A Liverpool hétfőn bejelentette, hogy Bradley Barcola hosszú távú szerződést kötött az angol egyesülettel. A francia támadó a 29-es mezben szerepel majd új klubjában, és már első interjújában egyértelművé tette, mire számíthatnak tőle a szurkolók.

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Fotó: liverpoolfc.com

„Sebesség és veszély” – ezzel a két szóval jellemezte saját játékát Barcola.

A Liverpool hivatalos közleménye nem hozta nyilvánosságra a vételárat, a The Athletic információi szerint azonban 106 millió fontot, mintegy 125 millió eurót fizet érte első körben, ami további 17 millió fonttal emelkedhet. Ezzel Barcola Alexander Isak mögött a Liverpool történetének második legdrágább igazolása lett, egyúttal soha egyetlen játékosért sem fizettek még ekkora összeget a francia bajnokságból történő távozáskor.

Ki az a Bradley Barcola?

Barcola 2002. szeptember 2-án született Lyon mellett, Villeurbanne-ban, és már nyolcévesen bekerült az Olympique Lyon akadémiájára. A felnőttcsapatban 2021 novemberében, a Sparta Praha elleni Európa-liga-mérkőzésen mutatkozott be.

Az áttörést a 2022–2023-as idény hozta meg számára. A Lyonban 47 tétmérkőzésen hét gólig és 11 gólpasszig jutott, teljesítményével pedig a Ligue 1 legjobb fiatal játékosának járó díjra is jelölték. A PSG 2023 nyarán szerződtette.

Párizsban újabb szintet lépett. Három idény alatt 152 mérkőzésen 39 gólt szerzett és 35 gólpasszt adott, miközben három francia bajnoki címet és egymás után két Bajnokok Ligáját nyert. A francia válogatottban 28 mérkőzésen hat gólnál jár, a nyári világbajnokságon pedig háromszor talált be.

A Liverpool számára ugyanakkor egyáltalán nem új névről van szó.

Jürgen Kloppék már négy éve felfigyeltek rá

Barcola még alig játszott komoly szinten felnőtt futballt, amikor először felkerült a Liverpool radarjára.

A 2022-es katari világbajnokság idején a klub Dubajban edzőtáborozott, és felkészülési mérkőzést játszott a Lyonnal. Barcola csereként lépett pályára, teljesítményével pedig Jürgen Klopp és stábja figyelmét is felkeltette. A Liverpool játékosmegfigyelői ezt követően éveken keresztül követték a fejlődését. Amikor 2023 nyarán elhagyta Lyont, végül a PSG szerezte meg. Liverpoolban azonban nem felejtették el.