A Betis-Real Madrid mérkőzésen José Mourinho együttese sok helyzetet kialakított, ám gólt nem tudott szerezni. Kylian Mbappé állt ehhez a legközelebb, de a francia sztárcsatár az első félidőben ziccert rontott, majd az utolsó pillanatban elhibázott egy 11-est. A madridiak portugál mestere reklamálásért sárga lapot kapott, az 1-0-ra elveszített mérkőzés után pedig sajátos stílusában reagált a történtekre.

José Mourinho sajátos nyilatkozatot tett a Betis-Real Madrid meccs után

Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Betis-Real Madrid: José Mourinho azt hitte, jön a mentő

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón arról kérdezték a Real trénerét, hogy miért kapott sárga lapot. Mourinho így válaszolt: „Nem tudom, miért adott nekem sárga lapot a bíró, de rendben van, elfogadom. Azért álltam fel, mert egy Betis-játékos úgy nézett ki, mintha halott lenne közvetlenül a kispadom előtt.”

„Azt hittem, jön a mentő, de végül nem jött”

– fokozta a mondadója drámaiságát Mourinho, aki ezzel arra utalt, hogy szerinte a Betis futballistái túljátszották a szabálytalanságokat, illetve megpróbálták befolyásolni a játékvezetőt.

José Mourinho a visszatérése óta először kapott ki a Real Madriddal

Fotó: Jorge Guerrero / AFP

José Mourinho kifakadt a Real Madrid veresége után

Mourinho azt is kifogásolta, hogy a Betis az első félidőben egyetlen sárga lapot sem kapott, miközben Arda Gülert már az első játékrészben figyelmeztették, és szerinte a törököt később is „vadászták” a hazaiak. A vereségre a balhés természetű portugál tréner nem igazán tudott magyarázatot adni, de úgy vélte, csapata győzelmet érdemelt volna.

„Néha úgy veszít az ember, hogy nem tudja, miért, vagy hogyan magyarázza meg. Az, hogy megérdemled, még nem ad pontokat” – szögezte le Mourinho.

A Real Madrid kedden hazai pályán fogadja az olasz Intert a Bajnokok Ligájában, a bajnokságban pedig majd a Rayo Valleceno elleni mérkőzés következik a Santiago Bernabéu Stadionban.