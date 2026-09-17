Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: „Majd eljön a harc ideje is, a stratégia az, hogy addigra felkészüljünk”

Rendkívüli

Négy leállás is jön a népszerű magyar banknál: se kártyával vásárolni, se pénzt felvenni nem lehet majd

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hansi Flick együttese ezúttal is kiütéssel nyert a La Ligában. A Barcelona-Racing Santander mérkőzés 7-2-es katalán sikert hozott, ám a német tréner számára aggasztó lehet, hogy első számú kapusát, Joan Garcíát sérülés miatt le kellett cserélnie.

A Barcelona továbbra is bombaformában futballozik, a katalán sztárcsapat ezúttal az újonc Racing Santandert verte 7-2-re hazai pályán a La Ligában. Hansi Flick együttese az eddigi összes bajnokiját megnyerte az idényben, és a Bajnokok Ligájában is sikerrel rajtolt, ami új klubrekord, mert a Barca még sosem kezdett hét győzelemmel egy szezont.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his team's seventh goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Racing Santander at the Camp Nou stadium in Barcelona on September 16, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
Lamine Yamalék megállíthatatlanok, a Barcelona-Racing meccs könnyed katalán sikert hozott
Fotó: LLUIS GENE / AFP

Barcelona-Racing: Joan García megsérült

Lamine Yamalék hat forduló után 100 százalékos mérleggel, 28-6-os gólkülönbséggel vezetik a bajnokságot, ami egészen félelmetes mutató. Az öröm mellé azonban társult némi keserűség is, ugyanis Joan Garcíát sérülés a félidőben le kellett cserélnie Flicknek. A csapat első számú kapusa a pálya mellett az esős talajon megcsúszott és megránthatta a térdét, egyelőre edzője sem tudott konkrét információkkal szolgálni az állapotáról. „Valami baj volt a térdével, meg kell várnunk, milyen eredményekkel szolgálnak az orvosi vizsgálatok” idézte az AS a katalán csapat trénerének szavait.

Hansi Flick head coach of Barcelona reacts during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between FC Barcelona and Feyenoord at Camp Nou on September 9, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Hansi Flick csapata ezúttal hét gólt szerzett
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Barcelona-Racing: Hansi Flick szerint a koncentráción javítani kell

Mindesetre a García helyére beálló Wojciech Szczesny hibát vétett, a lengyel kapus a Racing második góljánál bakizott. Flick azonban nem reagálta túl a szituációt: szerinte „ez a futball”, mindenki követhet el hibákat, és a történtek önmagukban nem adnak okot az aggodalomra. A német szakember elégedett volt csapata játékával és hozzáállásával, ugyanakkor azt is elmondta, min kell javítaniuk.

„Tetszik, ahogyan játszunk, és az is, hogy bátran futballozunk. Jó ezt látni. A legfontosabb, hogy minden egyes passzra és minden egyes szituációra koncentráljunk. 

Erre szükségünk van, bár időnként elveszítjük a koncentrációnkat, és ilyenkor veszélyt teremt és gólokat szerez az ellenfél. Ezen még javítanunk kell” 

– tette hozzá.

Barcelona's Brazilian forward #11 Raphinha celebrates scoring his team's second goal from the penalty spot with Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Racing Santander at the Camp Nou stadium in Barcelona on September 16, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)
A Barcelona hat forduló után magabiztosan vezeti a bajnokságot
Fotó: LLUIS GENE / AFP

A La Liga tabelláját a Real Madrid előtt három ponttal vezető Barcelona a következő fordulóban a Sevilla otthonába látogat majd a spanyol bajnokságban.

  • Kapcsolódó cikkek
A Barcelona sztárja kegyetlenül lealázta az ellenfelet, bocsánatot kellett kérnie
Mourinho tehetetlen, folyamatosan Vinícius Júnior ellen tüntetnek Madridban
Madridban megrémültek, a Barcelona kemény figyelmeztetést küldött
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!