A Cristiano Ronaldo nélküli Portugália 2–1-re nyert Norvégia otthonában a Nemzetek Ligája második fordulójában. Joao Félix a 17. percben szerzett vezetést a vendégeknek, Erling Haaland a szünet után egyenlített, három perccel később azonban Örjan Nyland hatalmas hibáját Goncalo Ramos kihasználta, és megszerezte a győztes gólt.

Cristiano Ronaldo nem várt senkire, a lefújás után azonnal bement az öltözőbe

Fotó: AFP

Cristiano Ronaldo 2008 óta nem járt így tétmeccsen

A találkozó egyik legnagyobb érdekessége Cristiano Ronaldo helyzete volt. A 41 éves támadó a Wales elleni első fordulóban kezdett, és közel hetven percet játszott, ezért Jorge Jesus már a norvégok elleni mérkőzés előtt jelezte, hogy ezúttal nem nevezi a kezdőbe.

„Ma van a harmadik nap, Alvaladéban Cris közel hetven percet játszott, és úgy éreztem, ma nem fér bele, hogy két egymást követő mérkőzésen kezdjen. Azt szeretnénk, hogy Ronaldo mind a négy meccsen pályára lépjen, több vagy kevesebb percet, de azt akarjuk, hogy a pályán legyen” – magyarázta Jesus.

A meglepetés végül az lett, hogy Ronaldo egyáltalán nem kapott lehetőséget. Portugál tétmérkőzésen legutóbb 2008. június 15-én, a svájci Európa-bajnokságon fordult elő, hogy végig a kispadon maradt.

Jorge Jesus a lefújás után elárulta, eredetileg más terve volt.

„A meccs előtt azt mondtam neki: nem teszlek be a kezdőbe, de a mérkőzés közben pályára foglak küldeni” – mondta.

A találkozó képe azonban megváltoztatta az elképzelését.

A futball ilyen, olyan helyzeteket diktál, amelyek miatt ebben az esetben nem láttam indokoltnak a középcsatár cseréjét. Ez a meccs nem igazán illett Cristiano játékának jellemzőihez

– fogalmazott Jesus.

Norvégia–Portugália: Nyland hibája mindent eldöntött

Norvégia több nagy helyzetet is kialakított, Haalandot pedig az első félidőben többször is Diogo Costa, illetve egy alkalommal klubtársa, Rúben Dias akadályozta meg a gólszerzésben. A Manchester City támadója végül az 51. percben betalált.

Az öröm azonban alig tartott néhány percig: Nyland a saját kapuja előtt egyenesen Ramoshoz passzolta a labdát, a portugál támadó pedig átemelte azt a kiszolgáltatott kapus fölött. A norvég VG borzalmas hibának nevezte a jelenetet, amely végül eldöntötte a mérkőzést.