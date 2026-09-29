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Ijesztő jelenetek zajlottak az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Bolla Bendegúz sérülése súlyosnak tűnt, de jó hírek érkeztek.

Ijesztő jelenetek játszódtak le a magyar labdarúgó-válogatott Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésén, amikor Bolla Bendegúz egy kemény belépőt követően a földön maradt. Isaac Price becsúszása után a magyar védő bokája aláfordult, hosszabb ápolásra szorult, majd hordágyon vitték le a pályáról. A történtek alapján elsőre súlyos sérüléstől lehetett tartani, a kedd reggeli vizsgálatok azonban szerencsére jóval kedvezőbb képet mutattak.

Bolla Bendegúz sérülése miatt már az első félidőben cserére kényszerült Marco Rossi az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Bolla Bendegúz sérülése miatt már az első félidőben cserére kényszerült Marco Rossi az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzésen Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Marco Rossi már közvetlenül a mérkőzés után biztató hírről számolt be Bolla állapotával kapcsolatban. A szövetségi kapitány akkor még nem ismerhette a vizsgálatok eredményét, de az első információk alapján úgy tudta, hogy játékosa elkerülte a törést.

Úgy hallottam, hogy valószínűleg semmilyen csontja nem tört el, de nem vagyok abban biztos, hogy mi is történt, vissza kell néznem. De ahogy hallgattam, amit a csapattársak mondtak, ez akár piros lapot is ért volna

 – mondta Rossi a találkozót követően.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a sérülést okozó belépőre is kitért. Rossi elmondta, hogy akkor még nem nézte vissza az esetet, játékosaitól azonban úgy értesült, hogy Isaac Price szabálytalansága akár súlyosabb büntetést is érhetett volna.

Vannak egyébként nemzetközi szinten szabályok, egy ellenfél lábára taposni az kiállítást ér

 – fogalmazott a szövetségi kapitány.

Megnyugtató hírek érkeztek Bolla Bendegúzról

A kedd reggeli vizsgálatok végül megerősítették a mérkőzés után érkező biztató híreket. A Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos X-oldalán számolt be arról, hogy Bolla Bendegúz sérülése nem olyan súlyos, mint amilyennek elsőre tűnt: a vizsgálatok alapján a válogatott játékosa bokazúzódást és rándulást szenvedett.

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