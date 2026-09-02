A Liverpool hétfőn bejelentette, hogy Bradley Barcola hosszú távú szerződést kötött az angol egyesülettel. A francia támadó a 29-es mezben szerepel majd új klubjában, és már első interjújában egyértelművé tette, mire számíthatnak tőle a szurkolók.
„Sebesség és veszély” – ezzel a két szóval jellemezte saját játékát Barcola.
A Liverpool hivatalos közleménye nem hozta nyilvánosságra a vételárat, a The Athletic információi szerint azonban 106 millió fontot, mintegy 125 millió eurót fizet érte első körben, ami további 17 millió fonttal emelkedhet. Ezzel Barcola Alexander Isak mögött a Liverpool történetének második legdrágább igazolása lett, egyúttal soha egyetlen játékosért sem fizettek még ekkora összeget a francia bajnokságból történő távozáskor.
Ki az a Bradley Barcola?
Barcola 2002. szeptember 2-án született Lyon mellett, Villeurbanne-ban, és már nyolcévesen bekerült az Olympique Lyon akadémiájára. A felnőttcsapatban 2021 novemberében, a Sparta Praha elleni Európa-liga-mérkőzésen mutatkozott be.
Az áttörést a 2022–2023-as idény hozta meg számára. A Lyonban 47 tétmérkőzésen hét gólig és 11 gólpasszig jutott, teljesítményével pedig a Ligue 1 legjobb fiatal játékosának járó díjra is jelölték. A PSG 2023 nyarán szerződtette.
Párizsban újabb szintet lépett. Három idény alatt 152 mérkőzésen 39 gólt szerzett és 35 gólpasszt adott, miközben három francia bajnoki címet és egymás után két Bajnokok Ligáját nyert. A francia válogatottban 28 mérkőzésen hat gólnál jár, a nyári világbajnokságon pedig háromszor talált be.
A Liverpool számára ugyanakkor egyáltalán nem új névről van szó.
Jürgen Kloppék már négy éve felfigyeltek rá
Barcola még alig játszott komoly szinten felnőtt futballt, amikor először felkerült a Liverpool radarjára.
A 2022-es katari világbajnokság idején a klub Dubajban edzőtáborozott, és felkészülési mérkőzést játszott a Lyonnal. Barcola csereként lépett pályára, teljesítményével pedig Jürgen Klopp és stábja figyelmét is felkeltette. A Liverpool játékosmegfigyelői ezt követően éveken keresztül követték a fejlődését. Amikor 2023 nyarán elhagyta Lyont, végül a PSG szerezte meg. Liverpoolban azonban nem felejtették el.
Idén nyáron először Yan Diomandé megszerzése volt a prioritás, de miután az elefántcsontparti szélső a Real Madridhoz került, a Liverpool Barcola felé fordult. A tárgyalások hosszúra nyúltak, a PSG eredetileg mintegy 145 millió fontot szeretett volna kapni játékosáért.
Barcola ugyanakkor már eldöntötte, hogy ha távozik Párizsból, az Anfieldre akar költözni. A The Athletic szerint más klubok érdeklődését nem is akarta mérlegelni.
Ebben új csapattársa is segített: a francia válogatottból és a PSG-ből ismert Hugo Ekitiké rendszeresen üzeneteket küldött neki, és kérdezgette, mikor írja már alá a szerződését.
Hogyan illik Barcola Iraola Liverpooljába?
Talán ez a transzfer legérdekesebb kérdése, mert Barcola nem Mohamed Szalah egy az egyben történő pótlása. A francia legjobb pozíciója ugyanis a bal szél. A PSG-ben játékpercei 77 százalékát ezen az oldalon töltötte, és innen indulva tudta leginkább kihasználni sebességét: széthúzza a védelmet, majd vagy befelé indul a kapu irányába, vagy megpróbál a védők mögé kerülni.
