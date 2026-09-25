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28 éves labdarúgóval erősíthet Borbély Balázs vezetőedző csapata. Breno Almeida neve nem ismeretlen a Fradi-szurkolók számára, nyáron ugyanis is már szóba hozták a magyar rekordbajnok klubbal. Akkor az azeri Neftci edzője nem engedte el a játékosát, télen viszont újabb kísérlet történhet a megszerzésére.

A Ferencváros szurkolói számára ismerős név bukkant fel a klub kiszemeltjei között a brazil Breno Almeida személyében. Az azeri Neftci szélsőjét ugyanis nyáron egyszer már szóba hozták a magyar rekordbajnokkal, ám edzője nem akarta elengedni őt. A legfrissebb sajtóértesülések szerint viszont a zöld-fehérek télen újabb kísérletet tehetnek a megszerzésére.

Az azeri Neftci brazil labdarúgója, Breno Almeida
Az azeri Neftci brazil labdarúgója, Breno Almeida Fradi-játékos lehet, továbbra is a magyar rekordbajnok kiszemeltjei között szerepel
Fotó: Neftci PFK﻿ / Facebook

Breno Almeida a Fradi kiszemeltje

Breno Almeida 8 mérkőzésen 8 gólnál és két gólpassznál jár ebben a szezonban az azeri Neftci színeiben, nem véletlenül ragaszkodott hozzá Jurij Vernidub vezetőedző. A azerbajdzsáni beIN Sports információ szerint ugyanis a Ferencváros nyáron kísérletet tett a brazil labdarúgó megszerzésére, de a 60 éves szakember megakadályozta az eladását.

A portál úgy tudja, a 28 éves szélsőről viszont nem mondott le a magyar rekordbajnok. Borbély Balázs vezetőedző Almeidával erősítené meg a csapatát, aki továbbra is ott szerepelt a klub kiszemeltjei között, és télen újra megpróbálkozhatnak a megszerzésével.

A brazil labdarúgónak egyébként jelenleg is van egy magyar csapattársa, a 25 éves Skribek Alen ugyanis nyáron Zalaegerszegről a Neftcihez igazolt – amely hat forduló után vezeti az azeri bajnokságot.

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