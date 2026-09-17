Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a főorvos, ez okozta Deák Bill Gyula halálát

Fontos

Magyar Péter: Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Joao Cancelo és Ferrán Torres barcelonai pályafutása eltérő utat járt be. A portugál válogatott játékos rengeteg pénzről mondott le, hogy a katalánok játékosa lehessen, az idei vb-döntő hőse azonban a PSG-hez igazolt. Torres a Barcelona-szurkolókat is magára haragította, Cancelo azonban belopta magát a drukkerek szívébe.

Joao Cancelo 2026 januárjában másodszor is kölcsönbe került a Barcelona együtteséhez. A portugál válogatott játékos a szaúdi élvonalban szereplő al-Hilaltól érkezett, és a szezon végére Hansi Flick fontos játékosává vált: 23 mérkőzésen szerepelt, két gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A Barcelona ezt követően szerette volna megtartani, de a 32 éves szélső védőnek még élő szerződése volt a szaúdi klubbal.

Joao Cancelo a Barcelona fontos alapemberévé vált
Joao Cancelo a Barcelona fontos alapemberévé vált
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona csapatát választotta Joao Cancelo

A Bajnokok Ligája-győztes játékos is a Barcában akarta folytatni, ennek érdekében pedig hajlandó volt lemondani a fizetése jelentős részéről az al-Hilalnál. Eleinte az a hír járta, hogy Hansi Flick együttese 8-10 millió euró körüli összegért tudja majd szerződtetni a portugált, végül azonban Cancelo szaúdi szerződését megszüntették, így szabadon igazolhatóként érkezett Barcelonába. 

A portugál futballista később elmondta, hogy egy héten keresztül külön edzett, majd egyértelmű választási helyzetet vázolt fel Deco sportigazgatónak: 

„Azt mondtam Decónak, hogy vagy ide jövök, vagy ott maradok egy évig úgy, hogy nem játszom, de kapom a fizetésemet. Lemondtam a fizetésem egy részéről,

de vagy a Barçához igazolok, vagy semmi.”

ORLANDO, FLORIDA - JULY 04: Joao Cancelo #20 of Al Hilal controls the ball during the FIFA Club World Cup 2025 quarter final match between Fluminense FC and Al Hilal at Camping World Stadium on July 04, 2025 in Orlando, Florida. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Joao Cancelo sok pénzről mondott le az al-Hilalnál
Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Azt nem tudni, pontosan mekkora összegről mondott le Cancelo, aki Szaúd-Arábiában évi több mint 10 millió eurót keresett nettóban, a Barcelonában viszont ennél szerényebb fizetést kap jelenleg. A 32 éves sztárt azonban ez nem zavarta, 2029-ig szóló szerződést kötött a Barcával.

Cancelo megszerzésével a katalán klub sokat spórolt, a portugál klasszis pedig folyamatosan meghálálja Hansi Flick bizalmát a teljesítményével. A Racing Santander ellen 7-2-re megnyert meccsen óriási bombagólt lőtt, emellett a La Ligában és a BL-ben is van már egy-egy gólpassza.

Barcelona's Portuguese defender #02 Joao Cancelo celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Racing Santander at the Camp Nou stadium in Barcelona on September 16, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Joao Cancelo az idei szezonban is remekel a Barcelonában
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Ferrán Torres magára haragította a Barcelona-szurkolókat

Joao Cancelóhoz képest az idei vb-döntő hőse, Ferrán Torres teljesen más utat járt be. A spanyol válogatott támadót már az előző idényben is sok kritika érte a rossz helyzetkihasználása miatt, a jövője pedig kérdésessé is vált a klubnál. A világbajnokságon sem ment jól neki a játék, a torna során rengeteg ziccert hibázott el, de az argentinok elleni finálét végül az ő találata döntötte el a hosszabbításban. Torres a Barcában nem számított alapembernek, nem volt olyan státusza, mint Lamine Yamalnak, vagy éppen Raphinhának, 

de a vb után volt egy olyan nyilatkozata, amivel alaposan magára haragította a szurkolókat, és minden bizonnyal a klubvezetést is.

Spain's Ferran Torres celebrates scoring their side's first goal of the game during the FIFA World Cup 2026 final at the New York-New Jersey Stadium. Picture date: Sunday July 19, 2026.
Ferrán Torres volt a spanyol-argentin vb-döntő hőse
Fotó: Martin Rickett / PA Wire

„Szerződésem van a Barcelonával, de a futballban sosem lehet tudni. Várunk, hogy meghozzuk a megfelelő döntést. Jelenleg csak azt tudom, hogy augusztus 12-én edzésre kell mennem a Barcelonához” – mondta a jövőjét firtató kérdésre. Ezután azt kérdezték tőle, mit kellene tennie a Barcelonának azért, hogy maradjon. Torres így felelt: 

„Mutassák meg, hogy akarnak engem, jöjjenek és tárgyaljanak.”

Ez a mondat Barcelonában kiverte a biztosítékot, hiszen nem éppen alázatos magatartást sugallt, sokkal inkább arroganciát. Torres végül a BL-címvédő Paris Saint-Germain csapatához szerződött, a játékos szerint pedig a francia klub már a vb előtt felvette vele a kapcsolatot.

Ferran Torres of FC Barcelona in action during the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla stadium in Valencia, Spain, on May 23, 2026. (Photo by David Aliaga/NurPhoto) (Photo by David Aliaga / NurPhoto via AFP)
Ferran Torres dicstelenül távozott a Barcelonától
Fotó: DAVID ALIAGA / NurPhoto

A Barcelonától való távozása nagy port kavart, a búcsúvideója után nekiestek a közösségi médiában. A drukkerek azért kritizálták, mert Torres nem katalánul, hanem spanyolul búcsúzott, illetve a felvételen a világbajnoki szereplését is a kelleténél jobban hangsúlyozta.

A 26 éves csatár a PSG-ben egyébként erősen kezdett, a francia bajnokságban négy meccsen három gólt szerzett, a BL-alapszakasz első fordulójában pedig mesterhármassal jelentkezett.

  • Kapcsolódó cikkek
A Barcelona sztárja kegyetlenül lealázta az ellenfelet, bocsánatot kellett kérnie
Messi óta nem láttunk ilyet: Yamal történelmi számokat produkál Barcelonában
Madridban megrémültek, a Barcelona kemény figyelmeztetést küldött
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!