A Fradi múlt hétvégén a harmadosztályú DEAC csapatát verte 7–0-ra a Magyar Kupában, a Celtic viszont 3–0-ra elveszítette a Rangers elleni szuperrangadót a Ligakupában, ráadásul Martin O’Neill vezetőedző is rengeteg kritikát kap, miután csapata úgy bukott el a Bajnokok Ligája-playoffkörében, hogy az osztrák LASK elleni párharc első mérkőzését 3–0-ra megnyerte.

A Celtic edzője tisztában van vele, hogy a Fradi rendkívül komoly csapat

Fotó: Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP

A glasgow-i csapatnak nem lesz egyszerű hete. Csütörtök este a Fradi lép pályára a Celtic Parkban, vasárnap délután pedig a városi rivális Glasgow Rangers érkezik, ami minden szurkolónak az év mérkőzése.

A Celtic edzője rotálni fog a Fradi ellen?

A mérkőzés előtt tartott sajtótájékoztatón Martin O’Neill, a Celtic edzője elmondta, hogy bízik a győzelemben, de ez korántsem egyszerű feladat, mivel az idei szezonban csak egy meccset veszítettek el, azt is még júliusban, az NB I-ben.

Nagyon várjuk már a meccset. Azért is akartuk megnyerni a bajnokságot, hogy kijussunk az európai kupaporondra. Reméltük, hogy ez a Bajnokok Ligája lesz, de az Európa-liga is nagyon erős sorozat, és szeretnénk tisztességesen kezdeni, ha erre lehetőségünk nyílik”

– mondta a 74 éves szakember.

O’Neill hangsúlyozta, hogy egyensúlyba kell hoznia csapatát, hiszen ez lesz a hetedik meccsük 22 nap leforgása alatt, ráadásul vasárnap kulcsfontosságú rangadót játszanak a bajnokságban.

„Bármelyik európai kupában szereplő csapat komoly problémákat tud okozni nekünk, nekünk pedig meg kell próbálnunk leküzdeni ezeket. Egyáltalán nem veszem félvállról a mérkőzést. Szeretnénk nyerni, mert jó lenne jól kezdeni a sorozatot” – folytatta a skót szakember, aki elárulta, hogy bár Camilo Durán kihagyta a szerdai edzést, csütörtökön bevethető lesz a Fradi ellen.

Camilo Durán az előző szezonban 15 gólt lőtt és 10 gólpasszt adott az azeri Qarabag csapatában

Fotó: Paul Ellis / AFP

A 24 éves Durán meghívót kapott a kolumbiai válogatottba, ezért Londonba kellett utaznia, hogy elintézze vízumügyeit a közelgő válogatott szünet előtt.

Nehéz mérkőzés lesz. Vannak olyan játékosaik, akik kivételes futballisták, és rengeteg problémát fognak okozni nekünk. De reméljük, hogy hazai pályán a lehető legjobban magunk mellé tudjuk állítani a közönséget, és meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Szeretnénk minél hamarabb pontokat szerezni, ezért mindent meg fogunk tenni ennek érdekében”

– tette hozzá Martin O’Neill.