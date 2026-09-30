Kivételesen kísérő nélkül érkezett meg a nyíltvízi Európa-kupa-sorozat razanaci viadalának helyszínére Betlehem Dávid és Fábián Bettina, akik mindent maguknak intéztek. Előbbi kapott egy fehér sapkát, amire kézzel írta fel a HUN betűket, utóbbi piros sapkáját pedig az első ellenőrzésnél átengedték. Utólag azonban a nem megfelelő sapka használatára hivatkozva mindkettejüket kizárták. A két magyar sportoló ezt követően leült a bírókkal egyeztetni, de mivel nem jutottak közös nevezőre, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként és megírták az óvásukat.

Betlehem Dávidot bronzéremtől fosztották meg

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Betlehem Dávidék ügyéből botrány lett

Az ügyből óriási botrány lett, a két versenyző óvása mellett a Magyar Úszó Szövetség beadvánnyal fordult a vizes sportokat tömörítő európai szervezethez (European Aquatics – EA), melyben kérte az eredmények visszaállítását, és az óvásért befizetett összeg visszatérítését. Azóta újabb fejlemény történt az ügyben, melyről kedd este a közösségi oldalán adott tájékoztatást a MÚSZ.

„Fontos tudni, hogy Betlehem Dávid és Fábián Bettina fellebbezését már ott helyben elutasították, a dokumentumot csak ma hozta nyilvánosságra az európai szövetség – azaz a MÚSZ egy napja ismertetett beadványát még ezután tárgyalhatja majd az EA vezérkara, ha arra érdemesnek találják” – írta Facebook-posztjában a szövetség.

„A ma közzétett indoklás egyébként tartalmaz néhány megfontolandó érvelést, kellemes időtöltést kínálva jogászoknak – Dávidék például kaptak egy formai elutasítást is azzal, hogy nem a csapatvezető nyújtotta be az óvást, hanem ők maguk, holott azt kizárólag a csapatvezető tehette volna meg… Csak hát ezúttal maguk voltak, csapatvezető nélkül, azaz minimum érdekes, hogy ha így versenyez valaki, akkor bármit meg lehet vele csinálni, mert egyszerűen nem nyújthat be ő maga hivatalosan tiltakozást? A kedvenc mondatunk egyébként nem ez, hanem az indoklás egyik megjegyzése: “Dávid jó sapkát kapott, csak rosszul tette fel” – írta megrökönyödve a MÚSZ.

Betlehem Dávid nem hagyta szó nélkül a történteket

Az EA által nyilvánosságra hozott indoklásra kedd este Betlehem Dávid a közösségi oldalán reagált, a 23 éves úszó egy több mint beszédes fotót mellékelt a posztjához, melyben a riválisát hozta fel ellenpéldaként.