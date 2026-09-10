A csütörtök esti Bajnokok Ligája-mérkőzések közül a Bayern München–Bodø/Glimt összecsapás ígérkezett a legpikánsabbnak. A német rekordbajnok az előző BL-szezonban az elődöntőig menetelt, míg a norvég csapat az előző idényben mindenkit elkápráztatott, amikor a rájátszásban kettős győzelemmel búcsúztatta az olasz Internazionale együttesét.

A Bayern München az idei BL-szezonban is esélyes a végső győzelemre

Fotó: Hesham Elsherif / NurPhoto via AFP

A Bayern München a múlt hétvégén botlott a Bundesligában. Vincent Kompany csapata hiába birtokolta 83%-ban a labdát a Schalke otthonában, végül 0–0-s döntetlenre végzett az újonc ellen, így a bajor csapat másfél év után játszott olyan mérkőzést, amelyen nem tudott betalálni. Erre legutóbb 2025. február 25-én volt példa, amikor a Bayern 3–0-ra kikapott az Eintracht Frankfurttól.

A Bayern München a második félidőben kivégezte a norvég csodacsapatot

A Bajnokok Ligája-selejtezőből érkező Bodø/Glimt remek formában várhatta a találkozót. Kjetil Knutsen együttese vezeti a norvég bajnokságot, minden sorozatot figyelembe véve pedig május 4-én szenvedett legutóbb vereséget.

A Bayern München rendesen megszenvedett a Bodø/Glimttel

Fotó: Michaela Stache / AFP

A mérkőzés elején a Bayern München azonnal rárontott a Bodø/Glimtre, volt is pár ígéretes helyzete a német csapatnak, de nem tudott betalálni. A folytatásban a bajorok óriási mezőnyfölényben futballoztak, közel 75%-ban birtokolták a labdát, de nem volt átütőerő a játékukban. A németek a legközelebb a 35. percben jártak a gólszerzéshez, ekkor Joshua Kimmich próbálkozott egy 20 méteres átlövéssel, de a bombája a bal kapufán csattant.

A második félidőt remekül kezdte a Bayern München, és már a 47. percben megszerezte a vezetést.

Az Aranylabdára is esélyes Harry Kane lövését blokkolni tudták, a lecsorgó labda viszont Jamal Musiala elé került, aki 11 méterről hatalmas gólt lőtt a szünetben beállt Julian Lundnak, aki az ujjsérülést szenvedett Nyikita Hajkint váltotta a kapuban (1–0).

A Bayern Münchennek ez volt a 900. gólja a legrangosabb európai kupasorozatban, ezzel a Real Madrid után a német sztárcsapat lett a második, amely elérte ezt a mérföldkövet.

A folytatásban támadásban maradt a Bayern München, a 61. percben pedig óriási lépést tett a győzelem felé.

A francia válogatott Michael Olise jobb oldali szabadrúgására Harry Kane robbant be a kapu elé, és öt méterről védhetetlen gólt csúsztatott (2–0).