A Barcelona százszázalékos mérleggel érkezett a Ramón Sánchez-Pizjuán Stadionba: Hansi Flick együttese az első hat meccsét egyaránt megnyerte a La Ligában, ezeken 28 gólt szerzett, és a tabella éléről várta a Sevilla elleni rangadót. Az andalúzok ugyanakkor szintén jól kezdték az idényt, hat forduló után 13 ponttal az ötödik helyen álltak, ráadásul az előző szezonban 4–1-re legyőzték a katalánokat ugyanebben a stadionban. A Barcelona ezt megelőző tíz sevillai bajnokijából hatot megnyert, három döntetlen mellett pedig csak ezt az egy vereséget szenvedte el.

Raphinha vezetésével ismét nyert a Barcelona

Fotó: Jorge Guerrero/AFP

A vendégek kezdőcsapata tartogatott meglepetést: a sérült Joan García helyén Dominik Livakovic kapott lehetőséget, így a nyáron szerződtetett horvát válogatott kapus rögtön kezdőként mutatkozott be a Barcelonában. Flick négy helyen változtatott a Racing Santander elleni csapatán, Raphinha pedig ismét középcsatárként szerepelt, ahogy az utóbbi mérkőzéseken már többször is.

Sevilla–Barcelona: kiegyenlített első félidő

A Barcelona többet birtokolta a labdát, a szervezetten és agresszívan védekező Sevilla azonban kevés területet hagyott a katalán támadóknak, és veszélyesen kontrázott. A hazaiak a 19. percben meg is szerezték a vezetést: Félix Correia remekül jutott el az alapvonalig, beadására pedig a második hullámban érkező Youssouf Fofana érkezett, és védhetetlenül fejelt Livaković kapujába. A Milantól kölcsönkapott francia középpályás első gólját szerezte a Sevilla színeiben.

A címvédő azonban szinte azonnal válaszolt: mindössze három perccel később Andreas Christensen nagyszerű labdával ugratta ki Raphinhát, a brazil támadó egy csellel becsapta Arouna Sangantét, majd higgadtan lőtt Odysseas Vlachodimosz mellett a kapuba. Raphinha ezzel már tíz gólnál jár az idényben, és 1–1-re módosította az állást.

Az egyenlítés után egyik csapat sem tudott komoly fölényt kialakítani. Anthony Gordon egy távoli lövéssel próbálkozott, a túloldalon Robbie Ure veszélyeztetett, a Sevilla pedig továbbra is gondot okozott a Barcelona magasra tolt védelmének. A félidő hosszabbításában közel került az újabb hazai gólhoz: Fofana látványos sarkazása után Correia tört a kapu felé, Rodri azonban az utolsó pillanatban mentett, így a csapatok 1–1-es állással vonultak szünetre.