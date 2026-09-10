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A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 4–1-re kikapott az olasz Como otthonában, így az európai kupaporondon újonc gárda szenzációs győzelemmel kezdett. A Manchester United kiütötte az azeri Sabah együttesét az Old Traffordon, míg a német rekordbajnok Bayern München hazai pályán 5–0-ra legyőzte a norvég Bodø/Glimt csapatát.

A csütörtök esti Bajnokok Ligája-mérkőzések közül a Bayern München–Bodø/Glimt összecsapás ígérkezett a legpikánsabbnak. A német rekordbajnok az előző BL-szezonban az elődöntőig menetelt, míg a norvég csapat az előző idényben mindenkit elkápráztatott, amikor a rájátszásban kettős győzelemmel búcsúztatta az olasz Internazionale együttesét.

A Bayern München az idei BL-szezonban is esélyes a végső győzelemre
A Bayern München az idei BL-szezonban is esélyes a végső győzelemre
Fotó: Hesham Elsherif / NurPhoto via AFP

A Bayern München a múlt hétvégén botlott a Bundesligában. Vincent Kompany csapata hiába birtokolta 83%-ban a labdát a Schalke otthonában, végül 0–0-s döntetlenre végzett az újonc ellen, így a bajor csapat másfél év után játszott olyan mérkőzést, amelyen nem tudott betalálni. Erre legutóbb 2025. február 25-én volt példa, amikor a Bayern 3–0-ra kikapott az Eintracht Frankfurttól.

A Bayern München a második félidőben kivégezte a norvég csodacsapatot

A Bajnokok Ligája-selejtezőből érkező Bodø/Glimt remek formában várhatta a találkozót. Kjetil Knutsen együttese vezeti a norvég bajnokságot, minden sorozatot figyelembe véve pedig május 4-én szenvedett legutóbb vereséget.

Bayern Munich's French midfielder #17 Michael Olise and Bodo/Glimt's Norwegian defender #15 Fredrik Andre Bjorkan fight for the ball during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Bodo/Glimt at the Allianz Arena Stadium in Munich on September 10, 2026. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
A Bayern München rendesen megszenvedett a Bodø/Glimttel
Fotó:  Michaela Stache / AFP

A mérkőzés elején a Bayern München azonnal rárontott a Bodø/Glimtre, volt is pár ígéretes helyzete a német csapatnak, de nem tudott betalálni. A folytatásban a bajorok óriási mezőnyfölényben futballoztak, közel 75%-ban birtokolták a labdát, de nem volt átütőerő a játékukban. A németek a legközelebb a 35. percben jártak a gólszerzéshez, ekkor Joshua Kimmich próbálkozott egy 20 méteres átlövéssel, de a bombája a bal kapufán csattant.

A második félidőt remekül kezdte a Bayern München, és már a 47. percben megszerezte a vezetést. 

Az Aranylabdára is esélyes Harry Kane lövését blokkolni tudták, a lecsorgó labda viszont Jamal Musiala elé került, aki 11 méterről hatalmas gólt lőtt a szünetben beállt Julian Lundnak, aki az ujjsérülést szenvedett Nyikita Hajkint váltotta a kapuban (1–0).

  • A Bayern Münchennek ez volt a 900. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban, ezzel a Real Madrid után a német sztárcsapat lett a második, amely elérte ezt a mérföldkövet.

A folytatásban támadásban maradt a Bayern München, a 61. percben pedig óriási lépést tett a győzelem felé. 

A francia válogatott Michael Olise jobb oldali szabadrúgására Harry Kane robbant be a kapu elé, és öt méterről védhetetlen gólt csúsztatott (2–0).

Bayern Munich's German midfielder #10 Jamal Musiala (C) is congratuled after scoring a goal during the UEFA Champions League football match between FC Bayern Munich and Bodo/Glimt at the Allianz Arena Stadium in Munich on September 10, 2026. (Photo by Michaela STACHE / AFP)
Harry Kane is megszerezte első gólját az idei BL-szezonban
Fotó: Michaela Stache / AFP

A 77. percben eldöntötte a meccset a Bayern München. Egy szöglet után a vendégek középre tudtak csak felszabadítani, a lendületből érkező Alphonso Davies pedig bődületesen nagy gólt lőtt kapásból a kapu bal oldalába (3–0).