Az előző két idényben a bal oldalról indulva 39, majd 19 gólban vállalt közvetlen szerepet a PSG-ben. Ugyanakkor a jobb szélen is van tapasztalata, Iraola pedig kifejezetten szeretné váltogatni szélsői oldalát, hogy kevésbé kiszámítható legyen a Liverpool támadójátéka.
A baszk edző futballjának egyik legfontosabb eleme a gyors labdaszerzés és az azonnali vertikális támadás. Ehhez Barcola képességei kifejezetten jól passzolnak.
Az előző idényben 32,7 km/órás csúcssebességet ért el, ami a negyedik legmagasabb érték volt Európa öt legerősebb bajnokságában. A Bajnokok Ligájában 109 alkalommal indult be az ellenfél védelme mögé, miközben 90 percre vetítve többször szerzett labdát a támadóharmadban, mint a Liverpool bármelyik játékosa.
Utóbbi különösen fontos lehet Iraolának. Barcola nemcsak akkor veszélyes, amikor nála van a labda: sebessége miatt mélységi futásaival folyamatosan hátrafelé kényszerítheti az ellenfél védelmét, labda nélkül pedig aktívan részt tud venni a letámadásban.
A Liverpool támadósorában Alexander Isakkal és – felépülése után – Hugo Ekitikével is érdekes párost alkothat, Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik pedig olyan játékosok, akik megfelelő ütemben képesek kiszolgálni Barcola mélységi indulásait. A klubnál abban bíznak, hogy az új igazolás sebessége az egész támadójátékot veszélyesebbé teszi.
Egy videojáték miatt választotta a 29-es mezt
Barcola történetéhez tartozik egy kevésbé szokványos részlet is. A Liverpoolnál megkaphatta volna Mohamed Szalah korábbi 11-es mezét, ő azonban inkább a 29-est kérte. Ugyanezt a számot viselte a PSG-ben is, és választásának eredete egészen gyerekkoráig nyúlik vissza.
Barcola fiatalon sokat játszott a FIFA-videojátékkal, amelynek a The Journey játékmódjában a történet főszereplője, Alex Hunter viselte a 29-es mezt. A francia támadónak annyira megtetszett a karakter és a mezszám, hogy később maga is ezt választotta. Liverpoolban így Arthur Melo 2022–2023-as kölcsönjátéka óta először lesz gazdája a 29-esnek.
A 23 éves játékos első liverpooli interjújában azt is elárulta, hogy korábbi anfieldi mérkőzései nagy hatással voltak rá.
Amikor megtudtam, hogy a Liverpool érdeklődik irántam, nem volt bennem kérdés. Tudtam, hogy ez egy hatalmas klub számomra
– mondta Barcola, aki egyik legnagyobb álmának nevezte a Premier League megnyerését.
Barcolának gyorsan főszerep juthat Liverpoolban
Az időzítésből adódóan Iraolának aligha lesz lehetősége hónapokig tesztelgetni új játékosát. A Liverpool nyeretlenül kezdte a Premier League-idényt, a Newcastle United és a Nottingham Forest ellen egyaránt 2–2-es döntetlent játszott, miközben hamarosan a Bajnokok Ligája és a Ligakupa küzdelmei is megkezdődnek.
Barcola ráadásul nem egyszerűen egy újabb támadó a keretben. A Liverpool olyan futballistát keresett, aki Szalah távozása után sebességet, egy az egy elleni veszélyt és gólokat adhat a támadósornak. Nem ugyanabban a szerepkörben, ahogyan az egyiptomi tette, hanem Iraola elképzeléseihez igazítva.
Az összeg miatt az elvárások óriásiak lesznek – lásd Isak és Wirtz esetét –, a Liverpool azonban egy olyan játékost szerződtetett, akit már régóta figyelt és akit nagyra tart. Most pedig Barcolán a sor, hogy a saját maga által ígért két dolgot valóban elhozza az Anfieldre: sebességet és veszélyt.