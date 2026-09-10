Egyelőre még csak rögzítőben mozoghat csak Böde Dániel, de hamarosan már újra behajlíthatja a lábát élete első műtétje után. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, a Paks labdarúgója egy hónappal ezelőtt, egy edzésen történt lövés után fájdalmat érzett a bal combjában, majd kiderült, hogy a feszítőjét operálni kell. Azóta már túlesett a nehezén, és már a gyógytornát is elkezdte.

Böde Dániel sérülése után már megkezdte a rehabilitációt

Fotó: paksifc.hu

Böde Dániel sérülése

Böde Dánielről augusztus közepén kezdtek el terjedni az aggasztó hírek, amikor váratlanul eltűnt a Paks keretéből. A súlyos sérülésről szóló sajtóinformációkat viszont csak a Puskás Akadémia elleni bajnoki után erősítette meg Bognár György vezetőedző.

Böde Daninak izomsérülése van, amely 1-2 hónapot igénybe vesz

– mondta akkor a Paks trénere.

Ezt követően a klub is kiadott egy hivatalos tájékoztatást, miszerint a 39 éves labdarúgó egy edzésen történt lövést követően érzett fájdalmat a bal combjában. A képalkotó vizsgálatok pedig kimutatták, hogy operálni kell a feszítőjét.

Böde Dániel műtétje rendben ment, még aznap hazaengedték az orvosok.

Megkezdte a rehabilitációt

Azóta eltelt két hét, és a korábbi magyar válogatott csatár megkezdte a rehabilitációt.

Már túlvagyok a varratszedésen is. Jelenleg rögzítőben mozgok, a következő lépés, hogy ötven fokig hajlíthatom a lábamat. Elkezdtem a gyógytornát is, úgyhogy szépen lassan haladunk előre

– nyilatkozta most a klubhonlapnak Böde Dániel.