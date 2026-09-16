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Az al-Nasszr labdarúgócsapata súlyos vereséget szenvedett az ázsiai Bajnokok Ligájában. Cristiano Ronaldo végigjátszotta az al-Ain elleni mérkőzést, de ezúttal nem a góljaival hívta fel magára a figyelmet.

A szaúdi al-Nasszr az egyesült arab emírségekbeli al-Ain otthonába látogatott az ázsiai BL első fordulójában. Cristiano Ronaldo a bajnokságban már három gólt szerzett, így egyre közelebb áll pályafutása 1000. találatához, ezúttal viszont nem tudott eredményes lenni.

Cristiano Ronaldo csapata súlyos vereséget szenvedett
Cristiano Ronaldo csapata súlyos vereséget szenvedett
Fotó: HASSAN AL RAISI / ANADOLU

Cristiano Ronaldo összecsapott az ellenfelével

Az ötszörös aranylabdás 980. gólja még várat magára, bár a portugál mindent megtett azért, hogy betaláljon. Egy alkalommal ollózós mozdulattal próbákozott, kísérlete viszont elkerülte a kaput. Az al-Ain csapatának azonban minden összejött, a hazai együttes kifejezetten a második félidőben játszott eredményesen, és végül 4-0-ra kiütötte Ronaldóékat. 

A 41 éves sztár nehezen viselte a vereséget, az argentin Matías Palaciosszal pedig meggyűlt a baja. 

A közösségi oldalakon futótűzként kezdett terjedni a felvétel, melyen a portugál klasszis a könyökét erőteljesen használva terítette földre riválisát, aki felháborodva reagált a küzdősportokban látott mozdulatra.

Ronaldo klubja egy fordulót követően a BL-tabella utolsó helyén áll, de a folytatásban bőven lesz még lehetősége javítani. Az al-Nasszr a szaúdi bajnokságban hét forduló elteltével a harmadik, mindössze két ponttal lemaradva az éllovas al-Hilaltól.

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