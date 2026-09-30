Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Eldőlt a Terrorelhárítási Központ sorsa

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 41 éves portugál klasszis elhagyta a válogatott edzőtáborát. Cristiano Ronaldo a szövetségi kapitány, Jorge Jesus sajtótájékoztatója és a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével folytatott beszélgetés után döntött így.

Elhagyta a portugál labdarúgó-válogatott koppenhágai szállását Cristiano Ronaldo. A 41 éves labdarúgó azután szállt be egy lesötétített autóba és hajtott el a hoteltől – ezt kamera rögzítette –, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány kijelentette, nincs konfliktus köztük. A klasszis egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben megígérte, el fogja mondani, mi vezetett a döntéséhez.

Cristiano Ronaldo portugál válogatott labdarúgó
Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát
Fotó: Getty Images
  • Dánia-Portugália (Nemzetek Ligája)
  • csütörtök, 20.45, tv: Spíler 1

Jorge Jesus Cristiano Ronaldo helyzetéről beszélt

Cristiano Ronaldo és Jorge Jesus konfliktusáról azután kezdtek elterjedni hírek, hogy a 41 éves labdarúgó végig a kispadon volt a Norvégia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, majd több edzést is kihagyott. A portugál válogatott szövetségi kapitánya a Dánia elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón cáfolta a nézeteltérést, és elmondta, készítettek egy tervet, és azt mondta Ronaldónak, hogy sem Norvégia, sem Dánia ellen nem fog játszani. Mindezt azzal magyarázta, hogy jól ismeri a fizikai állapotát.

Egy játékos sem fogja az elképzeléseimet megváltoztatni. Sem ő, sem senki más

– fogalmazott Jorge Jesus, aki kiemelte, a portugál válogatottnál mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

A szövetségi kapitány egyébként utólag mégsem zárta ki, hogy Cristiano Ronaldo szerepet kap Dánia ellen. Azt mondta, ha mégis szükségünk lesz rá, akkor be fogja állítani. Ám erre biztosan nem kerül majd sor.

Otthagyta a portugál válogatottat

Percekkel Jorge Jesus sajtótájékoztatója után egy videó jutott A Bola birtokába arról, ahogy Ronaldo elhagyta a csapat koppenhágai szállását. A felvételen az látható, ahogy a portugál klasszis egy lesötétített fekete járműbe pattan a szövetség két tagjának kíséretében. Sőt, állítólag eközben a magángépe Madridból a dán fővárosba repült.

A szövetségi kapitány sajtótájékoztatója után, majd a Portugál Labdarúgó-szövetség elnökével folytatott beszélgetést követően úgy döntöttem, hogy elhagyom a portugál válogatott edzőtáborát

– számolt be a közösségi oldalán Cristiano Ronaldo, aki megígérte, a megfelelő időben mindent el fog mondani arról, milyen okok vezettek a döntéséhez. Végül sok sikert kívánt Portugáliának és minden csapattársának.

Cristiano Ronaldo elvesztette kiváltságát – lejárt az ideje Portugáliában?
Ronaldo faképnél hagyta a társakat, Jorge Jesus reagált a történtekre
Döbbenetes a hasonlóság Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között – videó

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!