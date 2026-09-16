Nem csillapodnak a kedélyek a Celtic háza táján a Rangers ellen elszenvedett 3–0-s Ligakupa-vereség után. Martin O'Neill vezetőedző már kulturális sokkról és ébresztőről beszélt, most pedig Callum McGregor csapatkapitány ment neki keményen saját csapattársainak. A 33 éves középpályás szerint az Ibroxban óriási különbség volt a két együttes között abból a szempontból, mennyire működtek valódi csapatként.

Callum McGregor alaposan kifakadt a Celtic veresége után

Fotó: Tom Weller/DPA/AFP

McGregor úgy fogalmazott, a Rangers játékosain látszott, hogy egységet alkotnak, miközben a Celticben mindenki inkább a saját dolgát próbálta csinálni. Szerinte többen akkor akartak futballozni, amikor náluk volt a labda, labda nélkül azonban már nem dolgoztak ugyanolyan intenzitással.

„Hat játékossal nem lehet védekezni” – jelentette ki a Celtic csapatkapitánya, aki szerint az Ibroxban éppen azt nem engedheti meg magának egy csapat, hogy egyes játékosai ne fussanak eleget.

Európa-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Celtic–Ferencváros, csütörtök 21.00

A Fradi ellen válaszolnia kell a Celticnek

A Celtic nem először omlott össze fontos mérkőzésen az idényben. A Bajnokok Ligájából a LASK elleni 5–1-es vereséggel búcsúzott, majd az első Old Firmen is súlyos pofont kapott. McGregor szerint ezt már nem lehet egyszerű rossz napokkal elintézni.

A csapatkapitány hangsúlyozta, ha jó Celticről akarnak beszélni, előbb-utóbb a nagy mérkőzéseket is meg kell nyerniük. Úgy érzi, saját magukat hozták nyomás alá, ezért most nagyon gyorsan kell változtatniuk.

A következő lehetőség erre éppen a Ferencváros elleni Európa-liga-találkozó lesz, amelyről külön is kijelentette: csütörtökön választ kell adniuk a Rangers elleni kudarcra.

A vasárnapi vereség mélységét jól mutatja, hogy a Celtic 0–3-nál már elsősorban arra figyelt, nehogy még nagyobb legyen a különbség. McGregor elárulta, a harmadik Rangers-gól után Cameron Carter-Vickersnek és Liam Scalesnek is azt kiabálta, hogy most már ne kapjanak többet. A középpályásban ekkor a LASK elleni összeomlás is felidéződött, amikor három kapott gólból rövid idő alatt öt lett.