Elhagyta a portugál labdarúgó-válogatott koppenhágai szállását Cristiano Ronaldo. A 41 éves labdarúgó azután szállt be egy lesötétített autóba és hajtott el a hoteltől – ezt kamera rögzítette –, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány kijelentette, nincs konfliktus köztük. A klasszis egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben megígérte, el fogja mondani, mi vezetett a döntéséhez.

Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát

Fotó: Getty Images

Dánia-Portugália (Nemzetek Ligája)

csütörtök, 20.45, tv: Spíler 1

Jorge Jesus Cristiano Ronaldo helyzetéről beszélt

Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus konfliktusáról azután kezdtek elterjedni hírek, hogy a 41 éves labdarúgó végig a kispadon volt a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, majd több edzést is kihagyott. A portugál válogatott szövetségi kapitánya a Dánia elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón cáfolta a nézeteltérést, és elmondta, készítettek egy tervet, és azt mondta Ronaldónak, hogy sem Norvégia, sem Dánia ellen nem fog játszani. Mindezt azzal magyarázta, hogy jól ismeri a fizikai állapotát.

Egy játékos sem fogja az elképzeléseimet megváltoztatni. Sem ő, sem senki más

– fogalmazott Jorge Jesus, aki kiemelte, a portugál válogatottnál mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

A szövetségi kapitány egyébként utólag mégsem zárta ki, hogy Cristiano Ronaldo szerepet kap Dánia ellen. Azt mondta, ha mégis szükségünk lesz rá, akkor be fogja állítani. Ám erre biztosan nem kerül majd sor.

Otthagyta a portugál válogatottat

Percekkel Jorge Jesus sajtótájékoztatója után egy videó jutott A Bola birtokába arról, ahogy Ronaldo elhagyta a csapat koppenhágai szállását. A felvételen az látható, ahogy a portugál klasszis egy lesötétített fekete járműbe pattan a szövetség két tagjának kíséretében. Sőt, állítólag eközben a magángépe Madridból a dán fővárosba repült.

A szövetségi kapitány sajtótájékoztatója után, majd a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével folytatott beszélgetést követően úgy döntöttem, hogy elhagyom a portugál válogatott edzőtáborát

– számolt be a közösségi oldalán Cristiano Ronaldo, aki megígérte, a megfelelő időben mindent el fog mondani arról, milyen okok vezettek a döntéséhez. Végül sok sikert kívánt Portugáliának és minden csapattársának.