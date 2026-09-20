A Liverpool remek teljesítményt nyújtott a legutóbbi meccsén: a Ligakupában 3-1-re verte a Tottenhamet. Most Andoni Iraola vezetőedző a Bournemouth elleni meccsen akár nyolc cserét is végrehajthat a kezdőcsapatban, mivel a Vörösök a háromhetes válogatott szünet előtt az utolsó Premier League-meccsüket játsszák. A Bournemouth-Liverpool mérkőzés Andoni Iraola vezetőedző számára is különleges, hiszen vissztér korábbi sikerei színhelyére.

A Bournemouth-Liverpool meccsen a pihentett játékosok újra szerepet kapnak Iraolától Fotó: PAUL ELLIS / AFP

"Bizonyos szempontból ez a szezon legkönnyebb csapatösszeállítási feladata, mivel a Tottenham ellen pihenett játékosokból kiindulva tudunk következtetéseket levonni" - írja a This is Anfield oldal, amely a Ligakupa-meccs előtt telibe találta a Liverpool kezdőcsapatát.

Előre megjósolta, hogy Virgil van Dijk és Szoboszlai Dominik kimaradnak, de még azt is, hogy Lewis Koumas lesz a középcsatár.

Most úgy vélik, miután Alisson, Alexander Isak, Jeremy Jacquet, Van Dijk és Florian Wirtz nem szerepeltek a keretben, így a Bournemouth otthonában biztosan újra a kezdőcsapatban kapnak helyet. Victor Munoz a Tottenham ellen sem lépett pályára, így visszatérhet a jobb oldalra, míg Cody Gakpo és Bradley Barcola közül kerülhet ki a bal oldali szélső.

Habár a Mac Allister-Trey Nyoni kettős kiegyensúlyozottnak tűnt a Tottenham ellen, Szoboszlai valószínűleg visszatér a csapatba az utóbbit felváltva.

Bournemouth-Liverpool kezdőcsapat

A This is Anfield ez lesz a Liverpool kezdőcsapata a Bournemouh ellen:

Alisson – Kerkez, Van Dijk, Jacquet, Araujo – Mac Allister, Szoboszlai – Munoz, Wirtz, Barcola – Isak

Kerkez Milos ismét kezdhet, míg a Bournemouth-nál nagy kérdés Tóth Alex helyzete, aki az utóbbi időben kevesebb lehetőséget kapott. Ha ő is pályára lép, akkor igazi magyar csatát kaphatunk.