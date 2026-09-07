A Barcelona lenyűgöző szezonkezdete előtt mindenki fejet hajtott Spanyolországban. Hansi Flick csapata négy győzelemmel rajtolt, és csak az Athletic Bilbao elleni meccsen nem szerzett öt gólt. Az első négy fordulót 17-2-es gólkülönbséggel hozta le a Barca, amely legutóbb a Valencia vendégeként nyert 5-0-ra.
A Barcelona súlyos figyelmeztetést küldött a riválisainak
A katalán sztárcsapat legutóbb a 2011/2012-es idényt kezdte ennyire gólerősen, ennél jobban pedig csak két idényben, az 1949 és 1951 közötti évadokban rajtolt eredményesebben. A Barcelona brazil válogatott támadója, Raphinha már hat gólnál jár a bajnokságban, de Lamine Yamal is kezdi elkapni a fonalat, a világ- és Európa-bajnok klasszis a Rayo és a Valencia ellen duplázott.
A Barca formája előtt Madridban is fejet hajtottak, az egyik leghíresebb fővárosi lap, a Marca leszögezte, hogy
Flick csapatának van a legjobb támadósora, amellyel egyetlen rivális sem veheti fel a versenyt.
A spanyol sajtóban Pedriről is szuperlatívuszokban írtak, valamint dicsérték a nyári sztárigazolást, Rodrit, aki Valencia-Barcelona meccsen kezdett először.
Klasszikus középcsatár nélkül ontja a gólokat a Barcelona
A Barcelona úgy rúgott már 17 gólt, hogy a „gálakezdőben” nincs igazi középcsatár,
ám úgy tűnik, Raphinha vezérletével ez sem okoz gondot a csapatnak. Robert Lewandwoski helyét a sokoldalú brazil vette át, akit honfitársa, az Arsenaltól megszerzett Gabriel Jesus tehermentesíthet majd a hosszú szezonban.
A bajnokságban már csak a Barcelona százszázalékos, José Mourinho visszatérése óta a Real Madrid először bukott – Vinícius Júniorék 1-0-s vereséget szenvedtek a Betis otthonában. Az idény első El Clásicója október 25-én lesz, és úgy tűnik, Madridban már most félnek a meccstől.
Már csak a BL-győzelem hiányzik
Hansi Flick érkezése óta a Barcelona mindent megnyert Spanyolországban, és ugyan még csak a szezon elején járunk, de az eddig látottak alapján a címvédésre a katalán klubnak van a legnagyobb esélye.
A Barca-szurkolók már szintlépésre várnak, a nagy áttörés a Bajnokok Ligája-diadal lenne
– ez a trófea még hiányzik a vitrinből a Flick-korszakban.
A gránátvörös-kékek a nyáron remekül igazoltak, Rodri mellett Anthony Gordon és Karim Adeyemi is komoly erősítésnek tűnik, a hőn áhított BL-győzelemre a katalánok az egyik legesélyesebbek. Bár ehhez minden bizonnyal a címvédő PSG-nek és a többi riválisnak is lesz majd néhány szava.
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