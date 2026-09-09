A Borussia Dortmund–Villarreal mérkőzés 3–2-es hazai sikerrel zárult a Bajnokok Ligája nyitófordulójában, a győzelem ellenére azonban nem lehetett felhőtlen a németek öröme. A Dortmund 18 éves nyári igazolása, Konstantinos Karetsas az első félidőben váratlanul rosszul lett, hordágyon kellett levinni a pályáról, majd kórházba szállították.

Konstantinos Karetsas rosszul lett a Borussia Dortmund–Villarreal Bajnokok Ligája mérkőzésen és kórházba szállították Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Borussia Dortmund–Villarreal: kiszáradás vezetett Karetsas rosszullétéhez

Karetsas az első félidő derekán minden előjel nélkül lefeküdt a gyepre, a játék pedig azonnal félbeszakadt. Az orvosi stáb tagjai rögtön a görög futballistához siettek, akit hosszú perceken át ápoltak a pályán, és szívmasszázst is alkalmaztak nála. Karetsas nem tudta folytatni a mérkőzést, a Dortmund pedig még a találkozó alatt közölte, hogy a játékosnak keringési problémái voltak. A klub tájékoztatása szerint a körülményekhez képest jól volt, ám további vizsgálatokra bent tartják a kórházban. Ole Book, a Dortmund sportigazgatója a lefújás után még nem tudott újabb információval szolgálni Karetsas állapotáról.

Ez természetesen jelentősen beárnyékolja a hangulatot. Reméljük, hogy nagyon gyorsan jobban lesz, és nincs szó semmi komolyról. Közvetlenül a mérkőzés után azonban még nincsenek új információink. Mindannyian nagyon meg voltunk döbbenve és ijedve, aggódtunk a fiúért, és most abban reménykedünk, hogy minden a lehető legjobban alakul. Ez mindennél fontosabb

- mondta a vezető a győzelem után.

A Bild beszámolója szerint Karetsas édesanyja, Irena a VIP-páholyból nézte a mérkőzést, amikor fia rosszul lett. A történtek után a Dortmund egyik munkatársa lekísérte a játékos szüleit az öltözőkhöz. A mentőautó 21.50 körül érkezett meg a stadionhoz, majd Karetsast további vizsgálatokra kórházba szállították. Édesanyja is beszállt a mentőbe, és elkísérte fiát a kórházba, míg édesapja a stadionban maradt.

Az első vizsgálati eredmények alapján az őt ellátó orvosok úgy vélik, hogy Karetsas rosszullétét nagy valószínűséggel kiszáradás okozhatta. Emiatt keringési problémák léphettek fel nála, és a pályán jelentkező rossz közérzet miatt végül cserét kért. Karetsas szerdán további vizsgálatokon esik át, állapota azonban a környezetéből származó információk szerint már sokat javult, ám még egy éjszakára a kórházban tartják. Ha másnap hazaengedik, azután dönthetnek arról, mikor térhet vissza a Dortmund edzéseire.

Dortmund c'est terriblement triste leur début de saison, tu avais le potentiel de créé un duo absolument iconique avec Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias



Résultat, Konstantelias se fait les ligaments croisés au bout de 2 match



Et maintenant c'est au tour de Karetsas… — JeanBonBeurre #KaneBallonDor (@JeanBonBeurreL) September 8, 2026

Karetsas rosszulléte különösen érzékenyen érintheti a Dortmundot, amely már a nyáron szerződtetett másik görög tehetségére sem számíthat. A PAOK-tól érkezett 23 éves Giannis Konstantelias keresztszalag-szakadást szenvedett, így várhatóan hosszú kihagyás vár rá. Részben az ő kiesése miatt igazolták le Nwanerit, aki a Villarreal elleni BL-meccsen éppen Karetsast váltotta.

A történtek Mats Hummelst is megrázták. A Dortmund korábbi világbajnok védője szakértőként dolgozott a mérkőzésen, és elmondása szerint akkor vált számára igazán aggasztóvá a helyzet, amikor látta, hogy az orvosok nem Karetsas lábát vizsgálják.

Amikor azt láttam, hogy az orvosok nem a lábát, hanem csak a felsőtestét vizsgálják, végigfutott a hideg a hátamon. Szerintem a stadionban sokan nem is érzékelték, mennyire komoly lehet a helyzet, különben a játékosok is odamentek volna hozzá. Remélem, jól van, és csak egy kisebb rosszullétről vagy szédülésről volt szó

– mondta Hummels.