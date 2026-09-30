Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megérkeztek az első fotók Deák Bill Gyula temetéséről - Hatalmas tömeg búcsúzik a legendás énekestől

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Két magyar sportolót is éremtől fosztottak meg a nyíltvízi úszók Európa-kupa-sorozatának razanaci viadalán. Betlehem Dávidtól a bronz-, Fábián Bettinától az ezüstérmet vették el a nem megfelelő sapka használata miatt. A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) beadvánnyal fordult a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez, a versenyzők pedig óvást nyújtottak be, de az ügyben azóta újabb fejlemény történt.

Kivételesen kísérő nélkül érkezett meg a nyíltvízi Európa-kupa-sorozat razanaci viadalának helyszínére Betlehem Dávid és Fábián Bettina, akik mindent maguknak intéztek. Előbbi kapott egy fehér sapkát, amire kézzel írta fel a HUN betűket, utóbbi piros sapkáját pedig az első ellenőrzésnél átengedték. Utólag azonban a nem megfelelő sapka használatára hivatkozva mindkettejüket kizárták. A két magyar sportoló ezt követően leült a bírókkal egyeztetni, de mivel nem jutottak közös nevezőre, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként és megírták az óvásukat.

Betlehem Dávidot bronzéremtől fosztották meg
Betlehem Dávidot bronzéremtől fosztották meg
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Betlehem Dávidék ügyéből botrány lett

Az ügyből óriási botrány lett, a két versenyző óvása mellett a Magyar Úszó Szövetség beadvánnyal fordult a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez (European Aquatics – EA), melyben kérte az eredmények visszaállítását, és az óvásért befizetett összeg visszatérítését. Azóta újabb fejlemény történt az ügyben, melyről kedd este a közösségi oldalán adott tájékoztatást a MÚSZ.

„Fontos tudni, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina fellebbezését már ott helyben elutasították, a dokumentumot csak ma hozta nyilvánosságra az európai szövetség – azaz a MÚSZ egy napja ismertetett beadványát még ezután tárgyalhatja majd az EA vezérkara, ha arra érdemesnek találják” – írta Facebook-posztjában a szövetség.

„A ma közzétett indoklás egyébként tartalmaz néhány megfontolandó érvelést, kellemes időtöltést kínálva jogászoknak – Dávidék például kaptak egy formai elutasítást is azzal, hogy nem a csapatvezető nyújtotta be az óvást, hanem ők maguk, holott azt kizárólag a csapatvezető tehette volna meg… Csak hát ezúttal maguk voltak, csapatvezető nélkül, azaz minimum érdekes, hogy ha így versenyez valaki, akkor bármit meg lehet vele csinálni, mert egyszerűen nem nyújthat be ő maga hivatalosan tiltakozást? A kedvenc mondatunk egyébként nem ez, hanem az indoklás egyik megjegyzése: “Dávid jó sapkát kapott, csak rosszul tette fel” – írta megrökönyödve a MÚSZ.

Betlehem Dávid nem hagyta szó nélkül a történteket

Az EA által nyilvánosságra hozott indoklásra kedd este Betlehem Dávid a közösségi oldalán reagált, a 23 éves úszó egy több mint beszédes fotót mellékelt a posztjához, melyben a riválisát hozta fel ellenpéldaként. 

„Ugyanolyan elrendezésű sapkát viseltünk, a nemzeti szövetség logója a bal oldalon, a szponzoré a jobbon. Engem kizártak, őt nem. Ez nem a másik úszó hibája, aki egyébként jó barátom, mindketten remek munkát végeztünk, nagyot küzdöttünk. 

Van azonban egy nagy különbség: ezt a sapkát én az EA-től kaptam. És ez az, ami hiányzik az EA mai állásfoglalásából” 

– írta Betlehem.

A MÚSZ is azt állította, hogy Betlehem kezébe hivatalos versenybíró adta a később problémássá vált sapkát. A magyar szövetség szerint ráadásul a rajt előtt az olasz Andrea Filadelli is hasonló figyelmeztetést kapott, és Betlehemhez hasonlóan ő sem változtatott a sapkáján, mégsem zárták ki.

  • Kapcsolódó cikkek
Őrületes csata a döntőben: Márton Richárd ezüstérmes az úszó Eb-n
„Titkon az aranyat akartuk” – őszintén értékelték az újabb sikert a magyar úszó váltó tagjai
Újabb magyar érem az Eb-n, Betlehem Dávid remekelt Párizsban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!