Cristiano Ronaldo 41 évesen is a portugál válogatott csapatkapitánya, 146 góljával pedig messze a nemzeti csapat történetének legeredményesebb játékosa. A nyári világbajnokságon még háromszor betalált, szeptemberben azonban új korszak kezdődött: Jorge Jesus egyértelművé tette, hogy a múlt és a név önmagában senkinek sem garantál helyet.
Ritkán látott este Oslóban
Vasárnap Portugália 2–1-re győzött Norvégia otthonában a Nemzetek Ligájában. Joao Félix szerzett vezetést, Erling Haaland egyenlített, majd Örjan Nyland hatalmas hibáját Goncalo Ramos használta ki. Ronaldo eközben végig a kispadon ült – válogatott tétmeccsen 2008 óta először fordult elő vele, hogy nevezték, mégsem lépett pályára.
A Norvégia–Portugália mérkőzés összefoglalója:
Jorge Jesus a lefújás után elárulta, előzetesen azt mondta Ronaldónak, hogy csereként pályára küldi, a mérkőzés azonban másképp alakult. A kapitány szerint a találkozó nem illett a veterán támadó játékához, Ramos lecserélését pedig nem látta indokoltnak. Ronaldo a lefújás után nem maradt a pályán a társaival megköszönni a portugál szurkolók támogatását, ezért Jesus azt mondta, beszélni fog vele. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy továbbra is számít rá, és már a következő mérkőzésen ismét első számú választás lehet.
A vb-n még egyszer visszavágott a kétkedőknek
A mostani vita valójában nem szeptemberben kezdődött. A 2022-es világbajnokságon Cristiano Ronaldo még Portugália első négy mérkőzésén kezdett, a Svájc elleni nyolcaddöntőben azonban Fernando Santos már Goncalo Ramost nevezte a helyére. A döntés látványosan bejött: az akkor 21 éves támadó mesterhármast szerzett a 6–1-es győzelem során, Ronaldo pedig csak a második félidőben állt be.
Santos a Marokkó elleni negyeddöntőben sem változtatott: Ronaldo ismét a kispadon kezdett, és csak az 51. percben küldte pályára. Portugália ekkor már 1–0-s hátrányban volt, az eredmény pedig nem változott.
Ez volt az első igazán egyértelmű jel arra, hogy a válogatott képes Ronaldo nélkül is nekivágni a legfontosabb mérkőzéseknek.
A 2024-es Európa-bajnokságon Roberto Martínez ismét központi szerepet adott neki, ám Ronaldo öt mérkőzésen sem szerzett gólt, és újra felerősödött a vita arról, mennyit nyer, illetve veszít Portugália azzal, ha továbbra is köré építi a támadójátékát. 2025-ben aztán fontos gólokkal válaszolt: Németország ellen a Nemzetek Ligája elődöntőjében, Spanyolország ellen pedig a fináléban is betalált, és Portugália megnyerte a sorozatot.
A 2026-os világbajnokság nyitánya ismét kérdéseket vetett fel. A Kongói DK elleni 1–1 során Ronaldo mindössze 25-ször ért labdába, kaput eltaláló lövése és kulcspassza sem volt. Thierry Henry a Fox szakértőjeként egy támadást elemezve azt rótta fel neki, hogy saját gólját keresi a csapat érdeke helyett.
„A csapatnak kell gólt szereznie, nem neked” – fogalmazott a francia legenda.
Rúben Dias ezzel szemben „zajnak” nevezte a külső kritikákat, és hangsúlyozta, Ronaldo egész karrierje során hozzászokott a hatalmas nyomáshoz.
A válasz a következő mérkőzésen érkezett: Ronaldo kétszer talált be Üzbegisztán 5–0-s legyőzésekor, majd Horvátország ellen a kieséses szakaszban is gólt szerzett. Ez utóbbi volt pályafutása első találata világbajnoki egyenes kieséses mérkőzésen. Portugália végül a nyolcaddöntőben, Spanyolország ellen búcsúzott, Ronaldo pedig három góllal zárta utolsó világbajnokságát.
A kiesés után megerősítette, hogy hetedik vb-je már nem lesz, a válogatottól azonban nem köszönt el. Később elárulta: a portugál szövetség vezetőivel és Jorge Jesusszal folytatott beszélgetések is meggyőzték arról, hogy folytassa.
