Joao Cancelo 2026 januárjában másodszor is kölcsönbe került a Barcelona együtteséhez. A portugál válogatott játékos a szaúdi élvonalban szereplő al-Hilaltól érkezett, és a szezon végére Hansi Flick fontos játékosává vált: 23 mérkőzésen szerepelt, két gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A Barcelona ezt követően szerette volna megtartani, de a 32 éves szélső védőnek még élő szerződése volt a szaúdi klubbal.

Joao Cancelo a Barcelona fontos alapemberévé vált

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Barcelona csapatát választotta Joao Cancelo

A Bajnokok Ligája-győztes játékos is a Barcában akarta folytatni, ennek érdekében pedig hajlandó volt lemondani a fizetése jelentős részéről az al-Hilalnál. Eleinte az a hír járta, hogy Hansi Flick együttese 8-10 millió euró körüli összegért tudja majd szerződtetni a portugált, végül azonban Cancelo szaúdi szerződését megszüntették, így szabadon igazolhatóként érkezett Barcelonába.

A portugál futballista később elmondta, hogy egy héten keresztül külön edzett, majd egyértelmű választási helyzetet vázolt fel Deco sportigazgatónak:

„Azt mondtam Decónak, hogy vagy ide jövök, vagy ott maradok egy évig úgy, hogy nem játszom, de kapom a fizetésemet. Lemondtam a fizetésem egy részéről,

de vagy a Barçához igazolok, vagy semmi.”

Joao Cancelo sok pénzről mondott le az al-Hilalnál

Fotó: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Azt nem tudni, pontosan mekkora összegről mondott le Cancelo, aki Szaúd-Arábiában évi több mint 10 millió eurót keresett nettóban, a Barcelonában viszont ennél szerényebb fizetést kap jelenleg. A 32 éves sztárt azonban ez nem zavarta, 2029-ig szóló szerződést kötött a Barcával.

Cancelo megszerzésével a katalán klub sokat spórolt, a portugál klasszis pedig folyamatosan meghálálja Hansi Flick bizalmát a teljesítményével. A Racing Santander ellen 7-2-re megnyert meccsen óriási bombagólt lőtt, emellett a La Ligában és a BL-ben is van már egy-egy gólpassza.

Joao Cancelo az idei szezonban is remekel a Barcelonában

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Ferrán Torres magára haragította a Barcelona-szurkolókat

Joao Cancelóhoz képest az idei vb-döntő hőse, Ferrán Torres teljesen más utat járt be. A spanyol válogatott támadót már az előző idényben is sok kritika érte a rossz helyzetkihasználása miatt, a jövője pedig kérdésessé is vált a klubnál. A világbajnokságon sem ment jól neki a játék, a torna során rengeteg ziccert hibázott el, de az argentinok elleni finálét végül az ő találata döntötte el a hosszabbításban. Torres a Barcában nem számított alapembernek, nem volt olyan státusza, mint Lamine Yamalnak, vagy éppen Raphinhának,