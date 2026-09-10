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Orbán Willit álomfizetéssel csábították Szaúd-Arábiába, de a Bajnokok Ligája miatt végül Lipcsében maradt. A 33 éves labdarúgó a vendég csapat kezdőjében kaphat szerepet a Como-RB Leipzig mérkőzésen, miután az utódjának tartott labdarúgót a klub nem nevezte a legrangosabb európai kupasorozat alapszakaszára.

Hiába ajánlottak álomfizetést Szaúd-Arábiából Orbán Willinek, a magyar válogatott védő végül maradt az RB Leipzignél – többek közt a Bajnokok Ligája miatt is. A 33 éves labdarúgó hiába egyezett meg mindenben az Al-Diriyah FC-vel, a lipcsei klub az utolsó pillanatban meggondolta magát, és megakadályozta a klubváltást. A sportigazgató most utólag ezt azzal magyarázta, hogy három fronton – Bundesliga, BL és Német Kupa – is helyt kell állniuk. A legrangosabb európai kupasorozat csütörtökön a Como-RB Leipzig mérkőzéssel indult számukra.

Orbán Willi a Como-RB Leipzig Bajnokok Ligája-mérkőzésen
Orbán Willi kezdőként léphet pályára a Como-RB Leipzig Bajnokok Ligája-mérkőzésen
Fotó: Jan Woitas / dpa Picture-Alliance via AFP

Como-RB Leipzig 

  • Bajnokok Ligája, csütörtök, 21.00

Orbán Willi hajszálnyira volt attól a nyáron, hogy 11 év után távozzon az RB Leipzigtől, és Szaúd-Arábiában folytassa pályafutását. Sajtóinformációk szerint az Al-Diriyah FC mindenben megegyezett a magyar válogatott alapemberével, és egy két évre szóló, 13 millió dolláros (4,7 milliárd Ft) fizetést tartalmazó szerződést készítettek elő neki. A német átigazolási guru Florian Plettenberg állítása szerint már a szaúdi csapat orvosa is megérkezett Lipcsébe, amikor a Bundesligában szereplő klub meggondolta magát, megakadályozta az átigazolást.

A meghiúsult klubváltás okairól Marcel Schäfer sportigazgató beszélt a minap.

Egyértelmű, hogy egy ilyen hosszú múlttal rendelkező, elismert játékosnak meg kell fontolnia minden ajánlatot. Aztán mi is meghallgatjuk

idézi az RBLive a lipcsei sportigazgató szavait.

Nem kértem, hogy maradjon, mert nincs ilyenre szükség.  A klubnak szerződése van vele

– mondta Marcel Schäfer, ugyanis Orbán Willit 2027-ig szóló kontraktus köti az RB Leipzighez.

A 33 éves labdarúgó és a klubvezetés nyílt tárgyalást folytattak egymással, a sportigazgató elmondása szerint ezután tájékoztatták Orbánt a döntésükről.

A Bajnokok Ligája miatt maradt

Az RB Leipzig csütörtökön az olasz Como otthonában kezdi meg a Bajnokok Ligáját, és többek közt a legrangosabb európai kupasorozat is szerepet játszott abban, hogy Orbán Willi végül maradt Lipcsében. A klub ugyanis a 33 éves védő utódjának igazolt Abdoul Konét az UEFA saját nevelésű játékosokra vonatkozó szabálya miatt nem nevezte az alapszakaszra.

Willi határozottan szerepel a terveinkben, mint kezdőjátékos, mert hármas terheléssel fogunk szembenézni

– utalt a sportigazgató arra, hogy a BL mellett a Bundesligában és Német Kupában is helyt kell állniuk.

Orban Willi elfogadta az RB Leipzig döntését, jövője azonban továbbra is bizonytalan, mert egyelőre nincsenek tárgyalások a szezon végén lejáró szerződésének meghosszabbításáról.

Ha egy kétéves szerződésről lenne szó opcióval, azt nem utasítanám vissza. Nagyon jól érzem magam itt, de természetesen meghallgatok minden lehetőséget, ami elém kerül

– fogalmazott a magyar válogatott játékos.

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