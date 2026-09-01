Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mario Balotelli pályafutását sokan a be nem teljesített ígéretek közé sorolják. Az olasz támadónak minden képessége megvolt ahhoz, hogy a világ egyik legjobb futballistája lehessen, azonban a botrányai miatt nem sikerült befutnia azt a pályát, amit előzetesen jósoltak neki. A 36 éves Balotelli terjedelmes interjút adott a The Guardiannek, amelyben elmondta, miért igazolt az Egyesült Arab Emírségekbe, emellett pedig megfejtette az olasz futball legnagyobb problémáját is.

Mario Balotelli mostanság már kevésbé foglalkozik a múlt hibáival, sokkal inkább a futball öröme és saját tapasztalatainak értelmezése foglalkoztatja.

Balotelli legendás gólöröme a németek ellen lőtt gólja után a 2012-es Eb-elődöntőben
Balotelli legendás gólöröme a németek ellen lőtt gólja után a 2012-es Eb-elődöntőben
Fotó: Gabriel Bouys / AFP

A 36 éves támadó azért igazolt az Egyesült Arab Emírségekben szereplő Al Ittifaqhoz, hogy élvezze a játékot, megtalálja a futballban rejlő örömöt, és valóra váltsa családja régi álmát: hogy együtt futballozhasson testvérével, Enock Barwuah-val.

„Már egészen kicsi korunk óta mindig azt mondtuk, hogy egyszer együtt fogunk játszani. Mindig megkérdezte tőlem, hogy hogyan játszhatna velem, miközben én az Interben, a Manchester Cityben vagy a Milanban futballoztam. Mondtam neki, hogy amikor idősebb leszek, talán már alacsonyabb szintű csapatban fogok játszani, és talán akkor megadatik nekünk ez a lehetőség. Mindig is ez volt az álmunk, és most valóra válik” – mondta Balotelli a The Guardiannek adott interjújában.

Balotelli kőkemény üzenetet küldött a fiataloknak

„Ez az ötlet nagyjából az utolsó pillanatban merült fel. Az elnök találkozni akart velem, beszélgettünk, és megtetszett a projekt. Mindenki mindig azt mondja, hogy csak a pénz miatt jöttem Dubajba, de hála Istennek, nincs belőle hiányom. Tehát nem csak a pénz volt a cél. Maga a projekt is jó és versenyképes volt. Megkedveltem az ötletet, és úgy döntöttem, kipróbálom” – mesélte a 36 éves támadó.

Balotelli ugyanakkor nem tud elszakadni az olasz futballtól. Különösen fájlalja, hogy az olasz gyerekekből eltűnt az a fajta spontán futballkultúra, amelyben ő maga felnőtt. Gyerekként órákon át játszott a parkban, idősebbekkel mérte össze magát, és a szervezett edzések mellett tulajdonképpen minden nap plusz tréningen vett részt – csak éppen játéknak hívta.

Szerintem a problémák nagyon egyszerűek. Inkább gyakorlati magyarázatokat szeretek adni, nem technikaiakat, a mindennapi élet és az alapján, amit Olaszországban látok” – mondta Balotelli arra reflektálva, hogy az olasz válogatott sorozatban a harmadik világbajnokságáról maradt le.

Mario Balotelli, a football player, participates in the free practice of the Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2025 in Monza, Italy, on September 7, 2025. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Balotellit fiatalon szupertehetségnek tartották
Fotó: Alessio Morgese / NurPhoto via AFP

„Amikor kicsik voltunk, órákon át futballoztunk. Emlékszem, anyukám mindig mérges volt rám, mert addig maradtam kint, amíg már olyan sötét nem lett, hogy nem láttam a labdát. Azzal fenyegettek, hogy másnap nem mehetek ki játszani. Ma viszont, amikor olyan városokban sétálok, mint Brescia, a parkok üresek. Nincs ott senki” – folytatta a 36-szoros olasz válogatott támadó, aki ezt követően keményen beleállt a mai fiatalokba.

„A számítógépek, a telefonok és a PlayStation rengeteg mindent tönkretettek. Mindenekelőtt azonban a szülők mentalitása változott meg. Egy mai hétéves gyerek talán két órát futballozik háromnaponta. Nekünk ugyanúgy megvoltak a szervezett edzéseink, de emellett minden nap három órát játszottunk a parkban. Ez szórakozásnak tűnt, pedig valójában plusz edzés volt. 

Ma a gyerekek a telefonjukat nyomkodják, és Ronaldinhónak képzelik magukat, mert nézik a videóit. Én azért éreztem magam Ronaldónak, mert a parkban tényleg meg tudtam csinálni ugyanazokat a trükköket, amiket ő” 

– vélekedett Balotelli, aki játékosként tagja volt az Internazionale 2010-es Bajnokok Ligája-győztes csapatának.

Balotelli gyerekeknek küldött üzenete azért is érdekes, mert éppen az ő pályafutása mutatja meg, hogy a puszta tehetség nem elég a sikerhez. Amikor megkérdezték tőle, hogy mit tanácsolna 16 éves önmagának, nem arról beszélt, hogyan lőhetne még több gólt, vagy hogyan válhatna jobb játékossá. Egyszerűen azt mondta: bizonyos döntéseket nem hozna meg, és bizonyos emberekre jobban hallgatna.

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!