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Csütörtök este kilenc órától a skót Celtic a Ferencvárost fogadja az Európa-liga alapszakaszának első fordulójában. A mérkőzésnek papíron a skót csapat az esélyese, azonban Martin O’Neill együttese óriási gödörben van. Ennek ellenére a Celtic edzője bízik benne, hogy egy Fradi elleni sikerrel maguk mellé állíthatják a szurkolóikat a hétvégi glasgow-i derbi előtt.

A Fradi múlt hétvégén a harmadosztályú DEAC csapatát verte 7–0-ra a Magyar Kupában, a Celtic viszont 3–0-ra elveszítette a Rangers elleni szuperrangadót a Ligakupában, ráadásul Martin O’Neill vezetőedző is rengeteg kritikát kap, miután csapata úgy bukott el a Bajnokok Ligája-playoffkörében, hogy az osztrák LASK elleni párharc első mérkőzését 3–0-ra megnyerte.

A Celtic edzője tisztában van vele, hogy a Fradi rendkívül komoly csapat
A Celtic edzője tisztában van vele, hogy a Fradi rendkívül komoly csapat
Fotó: Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP

A glasgow-i csapatnak nem lesz egyszerű hete. Csütörtök este a Fradi lép pályára a Celtic Parkban, vasárnap délután pedig a városi rivális Glasgow Rangers érkezik, ami minden szurkolónak az év mérkőzése.

A Celtic edzője rotálni fog a Fradi ellen?

A mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón Martin O’Neill, a Celtic edzője elmondta, hogy bízik a győzelemben, de ez korántsem egyszerű feladat, mivel az idei szezonban csak egy meccset veszítettek el, azt is még júliusban, az NB I-ben.

Nagyon várjuk már a meccset. Azért is akartuk megnyerni a bajnokságot, hogy kijussunk az európai kupaporondra. Reméltük, hogy ez a Bajnokok Ligája lesz, de az Európa-liga is nagyon erős sorozat, és szeretnénk tisztességesen kezdeni, ha erre lehetőségünk nyílik” 

mondta a 74 éves szakember.

O’Neill hangsúlyozta, hogy egyensúlyba kell hoznia csapatát, hiszen ez lesz a hetedik meccsük 22 nap leforgása alatt, ráadásul vasárnap kulcsfontosságú rangadót játszanak a bajnokságban.

„Bármelyik európai kupában szereplő csapat komoly problémákat tud okozni nekünk, nekünk pedig meg kell próbálnunk leküzdeni ezeket. Egyáltalán nem veszem félvállról a mérkőzést. Szeretnénk nyerni, mert jó lenne jól kezdeni a sorozatot” – folytatta a skót szakember, aki elárulta, hogy bár Camilo Durán kihagyta a szerdai edzést, csütörtökön bevethető lesz a Fradi ellen.

Qarabag's Colombian forward #17 Camilo Duran reacts after scoring their first goal during the UEFA Champion's League knockout round play-off, 2nd leg football match between Newcastle United and Qarabag at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on February 24, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Camilo Durán az előző szezonban 15 gólt lőtt és 10 gólpasszt adott az azeri Qarabag csapatában
Fotó: Paul Ellis / AFP

A 24 éves Durán meghívót kapott a kolumbiai válogatottba, ezért Londonba kellett utaznia, hogy elintézze vízumügyeit a közelgő válogatott szünet előtt.

Nehéz mérkőzés lesz. Vannak olyan játékosaik, akik kivételes futballisták, és rengeteg problémát fognak okozni nekünk. De reméljük, hogy hazai pályán a lehető legjobban magunk mellé tudjuk állítani a közönséget, és meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Szeretnénk minél hamarabb pontokat szerezni, ezért mindent meg fogunk tenni ennek érdekében” 

– tette hozzá Martin O’Neill.

Colby Donovan mögött rendkívül sűrű hét van. A 20 éves játékos a múlt hétvégén játszotta első derbijét a Rangers ellen, majd a háromgólos vereséget követően tudta meg, hogy meghívót kapott a skót válogatottba.

„Tudjuk, hogy az Európa-liga nagy jelentőségű sorozat. Már tavaly is sok mérkőzésen játszottam ebben a sorozatban, és rengeteg tapasztalatot szereztem. Reméljük, hogy idén messzire jutunk, és remélhetőleg jobban teljesítünk, mint tavaly” – mondta a 20 éves játékos, aki elnézést kért a szurkolóktól a Rangers elleni háromgólos kudarc miatt.

GLASGOW, SCOTLAND - OCTOBER 02: Colby Donovan of Celtic and Braga's Florian Grillitsch during the UEFA Europa League match, round 2 of 8 between Celtic FC and S.C. Braga at Celtic Park, on 2nd October 2025 in Glasgow, Scotland. Mark Runacles / Anadolu (Photo by Mark Runacles / Anadolu via AFP)
Colby Donovan nagy erőssége a Celticnek
Fotó: Mark Runacles / Anadolu via AFP

„Teljes felelősséget vállalunk azért, ami vasárnap történt, tudjuk, hogy nem a legjobbunkat nyújtottuk. Biztos vagyok benne, hogy a holnap esti és a vasárnapi mérkőzésen már egészen más arcunkat mutatjuk.

A holnap esti mérkőzés hatalmas jelentőségű számunkra, és tudjuk, hogy ki kell engesztelnünk a szurkolóinkat. Szeretnénk egyértelmű üzenetet küldeni, újra felépíteni magunkat, és lendületet venni a vasárnapi mérkőzésre” 

– tette hozzá Colby Donovan.

A Celtic–Ferencváros mérkőzést csütörtök este kilenctől rendezik a glasgow-i Celtic Parkban. A mérkőzés játékvezetője a horvát Patrik Kolarić lesz.

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