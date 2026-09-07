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Hansi Flick együttese félelmetes formában kezdte a szezont. A Valencia-Barcelona mérkőzés után már Madridban is arról beszélnek, hogy a katalán sztárcsapat címvédésre van a legtöbb esély a La Ligában. A Barca négy győzelemmel rajtolt, Raphinha és Lamine Yamal vezérletével az együttes már 17 gólt szerzett a bajnokságban.

A Barcelona lenyűgöző szezonkezdete előtt mindenki fejet hajtott Spanyolországban. Hansi Flick csapata négy győzelemmel rajtolt, és csak az Athletic Bilbao elleni meccsen nem szerzett öt gólt. Az első négy fordulót 17-2-es gólkülönbséggel hozta le a Barca, amely legutóbb a Valencia vendégeként nyert 5-0-ra.

A Barcelona a Valencia otthonában is öt góllal nyert
A Barcelona a Valencia otthonában is öt góllal nyert
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona súlyos figyelmeztetést küldött a riválisainak

A katalán sztárcsapat legutóbb a 2011/2012-es idényt kezdte ennyire gólerősen, ennél jobban pedig csak két idényben, az 1949 és 1951 közötti évadokban rajtolt eredményesebben. A Barcelona brazil válogatott támadója, Raphinha már hat gólnál jár a bajnokságban, de Lamine Yamal is kezdi elkapni a fonalat, a világ- és Európa-bajnok klasszis a Rayo és a Valencia ellen duplázott. 

A Barca formája előtt Madridban is fejet hajtottak, az egyik leghíresebb fővárosi lap, a Marca leszögezte, hogy 

Flick csapatának van a legjobb támadósora, amellyel egyetlen rivális sem veheti fel a versenyt. 

A spanyol sajtóban Pedriről is szuperlatívuszokban írtak, valamint dicsérték a nyári sztárigazolást, Rodrit, aki Valencia-Barcelona meccsen kezdett először.

Klasszikus középcsatár nélkül ontja a gólokat a Barcelona

A Barcelona úgy rúgott már 17 gólt, hogy a „gálakezdőben” nincs igazi középcsatár, 

ám úgy tűnik, Raphinha vezérletével ez sem okoz gondot a csapatnak. Robert Lewandwoski helyét a sokoldalú brazil vette át, akit honfitársa, az Arsenaltól megszerzett Gabriel Jesus tehermentesíthet majd a hosszú szezonban.

A bajnokságban már csak a Barcelona százszázalékos, José Mourinho visszatérése óta a Real Madrid először bukott – Vinícius Júniorék 1-0-s vereséget szenvedtek a Betis otthonában. Az idény első El Clásicója október 25-én lesz, és úgy tűnik, Madridban már most félnek a meccstől.

Lamine Yamal gólöröme elindította a találgatásokat
Lamine Yamalék bombaformában kezdték a szezont
Fotó: José Breton / NurPhoto/AFP

Már csak a BL-győzelem hiányzik 

Hansi Flick érkezése óta a Barcelona mindent megnyert Spanyolországban, és ugyan még csak a szezon elején járunk, de az eddig látottak alapján a címvédésre a katalán klubnak van a legnagyobb esélye.

A Barca-szurkolók már szintlépésre várnak, a nagy áttörés a Bajnokok Ligája-diadal lenne 

– ez a trófea még hiányzik a vitrinből a Flick-korszakban.

Hansi Flick coach of FC Barcelona watch 08 Pedri of FC Barcelona controls the ball during the La Liga EA Sports 2026/2027 match between FC Barcelona vs Athletic Club de Bilbao at Spotify Camp Nou Stadium on 27th of August of 2026. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Hansi Flick csapata csodásan kezdte a szezont
Fotó: GONGORA / NurPhoto

A gránátvörös-kékek a nyáron remekül igazoltak, Rodri mellett Anthony Gordon és Karim Adeyemi is komoly erősítésnek tűnik, a hőn áhított BL-győzelemre a katalánok az egyik legesélyesebbek. Bár ehhez minden bizonnyal a címvédő PSG-nek és a többi riválisnak is lesz majd néhány szava.

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