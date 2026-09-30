Böde Dániel augusztus közepén szenvedett izomsérülést a Paksi FC egyik edzésén egy kapura lövés után. Bognár György, a tolnai csapat edzője is megerősítette, hogy egy ideig biztosan nem számíthat majd a 39 éves támadóra. A 25-szörös magyar válogatott támadónak elszakadt a combfeszítő izma, ezért kés alá kellett feküdnie.

Jó hírek érkeztek Böde Dániel visszatéréséről

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A hírek először arról szóltak, hogy Böde akár három-négy hónapot is kihagyhat. Ráadásul a rutinos támadót pályafutása során még sosem kellett megműteni.

„Hogy hogyan tekintek életem első beavatkozására? Csináljuk minél hamarabb, gyerünk, aztán jövök is vissza, amint lehet! Úgy mondták, előreláthatóan három-négy hónap lesz a kihagyás” – fogalmazott Böde a sérülésével kapcsolatban.

Böde Dániel közel a visszatéréshez?

Böde Dániel néhány nappal később átesett a műtéten, nem sokkal később pedig meg is kezdte a rehabilitációs munkát.

„Fura volt, délelőtt 10 órakor volt a műtét, aztán az első emlékeim délután 2 óra környékétől vannak. Az orvosok azt mondták, minden rendben ment, ma délután már mehetek is haza” – elevenítette fel élete első műtétjét a paksi legenda.

Szeptember közepén Böde Dániel elárulta, hogy már túl van a varratszedésen, és rögzítőben végzik a mozgásokat. Azt is elmondta, hogy a gyógytornát is elkezdte, és szépen lassan halad a visszatérés felé.

A "Madocsai Messinek" becézett legendás támadó állapotáról most újabb hírek érkeztek. A paksi klub honlapján arról írtak, hogy Böde Dániel már fájdalommentesen dolgozik.

Dani jelenleg a hatodik hétnél jár, és szépen haladunk a terheléssel. Már kilencven fokos mozgástartományban teljesen fájdalommentesen tud dolgozni, most pedig az a cél, hogy ezt hétről hétre tovább növeljük. A kinti munkára azonban még várnunk kell”

– nyilatkozta Vuits Viktor, a Paksi FC rehabilitációs trénere.

Böde Dániel 531 NB I-es mérkőzésen 172 találatnál és 75 gólpassznál jár.