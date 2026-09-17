Joao Cancelo 2026 januárjában másodszor is kölcsönbe került a Barcelona együtteséhez. A portugál válogatott játékos a szaúdi élvonalban szereplő al-Hilaltól érkezett, és a szezon végére Hansi Flick fontos játékosává vált: 23 mérkőzésen szerepelt, két gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A Barcelona ezt követően szerette volna megtartani, de a 32 éves szélső védőnek még élő szerződése volt a szaúdi klubbal.
A Barcelona csapatát választotta Joao Cancelo
A Bajnokok Ligája-győztes játékos is a Barcában akarta folytatni, ennek érdekében pedig hajlandó volt lemondani a fizetése jelentős részéről az al-Hilalnál. Eleinte az a hír járta, hogy Hansi Flick együttese 8-10 millió euró körüli összegért tudja majd szerződtetni a portugált, végül azonban Cancelo szaúdi szerződését megszüntették, így szabadon igazolhatóként érkezett Barcelonába.
A portugál futballista később elmondta, hogy egy héten keresztül külön edzett, majd egyértelmű választási helyzetet vázolt fel Deco sportigazgatónak:
„Azt mondtam Decónak, hogy vagy ide jövök, vagy ott maradok egy évig úgy, hogy nem játszom, de kapom a fizetésemet. Lemondtam a fizetésem egy részéről,
de vagy a Barçához igazolok, vagy semmi.”
Azt nem tudni, pontosan mekkora összegről mondott le Cancelo, aki Szaúd-Arábiában évi több mint 10 millió eurót keresett nettóban, a Barcelonában viszont ennél szerényebb fizetést kap jelenleg. A 32 éves sztárt azonban ez nem zavarta, 2029-ig szóló szerződést kötött a Barcával.
Cancelo megszerzésével a katalán klub sokat spórolt, a portugál klasszis pedig folyamatosan meghálálja Hansi Flick bizalmát a teljesítményével. A Racing Santander ellen 7-2-re megnyert meccsen óriási bombagólt lőtt, emellett a La Ligában és a BL-ben is van már egy-egy gólpassza.
Ferrán Torres magára haragította a Barcelona-szurkolókat
Joao Cancelóhoz képest az idei vb-döntő hőse, Ferrán Torres teljesen más utat járt be. A spanyol válogatott támadót már az előző idényben is sok kritika érte a rossz helyzetkihasználása miatt, a jövője pedig kérdésessé is vált a klubnál. A világbajnokságon sem ment jól neki a játék, a torna során rengeteg ziccert hibázott el, de az argentinok elleni finálét végül az ő találata döntötte el a hosszabbításban. Torres a Barcában nem számított alapembernek, nem volt olyan státusza, mint Lamine Yamalnak, vagy éppen Raphinhának,
de a vb után volt egy olyan nyilatkozata, amivel alaposan magára haragította a szurkolókat, és minden bizonnyal a klubvezetést is.
„Szerződésem van a Barcelonával, de a futballban sosem lehet tudni. Várunk, hogy meghozzuk a megfelelő döntést. Jelenleg csak azt tudom, hogy augusztus 12-én edzésre kell mennem a Barcelonához” – mondta a jövőjét firtató kérdésre. Ezután azt kérdezték tőle, mit kellene tennie a Barcelonának azért, hogy maradjon. Torres így felelt:
„Mutassák meg, hogy akarnak engem, jöjjenek és tárgyaljanak.”
Ez a mondat Barcelonában kiverte a biztosítékot, hiszen nem éppen alázatos magatartást sugallt, sokkal inkább arroganciát. Torres végül a BL-címvédő Paris Saint-Germain csapatához szerződött, a játékos szerint pedig a francia klub már a vb előtt felvette vele a kapcsolatot.
A Barcelonától való távozása nagy port kavart, a búcsúvideója után nekiestek a közösségi médiában. A drukkerek azért kritizálták, mert Torres nem katalánul, hanem spanyolul búcsúzott, illetve a felvételen a világbajnoki szereplését is a kelleténél jobban hangsúlyozta.
A 26 éves csatár a PSG-ben egyébként erősen kezdett, a francia bajnokságban négy meccsen három gólt szerzett, a BL-alapszakasz első fordulójában pedig mesterhármassal jelentkezett.
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