter Borussia Dortmund-Villarreal találkozón bemutatott bravúrjait beválogatták a legszebb védések közé.

Szoboszlai Dominik lett a Liverpool-Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbja

Fotó: UEFA

Magyarok a Bajnokok Ligájában

Rekordszámú magyar légióssal indult a Bajnokok Ligája 2026/27-es kiírásának alapszakasza. Bár NB I-es csapat ezúttal nem szerepel a legrangosabb európai kupasorozatban, öt külföldi klub hét magyar játékosának szurkolhatunk.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – Liverpool

Varga Barnabás és Vitális Milán – AEK Athén

Sallai Roland – Galatasaray

Gulácsi Péter – Villarreal

Orbán Willi – RB Leipzig

A hét magyar labdarúgó közül csak Szoboszlai Dominik tudott gólt szerezni az alapszakasz első találkozóin – legalábbis eddig, ugyanis Orbán Willi még csütörtök este pályára léphet a Como-RB Leipzig mérkőzésen. A Liverpool 25 éves magyar középpályása ráadásul olyan jó teljesítményt nyújtott a 2-1-re megnyert Atlético Madrid elleni mérkőzésen, hogy még az UEFA is meghajolt előtte.

Az európai szövetség technikai megfigyelői Szoboszlait választották meg a találkozó legjobb játékosának, kiemelve a gólnál mutatott higgadt befejezését, remek labdás játékát, hozzáállását és lendületes előretöréseit.

Gulácsi Péter előtt is leborultak a Bajnokok Ligája első napján

Gulácsi Péter olyan bravúrokat mutatott be a Borussia Dortmund-Villarreal mérkőzésen, hogy azok bekerültek a legszebb védések közé

Fotó: Malte Ossowski/SVEN SIMON / SVEN SIMON

A mérkőzés legjobbjának járó díj mellett az UEFA mindig összeszedi a játéknapok legszebb góljait és védéseit is, az erről készült összeállításokat pedig feltölti a hivatalos Instagram-oldalára. A kapusok kedden bemutatott bravúrjai közé a Villarreal magyar hálóőrének, Gulácsi Péternek a megmozdulásai is bekerültek.