A Barcelona már az első percektől hatalmas fölényben futballozott a Valencia otthonában, és Lamine Yamal az 5. percben megszerezte a vezetést. A spanyol válogatott sztár nem sokkal később ismét betalált, ezt a gólt azonban les miatt érvénytelenítették. Fermín López a 21. percben már szabályos góllal növelte a katalánok előnyét, így Hansi Flick csapata kétgólos vezetéssel vonulhatott szünetre. A fordulás után sem változott a játék képe: Raphinha a 49. percben megszerezte a harmadik gólt, majd a hajrában Pedri és ismét Yamal is betalált, kialakítva az 5–0-s végeredményt. A Barcelona ezzel négy forduló után is százszázalékos, ráadásul már 17 gólt szerzett a bajnokságban.

A Barcelona középpályása az ellenfél mellett saját csapattársát sem kímélte

Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

A Valencia–Barcelona találkozó legfurcsább jelenete azonban még az első félidőben, 2–0-s katalán vezetésnél történt, ráadásul két Barcelona-játékos között.

Saját csapattársát ütötte ki a Barcelona klasszisa

A katalánok egy szöglet elvégzésére készültek, amikor Eric García és Rodri is igyekezett elszakadni az őt őrző Valencia-játékostól. A két futballista mozgása keresztezte egymást, Rodri pedig teljesen véletlenül fejjel orron találta Garcíát.

A Barcelona védője azonnal jelezte, hogy komoly fájdalmai vannak, és az orrát fogva maradt a földön. Az orvosi stáb megpróbálta ellátni, ám hamar kiderült, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést. García a 26. percben kért cserét, néhány perccel később pedig Jules Koundé érkezett a helyére.

A vizsgálatok megerősítették, hogy Eric García orra ismét eltört. A Mundo Deportivo információi szerint ráadásul az orrsövénye is elmozdult, amelyet Ricard Pruna, a Barcelona orvosa még az öltözőben helyretett. Hansi Flick a mérkőzést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a védő a kezelés után már sokkal jobban volt.

Különösen balszerencsés a sérülés, mert a spanyol válogatott védőnek nem először akadt problémája ugyanezzel a testrészével: tavaly novemberben, az FC Bruges elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen szintén eltört az orra, ezt követően pedig több héten keresztül védőmaszkban futballozott.