A Cristiano Ronaldo nélküli Portugália 2–1-re nyert Norvégia otthonában a Nemzetek Ligája második fordulójában. Joao Félix a 17. percben szerzett vezetést a vendégeknek, Erling Haaland a szünet után egyenlített, három perccel később azonban Örjan Nyland hatalmas hibáját Goncalo Ramos kihasználta, és megszerezte a győztes gólt.
Cristiano Ronaldo 2008 óta nem járt így tétmeccsen
A találkozó egyik legnagyobb érdekessége Cristiano Ronaldo helyzete volt. A 41 éves támadó a Wales elleni első fordulóban kezdett, és közel hetven percet játszott, ezért Jorge Jesus már a norvégok elleni mérkőzés előtt jelezte, hogy ezúttal nem nevezi a kezdőbe.
„Ma van a harmadik nap, Alvaladéban Cris közel hetven percet játszott, és úgy éreztem, ma nem fér bele, hogy két egymást követő mérkőzésen kezdjen. Azt szeretnénk, hogy Ronaldo mind a négy meccsen pályára lépjen, több vagy kevesebb percet, de azt akarjuk, hogy a pályán legyen” – magyarázta Jesus.
A meglepetés végül az lett, hogy Ronaldo egyáltalán nem kapott lehetőséget. Portugál tétmérkőzésen legutóbb 2008. június 15-én, a svájci Európa-bajnokságon fordult elő, hogy végig a kispadon maradt.
Jorge Jesus a lefújás után elárulta, eredetileg más terve volt.
„A meccs előtt azt mondtam neki: nem teszlek be a kezdőbe, de a mérkőzés közben pályára foglak küldeni” – mondta.
A találkozó képe azonban megváltoztatta az elképzelését.
A futball ilyen, olyan helyzeteket diktál, amelyek miatt ebben az esetben nem láttam indokoltnak a középcsatár cseréjét. Ez a meccs nem igazán illett Cristiano játékának jellemzőihez
– fogalmazott Jesus.
Norvégia–Portugália: Nyland hibája mindent eldöntött
Norvégia több nagy helyzetet is kialakított, Haalandot pedig az első félidőben többször is Diogo Costa, illetve egy alkalommal klubtársa, Rúben Dias akadályozta meg a gólszerzésben. A Manchester City támadója végül az 51. percben betalált.
Az öröm azonban alig tartott néhány percig: Nyland a saját kapuja előtt egyenesen Ramoshoz passzolta a labdát, a portugál támadó pedig átemelte azt a kiszolgáltatott kapus fölött. A norvég VG borzalmas hibának nevezte a jelenetet, amely végül eldöntötte a mérkőzést.
A vereséggel Norvégia 14 mérkőzés után először kapott ki hazai pályán.
Solbakken szerint Norvégia volt a jobb csapat
Stale Solbakken a lefújás után csalódottan értékelt, és úgy vélte, játék képe alapján az ő csapata érdemelt volna többet.
„Mi voltunk a jobb csapat. Nyernünk kellett volna, de néha ilyen a futball. Jobb volt a labdabirtoklásunk, több és jobb helyzetünk volt, de nem tudtunk több gólt szerezni. Az egyenlítés után elkövettünk egy súlyos hibát” – mondta a norvég szövetségi kapitány.
Solbakken azt is elárulta, hogy Ronaldo kihagyása egyáltalán nem lepte meg őket, mert eleve arra készültek, hogy a portugál csapatkapitány nem kezd.
Jorge Jesus beszélni fog Ronaldóval
A lefújás után újabb jelenet szolgáltatott témát: Ronaldo nem csatlakozott a pályán maradó csapattársaihoz, akik a norvégiai győzelem után megköszönték a portugál szurkolók támogatását.
„Nem vettem észre. A meccs után tudtam meg, már többen kérdeztek róla. Csak ő tud erre válaszolni” – mondta Jesus.
A portugál kapitány hozzátette, hogy beszélni fog Ronaldóval.
Természetesen beszélnem kell vele. Nagyon jól ismerem őt. A portugál válogatott mindannyiunké, ő pedig a csapatkapitány. Hogy pontosan mire gondolt, arra csak akkor tudok válaszolni, ha beszéltem vele
– zárta szavait a 72 esztendős szakember.
A Nemzetek Ligáját két győzelemmel kezdő Portugália legközelebb október 1-jén, Dánia ellen lép pályára.