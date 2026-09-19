A Barcelona százszázalékos mérleggel érkezett a Ramón Sánchez-Pizjuán Stadionba: Hansi Flick együttese az első hat meccsét egyaránt megnyerte a La Ligában, ezeken 28 gólt szerzett, és a tabella éléről várta a Sevilla elleni rangadót. Az andalúzok ugyanakkor szintén jól kezdték az idényt, hat forduló után 13 ponttal az ötödik helyen álltak, ráadásul az előző szezonban 4–1-re legyőzték a katalánokat ugyanebben a stadionban. A Barcelona ezt megelőző tíz sevillai bajnokijából hatot megnyert, három döntetlen mellett pedig csak ezt az egy vereséget szenvedte el.
A vendégek kezdőcsapata tartogatott meglepetést: a sérült Joan García helyén Dominik Livakovic kapott lehetőséget, így a nyáron szerződtetett horvát válogatott kapus rögtön kezdőként mutatkozott be a Barcelonában. Flick négy helyen változtatott a Racing Santander elleni csapatán, Raphinha pedig ismét középcsatárként szerepelt, ahogy az utóbbi mérkőzéseken már többször is.
Sevilla–Barcelona: kiegyenlített első félidő
A Barcelona többet birtokolta a labdát, a szervezetten és agresszívan védekező Sevilla azonban kevés területet hagyott a katalán támadóknak, és veszélyesen kontrázott. A hazaiak a 19. percben meg is szerezték a vezetést: Félix Correia remekül jutott el az alapvonalig, beadására pedig a második hullámban érkező Youssouf Fofana érkezett, és védhetetlenül fejelt Livaković kapujába. A Milantól kölcsönkapott francia középpályás első gólját szerezte a Sevilla színeiben.
A címvédő azonban szinte azonnal válaszolt: mindössze három perccel később Andreas Christensen nagyszerű labdával ugratta ki Raphinhát, a brazil támadó egy csellel becsapta Arouna Sangantét, majd higgadtan lőtt Odysseas Vlachodimosz mellett a kapuba. Raphinha ezzel már tíz gólnál jár az idényben, és 1–1-re módosította az állást.
Az egyenlítés után egyik csapat sem tudott komoly fölényt kialakítani. Anthony Gordon egy távoli lövéssel próbálkozott, a túloldalon Robbie Ure veszélyeztetett, a Sevilla pedig továbbra is gondot okozott a Barcelona magasra tolt védelmének. A félidő hosszabbításában közel került az újabb hazai gólhoz: Fofana látványos sarkazása után Correia tört a kapu felé, Rodri azonban az utolsó pillanatban mentett, így a csapatok 1–1-es állással vonultak szünetre.
A második félidő aztán ismét Raphinháról szólt: a brazil támadó az 52. percben másodszor is betalált, ezzel már a Barcelona vezetett, majd a hajrához közeledve harmadszor is bevette a Sevilla kapuját, és teljessé tette mesterhármasát. Lamine Yamal is kulcsszerepet vállalt a fordításban, a fiatal spanyol újabb gólpasszával már az 50. asszisztját jegyezte Barcelona-mezben.
Raphinha már Messi számait is túlszárnyalja
A brazil elképesztő sorozata nem Sevillában kezdődött. Három nappal korábban a Racing Santander elleni 7–2-es győzelem során szintén mesterhármast szerzett, vagyis egymást követő két spanyol bajnokin is három gólig jutott. Lionel Messi pályafutása során szintén produkált egymás utáni két La Liga-mesterhármast: 2010 márciusában előbb a Valencia, majd a Zaragoza ellen triplázott.
Raphinha már a mostani találkozó előtt is történelmi tempóban termelte a gólokat: hat forduló után kilenc bajnoki találatnál járt, amire a Barcelona játékosai közül ebben az évszázadban korábban csak Messi volt képes, a 20170–2018-as idényben. Az argentin klasszis a hetedik fordulóban duplázott a Las Palmas ellen, így akkor 11 gólnál tartott – Raphinha mostani mesterhármasával viszont 12 találatot szerzett az első hét La Liga-meccsén.
Minden sorozatot figyelembe véve még döbbenetesebb a mérlege: a bajnoki 12 gól mellé a Bajnokok Ligájában már kettőt szerzett, vagyis nyolc tétmérkőzésen 14 találatnál jár. Ráadásul Hansi Flick alatt látványosan szintet lépett: a német szakember irányításával már a mostani idény előtt is háromszor annyi bajnoki gólt szerzett, mint ugyanannyi mérkőzésen Xavi vezetésével.
A Barcelona ezzel a győzelemmel folytatta hibátlan bajnoki menetelését. A katalánok hét forduló után is százszázalékosak maradtak, és már 31 szerzett gólnál járnak.