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Nagyot változott a Fradi korábbi kedvencének külseje, amióta Azerbajdzsánba igazolt. Cebrail Makreckis szakállat és hosszú hajat növesztett.

Alaposan megváltozott Cebrail Makreckis külseje, mióta nyáron elhagyta a Ferencvárost és az azeri Qarabaghoz szerződött. A zöld-fehérek korábbi közönségkedvence új csapatánál már egészen más megjelenéssel látható: szakállat növesztett, és a haja is hosszabb lett.

Teljesen megváltozott Cebrail Makreckis mióta Azerbajdzsánba szerződött
Teljesen megváltozott Cebrail Makreckis mióta Azerbajdzsánba szerződött Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images

Teljesen megváltozott Cebrail Makreckis

Cebrail Makreckis 2023 nyarán érkezett a Ferencvároshoz a bolgár Pirin Blagoevgradtól. Bár eredetileg középpályásként került a magyar bajnokhoz, a Fradiban elsősorban a védelem jobb oldalán találta meg a helyét. A számok is jól mutatják, milyen komoly szerepet töltött be az FTC-nél: három év alatt 150 tétmérkőzésen lépett pályára, öt gólt szerzett, két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel.

A közös történet azonban 2026 nyarán véget ért. Makreckis Azerbajdzsánba igazolt, ahol a Qarabag hároméves szerződést kötött vele, így 2029 nyaráig kötelezte el magát új klubjához.

A váltással pedig mintha a megjelenése is új korszakba lépett volna. A Fradi-drukkerek a rövidebb hajú, többnyire simára borotvált Makreckishez szokhattak hozzá, most azonban szakállal és valamivel hosszabb frizurával láthatják egykori kedvencüket.

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