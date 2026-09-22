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Családja körében mutatta meg egy egészen más oldalát a Ferencváros vezetőedzője a HLSZ-gálán. Borbély Balázs felszabadultan élvezte az estét, amelyen rangos elismerést vehetett át.

Hétfő este újabb rangos elismerésben részesült a Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs, aki az előző idényben bajnoki címhez segítette az ETO FC Győrt. A szakember teljesítményét a Hivatásos Labdarúgók Szervezete is díjazta: a HLSZ idei gáláján ő vehette át az év legjobb edzőjének járó elismerést. A 46 éves trénert a jeles eseményre felesége és gyermekei is elkísérték.

Gyönyörű felesége oldalán vette át a rangos díjat Borbély Balázs
Gyönyörű felesége oldalán vette át a rangos díjat Borbély Balázs /  Fotó: Szabolcs László

Borbély Balázs egész családja jelent volt a HLSZ-gálán

A Ferencváros edzője felesége és gyermekei társaságában jelent meg Etyeken, a HLSZ díjátadó gáláján, ahol egészen más oldaláról mutatkozott meg, mint amit a pálya szélén megszokhattunk tőle. A határozott, sokszor rendkívül koncentrált szakember ezúttal felszabadultan, játékosan töltötte az estét családja körében. Kislányával, Bellával önfeledten játszott, majd amikor átvette a díját és fogadta a gratulációkat, első útja a feleségéhez vezetett, akit egy csókkal köszöntött. Ezt követően ismét kislányáé volt a főszerep, aki láthatóan remekül érezte magát, és szinte egész este édesapjával játszott.

Borbély Balázs a kislányával játszott a HLSZ-díjátadó közben Fotó: Szabolcs László

A HLSZ díjátadó gála idei győztesei:

  • Az év legjobb edzője: Borbély Balázs
  • Az év legjobb női kapusa: Milica Kosztics
  • Az év legjobb férfi kapusa: Samuel Petrás
  • Fülöp Márton-díj a legszebb védésért: Gundel-Takács Bence
  • Az év legjobb 21 éven aluli játékosa: Tóth Alex
  • Az év legjobb női mezőnyjátékosa: Nagy Viktória
  • Az év legjobb férfi mezőnyjátékosa: Vitális Milán
  • Az év legjobb női légiósa: Pusztai Sára
  • Az év legjobb férfi légiósa: Szoboszlai Dominik
  • A 2025/26-os idény álomcsapata: Samuel Petrás - Osváth Attila, Toon Raemaekers, Csinger Márk, Daniel Stefulj - Vitális Milán, Szűcs Kornél, Szendrei Norbert - Lukács Dániel, Bárány Donát, Nadir Benbuali
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Galéria: Gyönyörű felesége és kislánya oldalán vette át a rangos díjat Borbély Balázs
Fotó: Szabolcs László
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Borbély Balázs felesége és gyermekei társaságában jelent meg Etyeken, a HLSZ díjátadó gáláján

 

 

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