A Ferencváros meglepetésre 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként. A zöld-fehérek zsinórban másodszor játszottak döntetlent, míg a nyírségi alakulat négy meccse nyeretlen. A Fradi csütörtökön este Glasgowban 3-1-es győzelemmel nyitotta az Európa-liga alapszakaszát, és talán a Celtic elleni siker és az utazás okozta fáradtság miatt kifejezetten álmosan kezdte a vasárnapi találkozót, ami gyorsan megbosszulta magát. Bódog Tamás együttese a 19 éves Hős Zsombor góljával szerezte meg a vezetést, amit a második félidőben Gomez egyenlített ki a Nyíregyháza-FTC mérkőzésen. Borbély Balázs az FTC edzője elmondta, elégedett csapata eddigi eredményeivel.
"Győzni akartunk, minden meccsbe úgy megyünk bele, hogy szeretnénk megnyerni. Az első tíz percet kivéve jó energiával, jó felfogással játszottunk.
A kapott gól után mindent megtettünk a fordításért. Sajnos most nem sikerült, de ha ilyen mentalitással, hozzáállással és minőséggel játszunk a továbbiakban, akkor a győztes gól is meglesz.
Azt is el kell ismerni, hogy a Nyíregyháza maximálisan felkészült, jól védekezett, nem voltak nyitott területek, amíg bírták, igyekeztek megakadályozni minden támadásunkat. Ezúttal nem tudtunk olyan szintű minőséget mutatni, hogy több gólt tudjunk szerezni. A végén benne volt a gól, de most nem sikerült megszereznünk" - fogalmazott a Fradi edzője, akit a klub honlapja idézett.
Borbély Balázs elégedett
Borbély hozzátette, jónak kell értékelni a szezon első szakaszát, hiszen csapata egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és három pontra van az elsőtől.
"Én úgy gondoltam a bajnokság elején, hogy ha be tudunk jutni egy európai sorozat ligaszakaszába, és a válogatott szünet előtt maximum három pontra leszünk az elsőtől, akkor jónak értékelhetjük a szezon első szakaszát. Állunk, ahogy állunk, az NB I-ben egy mérkőzéssel kevesebbet játszottunk, Európában főtáblára jutottunk, a játékunk fejlődik, szerintem az eddigi szereplés rendben van" – értékelte az eddigieket Borbély Balázs.