A Borussia Dortmund–Villarreal mérkőzés 3–2-es hazai sikerrel zárult a Bajnokok Ligája nyitófordulójában, a győzelem ellenére azonban nem lehetett felhőtlen a németek öröme. A Dortmund 18 éves nyári igazolása, Konstantinos Karetsas az első félidőben váratlanul rosszul lett, hordágyon kellett levinni a pályáról, majd kórházba szállították.
Borussia Dortmund–Villarreal: kiszáradás vezetett Karetsas rosszullétéhez
Karetsas az első félidő derekán minden előjel nélkül lefeküdt a gyepre, a játék pedig azonnal félbeszakadt. Az orvosi stáb tagjai rögtön a görög futballistához siettek, akit hosszú perceken át ápoltak a pályán, és szívmasszázst is alkalmaztak nála. Karetsas nem tudta folytatni a mérkőzést, a Dortmund pedig még a találkozó alatt közölte, hogy a játékosnak keringési problémái voltak. A klub tájékoztatása szerint a körülményekhez képest jól volt, ám további vizsgálatokra bent tartják a kórházban. Ole Book, a Dortmund sportigazgatója a lefújás után még nem tudott újabb információval szolgálni Karetsas állapotáról.
Ez természetesen jelentősen beárnyékolja a hangulatot. Reméljük, hogy nagyon gyorsan jobban lesz, és nincs szó semmi komolyról. Közvetlenül a mérkőzés után azonban még nincsenek új információink. Mindannyian nagyon meg voltunk döbbenve és ijedve, aggódtunk a fiúért, és most abban reménykedünk, hogy minden a lehető legjobban alakul. Ez mindennél fontosabb
- mondta a vezető a győzelem után.
A Bild beszámolója szerint Karetsas édesanyja, Irena a VIP-páholyból nézte a mérkőzést, amikor fia rosszul lett. A történtek után a Dortmund egyik munkatársa lekísérte a játékos szüleit az öltözőkhöz. A mentőautó 21.50 körül érkezett meg a stadionhoz, majd Karetsast további vizsgálatokra kórházba szállították. Édesanyja is beszállt a mentőbe, és elkísérte fiát a kórházba, míg édesapja a stadionban maradt.
Az első vizsgálati eredmények alapján az őt ellátó orvosok úgy vélik, hogy Karetsas rosszullétét nagy valószínűséggel kiszáradás okozhatta. Emiatt keringési problémák léphettek fel nála, és a pályán jelentkező rossz közérzet miatt végül cserét kért. Karetsas szerdán további vizsgálatokon esik át, állapota azonban a környezetéből származó információk szerint már sokat javult, ám még egy éjszakára a kórházban tartják. Ha másnap hazaengedik, azután dönthetnek arról, mikor térhet vissza a Dortmund edzéseire.
Karetsas rosszulléte különösen érzékenyen érintheti a Dortmundot, amely már a nyáron szerződtetett másik görög tehetségére sem számíthat. A PAOK-tól érkezett 23 éves Giannis Konstantelias keresztszalag-szakadást szenvedett, így várhatóan hosszú kihagyás vár rá. Részben az ő kiesése miatt igazolták le Nwanerit, aki a Villarreal elleni BL-meccsen éppen Karetsast váltotta.
A történtek Mats Hummelst is megrázták. A Dortmund korábbi világbajnok védője szakértőként dolgozott a mérkőzésen, és elmondása szerint akkor vált számára igazán aggasztóvá a helyzet, amikor látta, hogy az orvosok nem Karetsas lábát vizsgálják.
Amikor azt láttam, hogy az orvosok nem a lábát, hanem csak a felsőtestét vizsgálják, végigfutott a hideg a hátamon. Szerintem a stadionban sokan nem is érzékelték, mennyire komoly lehet a helyzet, különben a játékosok is odamentek volna hozzá. Remélem, jól van, és csak egy kisebb rosszullétről vagy szédülésről volt szó
– mondta Hummels.