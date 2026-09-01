A Barcelona által szerződtetett Gabriel Jesus remekül futballozott az Arsenalban, azonban pályafutását súlyos sérülések nehezítették: először a 2022-es katari világbajnokságon szenvedett súlyos térdsérülést, majd 2025 januárjában, egy Manchester United elleni FA-kupa-mérkőzésen szakadt el az elülső keresztszalagja a bal térdében.

A brazil válogatott Gabriel Jesus hároméves szerződést írt alá a Barcelona csapatával

Fotó: Lluis Gene / AFP

A brazil támadó ennek következtében négy év alatt csak 123 mérkőzésen lépett pályára az Arsenalban – az előző szezonban mindössze 988 percet játszott –, ezért sokan szkeptikusak a fizikai állapotával kapcsolatban.

A Barcelona új csatárát nem zavarja, hogy ő lett Julián Álvarez pótléka

A szerződés aláírása után Gabriel Jesust hivatalosan is bemutatták Barcelonában. A brazil támadót arról is faggatták, hogy nem érzi-e kellemetlennek, hogy a katalán klub csak azután igazolta le, hogy lecsúszott az argentin Julián Álvarezről.

„Ez engem nem zavar, nem sért. Az lenne sértő, ha azt mondanák, hogy rossz ember vagyok, márpedig ezt soha senki nem mondta rólam. Engem csak az zavar, ha nem futballozhatok. Most viszont Barcelonában lesz erre lehetőségem. Tíz évvel ezelőtt is megvolt erre a lehetőségem, de az élet másik útra terelt” – idézi a katalán Mundo Deportivo Gabriel Jesust, akiért a Barcelona 10+4 millió eurót fizetett az Arsenalnak.

Gabriel Jesus a támadósor bármelyik részén szívesen futballozik

Fotó: Lluis Gene / AFP

A brazil támadó az elmúlt négy, Arsenalnál töltött szezonjában 527 napot hagyott ki sérülések miatt. Hangsúlyozta azonban, hogy mostanra teljesen felépült a 2025 januárjában elszenvedett keresztszalag-szakadásából.

„Nagyon jól vagyok, fizikailag is remekül érzem magam. A térdem már nem jelent problémát. Az elmúlt két év nagyon nehéz volt. A térdsérülés miatt majdnem egy teljes évre kiestem. Szerencsére nagyon jól rendbe jöttem, és amikor visszatértem, nagyon jól játszottam az Arsenalban. A térdem és a testem rendben van, készen állok arra, hogy a legjobbamat nyújtsam” – biztosított mindenkit Gabriel Jesus.

A 29 éves támadó az Arsenal egyik legjobban fizetett játékosa volt. Az átigazolása viszont nem valósulhatott volna meg, ha nem enged az igényeiből.

Igen, jelentősen csökkentettem a fizetésemet, de számomra ez egy megvalósult álom. Nemcsak én tettem erőfeszítést, a Barca is nagyot vállalt azért, hogy ez az igazolás megvalósulhasson”

– fogalmazott a brazil válogatott támadó, aki hangsúlyozta, hogy pályafutása során a támadósor minden oldalán futballozott, úgyhogy egyáltalán nem foglalkozik azzal, hol számít majd rá Hansi Flick.