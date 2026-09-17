A Barcelona továbbra is bombaformában futballozik, a katalán sztárcsapat ezúttal az újonc Racing Santandert verte 7-2-re hazai pályán a La Ligában. Hansi Flick együttese az eddigi összes bajnokiját megnyerte az idényben, és a Bajnokok Ligájában is sikerrel rajtolt, ami új klubrekord, mert a Barca még sosem kezdett hét győzelemmel egy szezont.

Lamine Yamalék megállíthatatlanok, a Barcelona-Racing meccs könnyed katalán sikert hozott

Fotó: LLUIS GENE / AFP

Barcelona-Racing: Joan García megsérült

Lamine Yamalék hat forduló után 100 százalékos mérleggel, 28-6-os gólkülönbséggel vezetik a bajnokságot, ami egészen félelmetes mutató. Az öröm mellé azonban társult némi keserűség is, ugyanis Joan Garcíát sérülés a félidőben le kellett cserélnie Flicknek. A csapat első számú kapusa a pálya mellett az esős talajon megcsúszott és megránthatta a térdét, egyelőre edzője sem tudott konkrét információkkal szolgálni az állapotáról. „Valami baj volt a térdével, meg kell várnunk, milyen eredményekkel szolgálnak az orvosi vizsgálatok” – idézte az AS a katalán csapat trénerének szavait.

Hansi Flick csapata ezúttal hét gólt szerzett

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Barcelona-Racing: Hansi Flick szerint a koncentráción javítani kell

Mindesetre a García helyére beálló Wojciech Szczesny hibát vétett, a lengyel kapus a Racing második góljánál bakizott. Flick azonban nem reagálta túl a szituációt: szerinte „ez a futball”, mindenki követhet el hibákat, és a történtek önmagukban nem adnak okot az aggodalomra. A német szakember elégedett volt csapata játékával és hozzáállásával, ugyanakkor azt is elmondta, min kell javítaniuk.

„Tetszik, ahogyan játszunk, és az is, hogy bátran futballozunk. Jó ezt látni. A legfontosabb, hogy minden egyes passzra és minden egyes szituációra koncentráljunk.

Erre szükségünk van, bár időnként elveszítjük a koncentrációnkat, és ilyenkor veszélyt teremt és gólokat szerez az ellenfél. Ezen még javítanunk kell”

– tette hozzá.

A Barcelona hat forduló után magabiztosan vezeti a bajnokságot

Fotó: LLUIS GENE / AFP

A La Liga tabelláját a Real Madrid előtt három ponttal vezető Barcelona a következő fordulóban a Sevilla otthonába látogat majd a spanyol bajnokságban.