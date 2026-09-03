Callum Styles kezdőként, balhátvédként kapott helyet James Morrison csapatában a szerda esti Championship-mérkőzésen, amelyen a West Brom az addig százszázalékos Charlton Athleticet fogadta.

Callum Styles nem aprózta el, óriási góllal vetett véget a sorozatának

Fotó: MI News/NurPhoto/AFP

A hazaiak jelentős fölényben futballoztak, de sokáig nem tudták feltörni a vendégek védelmét. A fordulat az 59. percben érkezett: egy szöglet után a Charlton nem tudott megfelelően felszabadítani, a labda Styles elé került a tizenhatos előterében, a magyar válogatott játékos pedig egy átvétel után hatalmas lövést küldött a kapuba. A Sky Sports „thunderous strike”-ként, azaz bombaként jellemezte a találatot.

Callum Styles gólja: több mint egy év után talált be

A gól különösen sokat jelenthetett Stylesnak, ugyanis a West Brom tájékoztatása szerint a teljes előző idényben egyszer sem volt eredményes, legutóbb a 2024–2025-ös évad utolsó fordulójában talált be.

A 26 éves futballista a mérkőzés után mosolyogva beszélt arról, mennyit kellett várnia az újabb találatra.

Már régen szereztem gólt, hiszen az előző idényben egyszer sem találtam be, úgyhogy sokat kellett várnom rá. Szép befejezés volt, ha mondhatok ilyet a saját gólomról

– mondta Styles.

Syles gólja:

A 31-szeres magyar válogatott játékos azt is elárulta, hogy már az első félidőben próbálkozott távolról, a góljánál pedig tudatosan változtatott.

„Az első félidőben is volt egy lövésem, akkor még próbáltam megtalálni a megfelelő szöget. Ennél viszont átvettem a labdát, mert úgy éreztem, több időm van. Elrúgtam, és nagyon boldog voltam, amikor láttam, hogy bemegy” – idézte Styles-t a West Brom hivatalos oldala.

Nem sokáig örülhetett a West Brom

A magyar válogatott játékos találata azonban végül nem ért három pontot. A Charlton tíz perccel később gyakorlatilag első nagyobb lehetőségéből egyenlített: Miles Leaburn fejelte tovább Ivan Mesik beadását, Tyreece Campbell pedig közelről a kapuba lőtt. A találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget.

Ez különösen bosszantó lehetett a West Brom számára, amely több mint 70 százalékban birtokolta a labdát, és hosszú időszakokon keresztül beszorította ellenfelét. Styles szerint éppen a helyzetek jobb kihasználása hiányzott a győzelemhez.