Jorge Jesus új szabálya: a múlt nem számít
Roberto Martínez a vb után távozott, helyére Jorge Jesus érkezett. Az új kapitány első kerethirdetésénél rögtön lefektette az alapszabályokat: a teljesítmény dönt.
„Ha jól teljesít, játszik, ha nem, akkor nem” – fogalmazott Jesus, és hozzátette, az öt Aranylabda nem befolyásolja a szakmai döntéseit.
Ronaldo maga is elfogadta ezt az alapelvet. A Wales elleni első Nemzetek Ligája-meccs előtt arról beszélt, hogy „a státusz semmit sem számít”, a bizonyítékot a klubban mutatott játék, a gólok és a fizikai állapot jelenti. A mérkőzésen kezdőként 67 percet kapott, Portugália 1–0-ra nyert Joao Félix góljával, Ronaldo viszont nem talált be.
Jesus a következő találkozó előtt már kritikusabban fogalmazott. Portugália a walesiek ellen 15 alkalommal próbálkozott a tizenhatoson belül, ezek közül hét akcióban Ronaldo is érintett volt, két lövése találta el a kaput, a kapitány szerint azonban „képes ennél jobbra”.
A következő döntés már önmagában üzenet volt: Norvégiában Goncalo Ramos kezdett, ráadásul gólt szerzett, Portugália pedig hat ponttal rajtolt a sorozatban. Ez nem bizonyítja, hogy Ronaldo feleslegessé vált, azt viszont igen, hogy Jorge Jesus kész nélküle is meccset kezdeni és befejezni.
Miért nem engedi még el Cristiano Ronaldo?
Ronaldo saját válasza egyszerű: úgy érzi, még tud segíteni. A Wales elleni mérkőzés előtt azt mondta, ha a kapitány már nem számít rá, akár azonnal összecsomagol, de amíg szükség van rá, örömmel jön a válogatottba. A vb után valóban mérlegelte a jövőjét, végül a portugál szövetség vezetőivel és Jorge Jesusszal folytatott beszélgetések után döntött a folytatás mellett.
Egy történelmi cél is hajtja: Ronaldo jelenleg 979 hivatalos gólnál jár klub- és válogatott szinten, így már csak 21 találat választja el az ezres határtól. Azt mondta, ha választhatna, az ezrediket portugál mezben szerezné meg, mert az lenne „a hab a tortán”. Jesus közben továbbra is világjelenségként és a fiatal generációk egyik legfontosabb példaképeként beszél róla – miközben szakmailag már nem biztosít számára automatikus helyet.
Mit ad még Ronaldo, és mit változtat meg nélküle Portugália?
Ronaldo mellett továbbra is jelentős érvek szólnak: a tizenhatoson belüli helyezkedése, fejjátéka, befejezései és rutinja 41 évesen is veszélyessé teszik, 2025-ben a Nemzetek Ligája elődöntőjében és döntőjében is gólt szerzett, a nyári vb-t pedig három találattal zárta. Nehezen védhető tehát az az állítás, hogy már semmit sem tud hozzátenni.
A kérdés inkább az, milyen szerepben használható a leghatékonyabban. Portugália keretében Goncalo Ramos mellett Joao Félix, Rafael Leao, Pedro Neto és Francisco Conceicao is gyorsabb, mozgékonyabb támadójátékot tesz lehetővé, a 41 éves Ronaldótól pedig már kevésbé reális ugyanazt az intenzív letámadást és folyamatos helycserét elvárni, mint fiatalabb társaitól.
Portugáliának tehát még lehet szüksége Cristiano Ronaldóra, arra viszont már nincs, hogy mindenáron köré szervezze a csapatot.
Lejárt Cristiano Ronaldo ideje?
Egyetlen szeptemberi kispadozás alapján ezt korai lenne kijelenteni, a portugálok következő mérkőzésén Ronaldo akár ismét kezdhet. A helyzete azonban megváltozott: korábban az volt a kérdés, ki játszik mellette, most már az is, hogy ő játszik-e egyáltalán.
A saját szavai alapján kész elfogadni, hogy kezdőként, csereként vagy akár a kispadról segítsen. Oslóban az utóbbi jutott neki közel két évtized után. A következő hónapok ezért nemcsak arról szólnak majd, eléri-e az ezredik gólt, hanem arról is, képes-e a futballtörténelem egyik legnagyobb sztárja alkalmazkodni karrierje utolsó nagy szerepváltásához.