Nagy Ádám idén nyáron, hosszú légiósévek után tért vissza Magyarországra és a Ferencvároshoz. A 31 éves középpályás 2016-ban éppen a zöld-fehérektől igazolt Olaszországba, ahol közel egy évtizedet töltött, mielőtt ismét nevelőegyesülete játékosa lett. A magyar válogatott futballista azóta újra beilleszkedett FTC-be, amelyre csütörtök este 21 órától komoly nemzetközi erőpróba vár: a Celtic–Fradi Európa-liga-mérkőzést rendeznek Glasgow-ban. A 88-szoros magyar válogatott futballista az Origo Sportnak elmondta, felkészültnek érzi a Ferencvárost a glasgow-i összecsapásra, ugyanakkor pontosan tudják, hogy pokoli hangulat vár majd rájuk a stadionban.

Nagy Ádám szerint a zöld-fehérek teljes mértékben felkészültek a Celtic–Fradi Európa-liga mérkőzésre

Fotó: Tumbász Hédi

Celtic–Fradi Európa-liga

csütörtök, 21:00, Tv: M4 Sport

A Ferencváros kiütéses kupasikerrel hangolt a Celtic elleni Európa-liga-mérkőzésre: a zöld-fehérek 7–0-ra nyertek a DEAC otthonában a Magyar Kupában. Nagy Ádám szerint az eredménynél is fontosabb volt, hogy a Fradi megfelelő hozzáállással futballozott, és egy pillanatig sem becsülte le ellenfelét.

Összességében nagyon rendben van a csapat. A Magyar Kupában hoztuk a kötelezőt, szerintem nagyon jó mentalitással ment fel a csapat, egyáltalán nem lebecsülve a DEAC-ot, úgyhogy szerintem egy tök jó mérkőzést játszottunk

– mondta az Origo Sportnak Nagy Ádám.

A kupagyőzelmet megelőző Újpest elleni döntetlen ugyanakkor még a hét elején is ott motoszkált a játékosok fejében. A középpályás szerint a Fradi végül erőt tudott meríteni a rangadóból, Glasgow-ba pedig már jó hangulatban utazhat a csapat.

"Úgy érzem, még kicsit ezen a héten, főleg az elején benne volt az Újpest elleni döntetlen, amit mentálisan mi inkább erősségnek fogtunk fel, nagyon helyesen. De úgy érzem, hogy az öltözői hangulat is nagyon jó és pozitív, úgyhogy minden adott arra, hogy csütörtökön Glasgow-ban egy nagyon jó mérkőzést játsszunk."

A Celtic elleni összecsapás egyik különlegességét a skót szurkolók jelenthetik, Nagy Ádám pedig kifejezetten várja, hogy megtapasztalja a glasgow-i hangulatot.

Nyilván tudjuk, hogy a skótok őrültek. Biztos, hogy pokoli hangulat lesz a stadionban, úgyhogy nagyon várjuk, nagyon jó lesz

– fogalmazott a lapunknak a Fradi középpályása.