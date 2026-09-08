Támadások kereszttüzébe került a kedd esti Borussia Dortmund-Villarreal Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt a vendég csapat első számú kapusa, Luiz Júnior. A klub állítólag már a 25 éves brazil hálóőr eladását fontolgatja, legalábbis a spanyol sajtóinformációk szerint. Főleg, hogy a csapatban ott van Gulácsi Péter, akiről úgy tartják, rövid távon megoldást jelenthet Inigo Pérez vezetőedző együttesének problémájára.

Gulácsi Péter már a Borussia Dortmund-Villarreal BL-mérkőzésen megkaphatja a lehetőséget

Fotó: Jan Woitas / dpa

Borussia Dortmund-Villarreal (Bajnokok Ligája-alapszakasz)

21.00, tv: Sport 2

Gulácsi Pétert anélkül követeli kezdőbe a spanyol média, hogy egy percet is védett volna a Villarrealban. A csapat hétvégi, Deportivo elleni veresége tovább erősítette az első számú kapussal, Luiz Júniorral kapcsolatos kétségeket. Az előző szezonban bronzérmes együttes 15 perccel a vége előtt hiába vezetett, végül 3-2-es vereséget szenvedett. Az egyenlítő gólt teljes mértékben a 25 éves brazil számlájára írták, de a közvélemény szerint a vendégek győztes találatában is benne volt.

A Villarreal négy forduló után is még nyeretlen a La Ligában – két ponttal a 17. helyen áll a tabellán –, valamennyiszer Luiz Júnior állt a kapuban, aki már most nyolc gólt kapott.

A 25 éves brazil kapus sajtóhírek szerint nemcsak a kezdőcsapatból kerülhet ki, hanem a keretből is. A Fichajes azt írja, a Villarreal máris az eladását fontolgatja. A klub 2024 augusztusában 12 millió eurót fizetett Luiz Júniorért a portugál Famalicaónak, és bár 2030-ig szerződést kötöttek vele, most már egy fiatalabb hálóőrben látják a jövőt – rövid távon pedig Gulácsi Péter jelentheti a megoldást.

Már a Borussia Dortmund-Villarreal BL-meccsen Gulácsi Péter véd?

A 36 éves magyar kapust eredetileg azért szerződtették nyáron a spanyolok az RB Leipzigtől, hogy Luiz Júniorral versengjen a kezdőbe kerülésért, és máris a csapatban találhatja magát – akár már a keddi, Borussia Dortmund elleni BL-meccsen. Gulácsi 2028 júniusáig kötelezte el magát a Villarrealnál, és a spanyol sajtó ítélete szerint addig ő biztosíthatja a szükséges tapasztalatot – 362 lipcsei tétmérkőzéssel és 58 válogatottsággal a háta mögött –, Luiz Júnior esetleges távozása pedig teret nyithat a poszt megfiatalítására. Hogy a klub kiben látja a jövőt, arról egyelőre nem jelentek meg találgatások, ahogy a brazil hálóőrért sem érkezett még hivatalos ajánlat.