Hétfő este újabb rangos elismerésben részesült a Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs, aki az előző idényben bajnoki címhez segítette az ETO FC Győrt. A szakember teljesítményét a Hivatásos Labdarúgók Szervezete is díjazta: a HLSZ idei gáláján ő vehette át az év legjobb edzőjének járó elismerést. A 46 éves trénert a jeles eseményre felesége és gyermekei is elkísérték.

Gyönyörű felesége oldalán vette át a rangos díjat Borbély Balázs / Fotó: Szabolcs László

Borbély Balázs egész családja jelent volt a HLSZ-gálán

A Ferencváros edzője felesége és gyermekei társaságában jelent meg Etyeken, a HLSZ díjátadó gáláján, ahol egészen más oldaláról mutatkozott meg, mint amit a pálya szélén megszokhattunk tőle. A határozott, sokszor rendkívül koncentrált szakember ezúttal felszabadultan, játékosan töltötte az estét családja körében. Kislányával, Bellával önfeledten játszott, majd amikor átvette a díját és fogadta a gratulációkat, első útja a feleségéhez vezetett, akit egy csókkal köszöntött. Ezt követően ismét kislányáé volt a főszerep, aki láthatóan remekül érezte magát, és szinte egész este édesapjával játszott.

Borbély Balázs a kislányával játszott a HLSZ-díjátadó közben Fotó: Szabolcs László