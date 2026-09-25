Frusztráló estéje volt Cristiano Ronaldónak a Nemzetek Ligája 2026/27-es kiírásának első játéknapján. A 41 éves labdarúgó hiába szerezte meg 980. gólját a Portugália-Wales mérkőzésen, azt a videóbíró végül érvénytelenítette. Az ötszörös aranylabdás hitetlenkedve fogadta a VAR-döntést.

Cristiano Ronaldo gólját les miatt érvénytelenítette a videóbíró a Portugália-Wales Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: Luis Eiras / ZUMA Press Wire

Cristiano Ronaldo gólját elvették

Cristiano Ronaldo újabb lépést tehetett volna az 1000. gólja felé a Wales elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, ám az 59. percben hiába talált a kapuba.

A 41 éves portugál labdarúgó már a gólját ünnepelte, amikor hirtelen az arcára fagyott a mosoly: a videóbíró ugyanis közbeszólt, és les miatt érvénytelenítette a találatot.

Ronaldo hitetlenkedve fogadta a döntést, frusztrációját pedig fokozta, hogy korábban még egy hatalmas helyzetet is kihagyott. Így egyelőre nem sikerült megszereznie pályafutása 980. gólját – főleg, hogy az elvett találatot követően a szövetségi kapitány lecserélte őt.