Bár a román labdarúgó-válogatott szűkített keretébe nem fért be, büszkeséggel tölti el Corbu Máriuszt, hogy a Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt felkerült Gheorghe Hagi szövetségi kapitány bő listájára. A Ferencváros középpályása így továbbra sem lépett még pályára felnőtt nemzeti csapatban, ezért – és kettős állampolgársága miatt – akár még a magyar válogatottban is szerepelhetne a jövőben, de erre még éveket kellene várni.

Corbu Máriusznak továbbra sincs felnőtt válogatott mérkőzése

Fotó: Tumbász Hédi

Corbu Máriusz román válogatott lehet

Corbu Máriusz továbbra sem kapott végleges meghívót a román válogatottba, de várja a következő lehetőséget.

A román válogatott bő keretébe való bekerülés természetesen büszkeséggel tölt el, hiszen sok jó játékos között lehettem, és az ország legjobbjai közé kerülhettem. Ugyanakkor már korábban is többször voltam hasonló helyzetben, de a végleges meghívót sajnos még nem kaptam meg, ezért most is nyugodtan várom a következő lehetőséget

– nyilatkozta a Hargita Népének a Fradi csángó származású futballistája, aki román-magyar kettős állampolgár, és az U20-as, valamint az U21-es korosztályban is már Románia színeiben lépett pályára.

A korosztályos válogatottságot gyerekként más intenzitással éli meg az ember. Számomra akkor ez nem jelentett terhet vagy különösebb nyomást, egyszerűen csak élveztem a helyzetet. Nagy büszkeség volt, hogy egy ország húsz legjobb játékosa közé kerülhettem, és már önmagában ez is komoly elismerést jelentett számomra

– fogalmazott Corbu Máriusz.

A 24 éves labdarúgónak tehát továbbra sincs felnőtt válogatott mérkőzése, így neve akár még a magyar nemzeti csapatnál is felmerülhetne a jövőben. Esetében az ötéves szabály a döntő.

Corbu esetében nem tudunk olyan szülőről vagy nagyszülőről, aki Magyarországon született. Ebből fakadóan rá az 5 év folyamatos hazai igazolás szabálya vonatkozik, ezután kérelmezhető a FIFA-nál a honosítása

– tájékoztatta korábban az Origo Sportot a Magyar Labdarúgó-szövetség. Tehát még éveket kellene várni arra, hogy az FTC középpályása egyáltalán magyar válogatott lehessen, mert hiába futballozott már 2020 és 2024 között is Magyarországon, utána másfél évre külföldre igazolt, és csak 2026 januárjában tért vissza hazánkba, a Ferencváros játékosaként. A korábbi magyarországi éveit pedig nem lehet csak úgy automatikusan hozzáadni a mostani időszakhoz.