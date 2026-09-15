Aligha ilyen főpróbáról álmodtak a Celticnél a Ferencváros elleni Európa-liga-rajtot megelőzően. A glasgow-i együttes vasárnap az Ibroxban 3–0-ra kikapott a Rangerstől a skót Ligakupa negyeddöntőjében, ráadásul az eredménynél is nyugtalanítóbb lehetett, ahogy az ősi rivális fölé nőtt. A Celtic mindössze egyetlen kaput eltaláló lövésig jutott, Martin O'Neill pedig a találkozó után nem próbálta szépíteni a történteket.

Martin O'Neill is tudja, a Celticnek nem szabad lebecsülnie a Ferencvárost

Fotó: AFP

A 74 éves szakember egyenesen azt mondta, reméli, hogy a vereség ébresztőként szolgál – saját magának és a csapatának is. Úgy fogalmazott, a Celtic egyszerűen nem játszott jól, végig a második legjobb csapat volt a pályán, és néhány játékosa számára a találkozó akár „kulturális sokkot” is jelenthetett.

O'Neill szerint különösen a fiatalabb és az újonnan érkezett labdarúgóknak kellett megtapasztalniuk, mit jelent az Old Firm a Rangers-szurkolókkal megtöltött, telt házas Ibroxban. A tréner ugyanakkor rögtön hozzátette: nincs sok idejük emészteni a pofont, hiszen hét közben egy olyan európai mérkőzés következik, amelyet meg kell nyerniük.

Ez a mérkőzés éppen a Ferencváros elleni csütörtöki találkozó lesz.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Celtic–Ferencváros, csütörtök 21.00

O'Neill felkapta a vizet: mentális gond vagy szakmai probléma?

A Rangers elleni kudarc után a Premier Sports élő adásában egy még feszültebb arcát mutatta a Celtic edzője. Connie McLaughlin riporter előbb arra kérdezett rá, hogy a 3–0-s vereség inkább taktikai vagy mentális problémákra vezethető-e vissza, majd a Celtic korábbi, LASK elleni 5–1-es összeomlását is megemlítette.

O'Neill ekkor félbeszakította a riportert, és jelezte, hogy szerinte túl gyakran kerül elő a mentalitás kérdése. Mint mondta, előbb elemeznie kell a mérkőzést, ráadásul a Celtic rengeteg egyszerű passzt rontott el jó helyzetekben, ami elsősorban technikai, nem pedig mentális probléma.

Amikor McLaughlin arról beszélt, hogy egy Celtic méretű klub szurkolói a nagy mérkőzéseken győzelmet várnak, O'Neill ismét közbevágott, és értetlenségének adott hangot. Emlékeztetett arra, hogy az Ibrox mindig rendkívül nehéz helyszín, ezúttal pedig egyetlen Celtic-drukker sem lehetett jelen.