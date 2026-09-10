A csütörtök esti Bajnokok Ligája-mérkőzések közül a Bayern München–Bodø/Glimt összecsapás ígérkezett a legpikánsabbnak. A német rekordbajnok az előző BL-szezonban az elődöntőig menetelt, míg a norvég csapat az előző idényben mindenkit elkápráztatott, amikor a rájátszásban kettős győzelemmel búcsúztatta az olasz Internazionale együttesét.
A Bayern München a múlt hétvégén botlott a Bundesligában. Vincent Kompany csapata hiába birtokolta 83%-ban a labdát a Schalke otthonában, végül 0–0-s döntetlenre végzett az újonc ellen, így a bajor csapat másfél év után játszott olyan mérkőzést, amelyen nem tudott betalálni. Erre legutóbb 2025. február 25-én volt példa, amikor a Bayern 3–0-ra kikapott az Eintracht Frankfurttól.
A Bayern München a második félidőben kivégezte a norvég csodacsapatot
A Bajnokok Ligája-selejtezőből érkező Bodø/Glimt remek formában várhatta a találkozót. Kjetil Knutsen együttese vezeti a norvég bajnokságot, minden sorozatot figyelembe véve pedig május 4-én szenvedett legutóbb vereséget.
A mérkőzés elején a Bayern München azonnal rárontott a Bodø/Glimtre, volt is pár ígéretes helyzete a német csapatnak, de nem tudott betalálni. A folytatásban a bajorok óriási mezőnyfölényben futballoztak, közel 75%-ban birtokolták a labdát, de nem volt átütőerő a játékukban. A németek a legközelebb a 35. percben jártak a gólszerzéshez, ekkor Joshua Kimmich próbálkozott egy 20 méteres átlövéssel, de a bombája a bal kapufán csattant.
A második félidőt remekül kezdte a Bayern München, és már a 47. percben megszerezte a vezetést.
Az Aranylabdára is esélyes Harry Kane lövését blokkolni tudták, a lecsorgó labda viszont Jamal Musiala elé került, aki 11 méterről hatalmas gólt lőtt a szünetben beállt Julian Lundnak, aki az ujjsérülést szenvedett Nyikita Hajkint váltotta a kapuban (1–0).
- A Bayern Münchennek ez volt a 900. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban, ezzel a Real Madrid után a német sztárcsapat lett a második, amely elérte ezt a mérföldkövet.
A folytatásban támadásban maradt a Bayern München, a 61. percben pedig óriási lépést tett a győzelem felé.
A francia válogatott Michael Olise jobb oldali szabadrúgására Harry Kane robbant be a kapu elé, és öt méterről védhetetlen gólt csúsztatott (2–0).
A 77. percben eldöntötte a meccset a Bayern München. Egy szöglet után a vendégek középre tudtak csak felszabadítani, a lendületből érkező Alphonso Davies pedig bődületesen nagy gólt lőtt kapásból a kapu bal oldalába (3–0).
A Bayern München a második félidőben nagyon elkapta a fonalat, a 83. percben pedig Olise is feliratkozott az eredményjelzőre.
A francia támadó kapott egy labdát a térfél közepén, kapura fordult, majd 23 méterről hatalmas gólt tekert a jobb felső sarokba (4–0).
A 88. percben a norvég csapat emberhátrányba került, miután Odin Bjørtuft akasztotta a ziccerben kilépő Olisét. A sértett pedig a 92. percben büntetni tudott, amikor 16 méterről gyönyörű gólt tekert a kapu jobb oldalába, amivel beállította a Bayern 5–0-s győzelmét.
Willi Orbán csapata vereséggel kezdett a Bajnokok Ligájában
A csütörtöki játéknap magyar érdekeltségű mérkőzésén a Willi Orbánnal felálló RB Leipzig az olasz bajnokságban szereplő Como együtteséhez látogatott, amely története során először szerepelt a legrangosabb európai kupasorozatban. A találkozó magyar szempontból rosszul indult, Orbán ugyanis már a második percben sárga lapot kapott egy szabálytalanság miatt. A 15. percben aztán vezetést szerzett Cesc Fàbregas csapata. Egy jobbról belőtt labdát Ridle Baku rossz helyre rúgott ki, az érkező Martin Baturina begyűjtötte a kipattanót, majd a bevetődő Orbán mellett hét méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1–0).
A folytatásban kiegyenlített játék zajlott, a lipcsei csapatnak volt is pár ígéretes helyzete, de nem tudott egyenlíteni, ezzel szemben az olasz gárda a 38. percben növelni tudta az előnyét. Egy szép labdakihozatal után a gólszerző Baturina indította Anasztasziosz Duvikaszt, aki a beragadó Orbán mellett kilépett ziccerben, majd a visszasprintelő Baku szorításában kilenc méterről a kapu jobb oldalába lőtt (2–0).
A második félidő borzalmasan indult a lipcsei csapat számára.
Az 54. percben egy újabb elképesztő labdakihozatal után a Como átmenetből törhetett kapura, Assane Diao kapott egy remek kiugratást, amelynek a végén éles szögből a kapu jobb oldalába bombázott (3–0). A németek reménye azonban megmaradt a folytatásra, miután négy perccel később egy labdaszerzést követően Andrija Maksimovic 18 méterről gyönyörű gólt tekert a jobb felső sarokba (3–1).
A folytatásban többet volt a labda a lipcsei csapatnál, de Martín Demichelis együttese teljesen veszélytelenül futballozott, így a Como győzelmét semmi sem fenyegette.
Ráadásul az olasz csapat a 90. percben még Maximo Perrone révén növelni is tudta az előnyét, így Cesc Fàbregas együttese magabiztos győzelemmel kezdett a Bajnokok Ligájában.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló:
Bayern München (német)–Bodø/Glimt norvég) 5–0 (0–0)
gólszerző: Musiala (47.), Kane (61.), Davies (77.), Olise (83., 90+2.)
Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4–1 (2–0)
gólszerzők: Baturina (15), Duvikasz (38.), Diao (54.), Perrone (90.) ill. Maksimovic (58.)
Manchester United (angol) – Sabah Baku (azeri) 4–0 (3–0)
gólszerzők: Cunha (27.), Bruno Fernandes (43.), Sesko (45.), Lisandro Martínez (69.)
Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) 2–3 (0–0)
gólszerzők: Strum (51., 88.), ill. Sima (73.), Thauvin (90+1.), Aguilar (90+3.)
kiállítva: Konecny (49.)
Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Brown (48.), ill. Cristante (39.)
PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 1–1 (0–1)
gólszerzők: Dest (48.), ill. Mendoza (45+1.)
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