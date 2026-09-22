Hétfő este újabb rangos elismerésben részesült a Ferencváros vezetőedzője, Borbély Balázs, aki az előző idényben bajnoki címhez segítette az ETO FC Győrt. A szakember teljesítményét a Hivatásos Labdarúgók Szervezete is díjazta: a HLSZ idei gáláján ő vehette át az év legjobb edzőjének járó elismerést. A 46 éves trénert a jeles eseményre felesége és gyermekei is elkísérték.
Borbély Balázs egész családja jelent volt a HLSZ-gálán
A Ferencváros edzője felesége és gyermekei társaságában jelent meg Etyeken, a HLSZ díjátadó gáláján, ahol egészen más oldaláról mutatkozott meg, mint amit a pálya szélén megszokhattunk tőle. A határozott, sokszor rendkívül koncentrált szakember ezúttal felszabadultan, játékosan töltötte az estét családja körében. Kislányával, Bellával önfeledten játszott, majd amikor átvette a díját és fogadta a gratulációkat, első útja a feleségéhez vezetett, akit egy csókkal köszöntött. Ezt követően ismét kislányáé volt a főszerep, aki láthatóan remekül érezte magát, és szinte egész este édesapjával játszott.
A HLSZ díjátadó gála idei győztesei:
- Az év legjobb edzője: Borbély Balázs
- Az év legjobb női kapusa: Milica Kosztics
- Az év legjobb férfi kapusa: Samuel Petrás
- Fülöp Márton-díj a legszebb védésért: Gundel-Takács Bence
- Az év legjobb 21 éven aluli játékosa: Tóth Alex
- Az év legjobb női mezőnyjátékosa: Nagy Viktória
- Az év legjobb férfi mezőnyjátékosa: Vitális Milán
- Az év legjobb női légiósa: Pusztai Sára
- Az év legjobb férfi légiósa: Szoboszlai Dominik
- A 2025/26-os idény álomcsapata: Samuel Petrás - Osváth Attila, Toon Raemaekers, Csinger Márk, Daniel Stefulj - Vitális Milán, Szűcs Kornél, Szendrei Norbert - Lukács Dániel, Bárány Donát, Nadir Benbuali