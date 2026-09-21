A Ferencváros meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként. A zöld-fehérek zsinórban másodszor játszottak döntetlent, míg a nyírségi alakulat négy meccse nyeretlen. A Fradi csütörtökön este Glasgowban 3-1-es győzelemmel nyitotta az Európa-liga alapszakaszát, és talán a Celtic elleni siker és az utazás okozta fáradtság miatt kifejezetten álmosan kezdte a vasárnapi találkozót, ami gyorsan megbosszulta magát. Bódog Tamás együttese a 19 éves Hős Zsombor góljával szerezte meg a vezetést, amit a második félidőben Gomez egyenlített ki a Nyíregyháza-FTC mérkőzésen. Borbély Balázs az FTC edzője elmondta, elégedett csapata eddigi eredményeivel.

Borbély Balázs elégedett volt a Fradi eddigi eredményeivel Fotó: MW

"Győzni akartunk, minden meccsbe úgy megyünk bele, hogy szeretnénk megnyerni. Az első tíz percet kivéve jó energiával, jó felfogással játszottunk.

A kapott gól után mindent megtettünk a fordításért. Sajnos most nem sikerült, de ha ilyen mentalitással, hozzáállással és minőséggel játszunk a továbbiakban, akkor a győztes gól is meglesz.

Azt is el kell ismerni, hogy a Nyíregyháza maximálisan felkészült, jól védekezett, nem voltak nyitott területek, amíg bírták, igyekeztek megakadályozni minden támadásunkat. Ezúttal nem tudtunk olyan szintű minőséget mutatni, hogy több gólt tudjunk szerezni. A végén benne volt a gól, de most nem sikerült megszereznünk" - fogalmazott a Fradi edzője, akit a klub honlapja idézett.

Borbély Balázs elégedett

Borbély hozzátette, jónak kell értékelni a szezon első szakaszát, hiszen csapata egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és három pontra van az elsőtől.

"Én úgy gondoltam a bajnokság elején, hogy ha be tudunk jutni egy európai sorozat ligaszakaszába, és a válogatott szünet előtt maximum három pontra leszünk az elsőtől, akkor jónak értékelhetjük a szezon első szakaszát. Állunk, ahogy állunk, az NB I-ben egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, Európában főtáblára jutottunk, a játékunk fejlődik, szerintem az eddigi szereplés rendben van" – értékelte az eddigieket Borbély Balázs.