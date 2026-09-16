A szaúdi al-Nasszr az egyesült arab emírségekbeli al-Ain otthonába látogatott az ázsiai BL első fordulójában. Cristiano Ronaldo a bajnokságban már három gólt szerzett, így egyre közelebb áll pályafutása 1000. találatához, ezúttal viszont nem tudott eredményes lenni.

Cristiano Ronaldo csapata súlyos vereséget szenvedett

Fotó: HASSAN AL RAISI / ANADOLU

Cristiano Ronaldo összecsapott az ellenfelével

Az ötszörös aranylabdás 980. gólja még várat magára, bár a portugál mindent megtett azért, hogy betaláljon. Egy alkalommal ollózós mozdulattal próbákozott, kísérlete viszont elkerülte a kaput. Az al-Ain csapatának azonban minden összejött, a hazai együttes kifejezetten a második félidőben játszott eredményesen, és végül 4-0-ra kiütötte Ronaldóékat.

A 41 éves sztár nehezen viselte a vereséget, az argentin Matías Palaciosszal pedig meggyűlt a baja.

A közösségi oldalakon futótűzként kezdett terjedni a felvétel, melyen a portugál klasszis a könyökét erőteljesen használva terítette földre riválisát, aki felháborodva reagált a küzdősportokban látott mozdulatra.

🤬🇵🇹🇦🇷 EL CRUCE DE CRISTIANO RONALDO CON EL ARGENTINO MATÍAS PALACIOS.



El equipo de CR7 fue GOLEADO ¡0-4! 😳 pic.twitter.com/qtkRYXamkD — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 15, 2026

Ronaldo klubja egy fordulót követően a BL-tabella utolsó helyén áll, de a folytatásban bőven lesz még lehetősége javítani. Az al-Nasszr a szaúdi bajnokságban hét forduló elteltével a harmadik, mindössze két ponttal lemaradva az éllovas al-Hilaltól.