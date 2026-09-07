A Barcelona lenyűgöző szezonkezdete előtt mindenki fejet hajtott Spanyolországban. Hansi Flick csapata négy győzelemmel rajtolt, és csak az Athletic Bilbao elleni meccsen nem szerzett öt gólt. Az első négy fordulót 17-2-es gólkülönbséggel hozta le a Barca, amely legutóbb a Valencia vendégeként nyert 5-0-ra.

A Barcelona a Valencia otthonában is öt góllal nyert

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona súlyos figyelmeztetést küldött a riválisainak

A katalán sztárcsapat legutóbb a 2011/2012-es idényt kezdte ennyire gólerősen, ennél jobban pedig csak két idényben, az 1949 és 1951 közötti évadokban rajtolt eredményesebben. A Barcelona brazil válogatott támadója, Raphinha már hat gólnál jár a bajnokságban, de Lamine Yamal is kezdi elkapni a fonalat, a világ- és Európa-bajnok klasszis a Rayo és a Valencia ellen duplázott.

A Barca formája előtt Madridban is fejet hajtottak, az egyik leghíresebb fővárosi lap, a Marca leszögezte, hogy

Flick csapatának van a legjobb támadósora, amellyel egyetlen rivális sem veheti fel a versenyt.

A spanyol sajtóban Pedriről is szuperlatívuszokban írtak, valamint dicsérték a nyári sztárigazolást, Rodrit, aki Valencia-Barcelona meccsen kezdett először.

Starting the season without an official No. 9, Barcelona have now scored 17 GOALS 🔥



The most in LALIGA so far 👏 pic.twitter.com/UMD9nVI10F — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2026

Klasszikus középcsatár nélkül ontja a gólokat a Barcelona

A Barcelona úgy rúgott már 17 gólt, hogy a „gálakezdőben” nincs igazi középcsatár,

ám úgy tűnik, Raphinha vezérletével ez sem okoz gondot a csapatnak. Robert Lewandwoski helyét a sokoldalú brazil vette át, akit honfitársa, az Arsenaltól megszerzett Gabriel Jesus tehermentesíthet majd a hosszú szezonban.

A bajnokságban már csak a Barcelona százszázalékos, José Mourinho visszatérése óta a Real Madrid először bukott – Vinícius Júniorék 1-0-s vereséget szenvedtek a Betis otthonában. Az idény első El Clásicója október 25-én lesz, és úgy tűnik, Madridban már most félnek a meccstől.

Lamine Yamalék bombaformában kezdték a szezont

Fotó: José Breton / NurPhoto/AFP

Már csak a BL-győzelem hiányzik

Hansi Flick érkezése óta a Barcelona mindent megnyert Spanyolországban, és ugyan még csak a szezon elején járunk, de az eddig látottak alapján a címvédésre a katalán klubnak van a legnagyobb esélye.

A Barca-szurkolók már szintlépésre várnak, a nagy áttörés a Bajnokok Ligája-diadal lenne

– ez a trófea még hiányzik a vitrinből a Flick-korszakban.