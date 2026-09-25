Évekbe telt feldolgoznia a Fradi vezetőedzőjének, Borbély Balázsnak, hogy egyik napról a másikra véget ért a pályafutása labdarúgóként, elvesztette a rendszeres bevételét, és a nulláról kellett elindítania egy teljesen új életet. Olyan mélyen volt, hogy egy pszichológust is fel kellett keresnie.

Borbély Balázs olyan mélyre került a visszavonulása után, hogy pszichológushoz fordult

Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu

Borbély Balázs új életet kezdett

Az év edzőjének megválasztott Borbély Balázs azután kezdett új életet, hogy egyik napról a másikra hirtelen – mindössze 34 évesen – vége szakadt a karrierjének labdarúgóként. A Ferencváros jelenlegi vezetőedzőjének nagyon fiatalon gondjai akadtak az Achillesével, ami sokszor begyulladt, aztán az egyik edzésen egy ártatlan mozdulat következtében kiszakadt a sarokcsontja, amiből komplikált műtét lett. Sőt, húsevő baktériummal is megfertőződött.

Van a foci, és ha nem voltál nyitott igazán a focin kívüli életre, akkor azon kívül semmi más. Megvan a rendszered, megvan a napi rutinod, megvan a bevételed, amiből élsz, és egyszer csak egyik napról a másikra vége van

– emlékezett vissza Borbély Balázs az FTC YouTube-oldalán adott exkluzív interjúban.

A 46 éves szakember elmesélte, a nulláról kellett elindítania egy teljesen új életet.

Nem volt egyszerű. Rá is ment az életemből két év, amíg ezt én feldolgoztam

– vallotta be az ETO FC-vel magyar bajnok tréner.

Olyan mélyen volt, hogy pszichológushoz fordult

Borbély Balázst annyira megviselte ez az időszak, hogy segítségre szorult, szakemberhez kellett fordulnia. Saját bevallása szerint semmi máshoz nem értett, és fogalma sem volt, mit kezdjen az életével.

Mindenki próbált segíteni, de olyan mélyen voltam, hogy muszáj volt felkeresnem egy pszichológust. Nem szégyellem, a mai napig kapcsolatban vagyok vele. Nagy erőfeszítésembe került, hogy túl tudjak lépni ezen a traumán

– nyilatkozta még januárban a Magyar Nemzetnek a 46 éves szakember.

A Ferencváros vezetőedzője úgy tartja, aki olyan mélyen volt, mint ő, az többé nem fél attól, hogy mi lesz, ha holnap kirúgják. Borbély Balázs saját bevallása szerint alázatosabb lett, és sokkal jobban meg tudja becsülni a mindennapi kis örömöket, mióta felállt a padlóról.