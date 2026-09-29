Cristiano Ronaldo 41 évesen is a portugál válogatott csapatkapitánya, 146 góljával pedig messze a nemzeti csapat történetének legeredményesebb játékosa. A nyári világbajnokságon még háromszor betalált, szeptemberben azonban új korszak kezdődött: Jorge Jesus egyértelművé tette, hogy a múlt és a név önmagában senkinek sem garantál helyet.

Cristiano Ronaldo már nem kihagyhatatlan a portugál válogatottból

Fotó: Lise Aserud/NTB/AFP

Ritkán látott este Oslóban

Vasárnap Portugália 2–1-re győzött Norvégia otthonában a Nemzetek Ligájában. Joao Félix szerzett vezetést, Erling Haaland egyenlített, majd Örjan Nyland hatalmas hibáját Goncalo Ramos használta ki. Ronaldo eközben végig a kispadon ült – válogatott tétmeccsen 2008 óta először fordult elő vele, hogy nevezték, mégsem lépett pályára.

A Norvégia–Portugália mérkőzés összefoglalója:

Jorge Jesus a lefújás után elárulta, előzetesen azt mondta Ronaldónak, hogy csereként pályára küldi, a mérkőzés azonban másképp alakult. A kapitány szerint a találkozó nem illett a veterán támadó játékához, Ramos lecserélését pedig nem látta indokoltnak. Ronaldo a lefújás után nem maradt a pályán a társaival megköszönni a portugál szurkolók támogatását, ezért Jesus azt mondta, beszélni fog vele. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy továbbra is számít rá, és már a következő mérkőzésen ismét első számú választás lehet.

A vb-n még egyszer visszavágott a kétkedőknek

A mostani vita valójában nem szeptemberben kezdődött. A 2022-es világbajnokságon Cristiano Ronaldo még Portugália első négy mérkőzésén kezdett, a Svájc elleni nyolcaddöntőben azonban Fernando Santos már Goncalo Ramost nevezte a helyére. A döntés látványosan bejött: az akkor 21 éves támadó mesterhármast szerzett a 6–1-es győzelem során, Ronaldo pedig csak a második félidőben állt be.

Santos a Marokkó elleni negyeddöntőben sem változtatott: Ronaldo ismét a kispadon kezdett, és csak az 51. percben küldte pályára. Portugália ekkor már 1–0-s hátrányban volt, az eredmény pedig nem változott.

Ez volt az első igazán egyértelmű jel arra, hogy a válogatott képes Ronaldo nélkül is nekivágni a legfontosabb mérkőzéseknek.

A 2024-es Európa-bajnokságon Roberto Martínez ismét központi szerepet adott neki, ám Ronaldo öt mérkőzésen sem szerzett gólt, és újra felerősödött a vita arról, mennyit nyer, illetve veszít Portugália azzal, ha továbbra is köré építi a támadójátékát. 2025-ben aztán fontos gólokkal válaszolt: Németország ellen a Nemzetek Ligája elődöntőjében, Spanyolország ellen pedig a fináléban is betalált, és Portugália megnyerte a sorozatot.