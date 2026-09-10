Az aranylabdás Rodri 62 percet játszott a Barcelona csapatában a Valencia otthonában 5–0-ra megnyert találkozón. Miután lecserélték a világ- és Európa-bajnok spanyol válogatott csapatkapitányát, leült a kispadra Pau Cubarsí mellé, és elkezdett vele a Valenciáról beszélgetni.

A Barcelona aranylabdás középpályását nem nyűgözte le a Valencia teljesítménye

Fotó: Jose Breton / NurPhoto via AFP

A Movistar kamerái rögzítették, ahogy Rodri a kispadon Pau Cubarsíval és Raphinhával beszélget. Bár a felvételen nem volt hang, az aranylabdás középpályás szájáról leolvasva a televíziós csatorna szerint Rodri ezt mondta:

„Ezek nagyon gyengék. A félpályán sem jutottak át.”

A Barcelona sztárja elnézést kért a kijelentése miatt

A Movistar ezt a felvételt egy riportban is felhasználta, amelyben egy narrátor felmondta a beszélgetés tartalmát. Miután Rodri meglátta a riportot, felhívta a Valencia játékosát, José Luis Gayát, hogy bocsánatot kérjen tőle.

A katalán csapat szerdán este 5–1-re legyőzte a holland Feyenoord csapatát a Camp Nouban. A találkozó után Rodri megszólalt, és a kamerák előtt kért elnézést a Valencia játékosaitól.

„Mindenekelőtt szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akit esetleg megbántottam. Beszéltem a barátommal, José Gayával, és bocsánatot kértem tőle, valamint az egész csapattól” – idézi a The Athletic az aranylabdás középpályást.

„Szeretném egyértelművé tenni, hogy a meglepettség beszélt belőlem.

Bárki, aki megnézi a videót, láthatja, hogy egyáltalán nem állt szándékomban gúnyt űzni belőlük. Remélem, hogy a Valencia visszatér arra a szintre, ahová való, vagyis a liga egyik legjobb klubja lesz.

Ez egy magánbeszélgetés volt. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk, hogy néha a dolgokat kiragadják a szövegkörnyezetükből, de nem állt szándékomban tiszteletlennek lenni” – tette hozzá Rodri.