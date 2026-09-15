Aligha ilyen főpróbáról álmodtak a Celticnél a Ferencváros elleni Európa-liga-rajtot megelőzően. A glasgow-i együttes vasárnap az Ibroxban 3–0-ra kikapott a Rangerstől a skót Ligakupa negyeddöntőjében, ráadásul az eredménynél is nyugtalanítóbb lehetett, ahogy az ősi rivális fölé nőtt. A Celtic mindössze egyetlen kaput eltaláló lövésig jutott, Martin O'Neill pedig a találkozó után nem próbálta szépíteni a történteket.
A 74 éves szakember egyenesen azt mondta, reméli, hogy a vereség ébresztőként szolgál – saját magának és a csapatának is. Úgy fogalmazott, a Celtic egyszerűen nem játszott jól, végig a második legjobb csapat volt a pályán, és néhány játékosa számára a találkozó akár „kulturális sokkot” is jelenthetett.
O'Neill szerint különösen a fiatalabb és az újonnan érkezett labdarúgóknak kellett megtapasztalniuk, mit jelent az Old Firm a Rangers-szurkolókkal megtöltött, telt házas Ibroxban. A tréner ugyanakkor rögtön hozzátette: nincs sok idejük emészteni a pofont, hiszen hét közben egy olyan európai mérkőzés következik, amelyet meg kell nyerniük.
Ez a mérkőzés éppen a Ferencváros elleni csütörtöki találkozó lesz.
- Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:
Celtic–Ferencváros, csütörtök 21.00
O'Neill felkapta a vizet: mentális gond vagy szakmai probléma?
A Rangers elleni kudarc után a Premier Sports élő adásában egy még feszültebb arcát mutatta a Celtic edzője. Connie McLaughlin riporter előbb arra kérdezett rá, hogy a 3–0-s vereség inkább taktikai vagy mentális problémákra vezethető-e vissza, majd a Celtic korábbi, LASK elleni 5–1-es összeomlását is megemlítette.
O'Neill ekkor félbeszakította a riportert, és jelezte, hogy szerinte túl gyakran kerül elő a mentalitás kérdése. Mint mondta, előbb elemeznie kell a mérkőzést, ráadásul a Celtic rengeteg egyszerű passzt rontott el jó helyzetekben, ami elsősorban technikai, nem pedig mentális probléma.
Amikor McLaughlin arról beszélt, hogy egy Celtic méretű klub szurkolói a nagy mérkőzéseken győzelmet várnak, O'Neill ismét közbevágott, és értetlenségének adott hangot. Emlékeztetett arra, hogy az Ibrox mindig rendkívül nehéz helyszín, ezúttal pedig egyetlen Celtic-drukker sem lehetett jelen.
Skóciában már a Fradival riogatják a Celticet
A Ferencváros közben teljesen más hangulatban készülhet az Európa-liga nyitányára. A Fradi a Magyar Kupában 7–0-ra ütötte ki a DEAC-ot, amire Skóciában is azonnal felfigyeltek.
A Scottish Sun külön cikkben tálalta figyelmeztetésként a kiütéses sikert, azt hangsúlyozva, hogy a Ferencváros önbizalommal telve érkezhet Glasgow-ba. A lap arra is emlékeztetett, hogy a Fradi az európai selejtezőkben idegenben többek között az FC Twentét és a Trabzonsport is legyőzte.
A Daily Record már még egyértelműbben kötötte össze a két csapat hétvégi eredményét: a skót lap a „sebzett Celticet” állította szembe a jó formában érkező Ferencvárossal.
Néhány nappal korábban még éppen arról szólt a skót narratíva, hogy a Bajnokok Ligájából a LASK elleni fájdalmas kiesés után a Celticnek az Európa-ligában kell válaszolnia. Most viszont már egy második súlyos figyelmeztetés is érkezett: a Rangers nemcsak legyőzte, hanem játékban is messze felülmúlta O'Neill csapatát.
Az egyik legjobb formában lévő támadó biztosan nem játszik a Fradi ellen
A Celtic helyzetét tovább nehezíti, hogy a Ferencváros ellen biztosan nem léphet pályára Jang Hjun Dzsun. A dél-koreai szélső az Ázsiai Játékokon szerepel hazája válogatottjával, ezért már a Rangers elleni kupameccset is kihagyta.
Ez különösen kellemetlen O'Neill számára, mert Jang közvetlenül a távozása előtt remek formába lendült: egymást követő két bajnokin is betalált, a St. Mirren ellen ráadásul ő szerezte a 2–1-es győzelmet érő gólt. A Celtic edzője akkor úgy fogalmazott, nagyon fog hiányozni neki a támadó, aki szerinte az utóbbi időszakban fantasztikusan futballozott.
Már a 11 millió fontos rekordigazolást is szétszedték
Aki viszont ott volt az Ibroxban, attól jóval többet vártak. A Celtic nyáron klubrekordot jelentő, bónuszok nélkül is 11 millió fontért szerződtette a Bodö/Glimttől Kasper Höghöt, ám a dán csatár eddig csak egyetlen mérkőzésen volt eredményes új klubjában – igaz, azon rögtön mesterhármast szerzett a Kilmarnock ellen.
A Rangers ellen Högh kezdett középcsatárként, de a 64. percben lecserélték. A korábbi Rangers-játékos, Andy Halliday a Premier Sports szakértőjeként keményen nekiment a dánnak: szerinte Högh eddig egyszer forró, máskor hideg volt, az Old Firmen viszont egyenesen „jéghideg”. Külön kritizálta a labdás játékát, a labdavesztések utáni reakcióit és azt, hogy szerinte nem mutatott elegendő akaratot a védekezésben.
A szurkolóknál is kezd elfogyni a türelem
A 3–0 után a Celtic szurkolói fórumain sem finomkodtak. A klub Reddit-oldalán az egyik legtöbb támogatást kapó hozzászólás szerint O'Neill és segítője, Shaun Maloney „teljesen megbukott az idény első két tesztjén” – egyértelműen a LASK elleni BL-kiesésre és az Old Firmre utalva.
Mások már azt vitatták, hogy a klublegenda O'Neill alkalmas-e még egyáltalán arra, hogy 2026-ban modern élcsapatot irányítson. Akadt olyan drukker is, aki szerint a csapat „teljesen irányítás nélkül” futballozott, fizikailag is felőrölte a Rangers, és olyan képet mutatott, mintha hónapok óta nem edzették volna megfelelően.
Egy másik hozzászóló – szinte szó szerint O'Neillhez hasonlóan – abban reménykedett, hogy a vereség „óriási ébresztő” lesz a csapat számára.
A Celticnek pedig gyorsan fel is kell ébrednie. Csütörtökön a Ferencváros érkezik a Celtic Parkba, három nappal később pedig már újra a Rangers lesz az ellenfél. Néhány nap alatt így könnyen kiderülhet, hogy az Ibroxban történtek valóban csak egyszeri kulturális sokkot jelentettek-e, vagy egy jóval nagyobb probléma első látványos tünetei voltak.