A Bayern München a második félidőben nagyon elkapta a fonalat, a 83. percben pedig Olise is feliratkozott az eredményjelzőre. 

A francia támadó kapott egy labdát a térfél közepén, kapura fordult, majd 23 méterről hatalmas gólt tekert a jobb felső sarokba (4–0).

A 88. percben a norvég csapat emberhátrányba került, miután Odin Bjørtuft akasztotta a ziccerben kilépő Olisét. A sértett pedig a 92. percben büntetni tudott, amikor 16 méterről gyönyörű gólt tekert a kapu jobb oldalába, amivel beállította a Bayern 5–0-s győzelmét.

Willi Orbán csapata vereséggel kezdett a Bajnokok Ligájában

A csütörtöki játéknap magyar érdekeltségű mérkőzésén a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig az olasz bajnokságban szereplő Como együtteséhez látogatott, amely története során először szerepelt a legrangosabb európai kupasorozatban. A találkozó magyar szempontból rosszul indult, Orbán ugyanis már a második percben sárga lapot kapott egy szabálytalanság miatt. A 15. percben aztán vezetést szerzett Cesc Fàbregas csapata. Egy jobbról belőtt labdát Ridle Baku rossz helyre rúgott ki, az érkező Martin Baturina begyűjtötte a kipattanót, majd a bevetődő Orbán mellett hét méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1–0).

Como's Spanish coach Cesc Fabregas looks on ahead of the UEFA Champions League, league phase, matchday 1, football match between Como 1907 and RB Leipzig at the Giuseppe Sinigaglia stadium in Como, on September 10, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)
Cesc Fàbregas csapata remekül mutatkozott be a Bajnokok Ligájában
Fotó: Piero Cruciatti / AFP

A folytatásban kiegyenlített játék zajlott, a lipcsei csapatnak volt is pár ígéretes helyzete, de nem tudott egyenlíteni, ezzel szemben az olasz gárda a 38. percben növelni tudta az előnyét. Egy szép labdakihozatal után a gólszerző Baturina indította Anasztasziosz Duvikaszt, aki a beragadó Orbán mellett kilépett ziccerben, majd a visszasprintelő Baku szorításában kilenc méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2–0).

A második félidő borzalmasan indult a lipcsei csapat számára. 

Az 54. percben egy újabb elképesztő labdakihozatal után a Como átmenetből törhetett kapura, Assane Diao kapott egy remek kiugratást, amelynek a végén éles szögből a kapu jobb oldalába bombázott (3–0). A németek reménye azonban megmaradt a folytatásra, miután négy perccel később egy labdaszerzést követően Andrija Maksimovic 18 méterről gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba (3–1).

A folytatásban többet volt a labda a lipcsei csapatnál, de Martín Demichelis együttese teljesen veszélytelenül futballozott, így a Como győzelmét semmi sem fenyegette. 

Ráadásul az olasz csapat a 90. percben még Maximo Perrone révén növelni is tudta az előnyét, így Cesc Fàbregas együttese magabiztos győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligájában.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Bayern München (német)–Bodø/Glimt norvég) 5–0 (0–0)
gólszerző: Musiala (47.), Kane (61.), Davies (77.), Olise (83., 90+2.)

Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4–1 (2–0)
gólszerzők: Baturina (15), Duvikasz (38.), Diao (54.), Perrone (90.) ill. Maksimovic (58.)

Manchester United (angol) – Sabah Baku (azeri) 4–0 (3–0)
gólszerzők: Cunha (27.), Bruno Fernandes (43.), Sesko (45.), Lisandro Martínez (69.)

Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) 2–3 (0–0)
gólszerzők: Strum (51., 88.), ill. Sima (73.), Thauvin (90+1.), Aguilar (90+3.)
kiállítva: Konecny (49.)

korábbi eredmények:

Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Brown (48.), ill. Cristante (39.)

PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Dest (48.), ill. Mendoza (45+1.)

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