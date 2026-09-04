A 31-szeres magyar válogatott Callum Styles volt a Charlton elleni angol másodosztályú bajnoki hőse. A 26 éves játékos egy szöglet után szerzett vezetést, a középre fejelt labdát egy átvételt követően ballal, elemi erővel zúdította a léc alá. A középpályásként és bal oldali védőként is bevethető játékos klubja, a West Bromwich Albion ugyan nem nyerte meg a meccset, Styles gólja mellett azonban nem mentek el szó nélkül Angliában.

Callum Styles nem aprózta el, óriási gólt szerzett

Fotó: MI News / NurPhoto/AFP

„Micsoda lövés!” – Callum Styles gólja elismerést váltott ki

A magyar válogatott játékos 16 hónapos gólcsendet tört meg a látványos találattal, amely előtt az angol sportsajtó is fejet hajtott. A Sky Sports a gólt „thunderous”, vagyis mennydörgő erejű lövésként jellemezte.

A brit oldal szerint „valami különlegesre” volt szükség a hazaiak részéről, hogy megszülessen a vezetés – és ezt Styles szolgáltatta.

A beszámoló külön kiemeli, hogy a magyar válogatott futballista hosszú góltalansági szériát tört meg a bombagóllal.

The control, the technique, the power. A simply stunning strike from Callum Styles 🚀#WBA

pic.twitter.com/wglBOemK7M — The Football Lowdown (@FBLowdown) September 3, 2026

A találat a közösségi oldalakon is gyorsan terjedt.

„Callum Styles, micsoda lövés!” – jellemezték a rakétaerejű lövést.

A gól végül csak egy pontot ért a West Bromnak, hiszen Tyreece Campbell tíz perccel később kiegyenlített. A Sky Sports ugyanakkor kiemelte, hogy a Charltonnak addig gyakorlatilag helyzete sem volt, és az első kaput eltaláló lövéséből egyenlített.

Styles csapata négy forduló után hét ponttal áll a Championshipben, a következő fordulóban pedig a Watford együttesét fogadja.