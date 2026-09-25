Frusztráló estéje volt Cristiano Ronaldónak a Nemzetek Ligája 2026/27-es kiírásának első játéknapján. A 41 éves labdarúgó hiába szerezte meg 980. gólját a Portugália-Wales mérkőzésen, azt a videóbíró végül érvénytelenítette. Az ötszörös aranylabdás hitetlenkedve fogadta a VAR-döntést.
Cristiano Ronaldo gólját elvették
Cristiano Ronaldo újabb lépést tehetett volna az 1000. gólja felé a Wales elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, ám az 59. percben hiába talált a kapuba.
A 41 éves portugál labdarúgó már a gólját ünnepelte, amikor hirtelen az arcára fagyott a mosoly: a videóbíró ugyanis közbeszólt, és les miatt érvénytelenítette a találatot.
Ronaldo hitetlenkedve fogadta a döntést, frusztrációját pedig fokozta, hogy korábban még egy hatalmas helyzetet is kihagyott. Így egyelőre nem sikerült megszereznie pályafutása 980. gólját – főleg, hogy az elvett találatot követően a szövetségi kapitány lecserélte őt.
Portugália azonban Joao Félix 22. percben szerzett góljának köszönhetően így is 1-0-s győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligáját.
Nemzetek Ligája, az első játéknap eredményei:
A divízió, 2. csoport:
- Hollandia-Németország 1-1
- Szerbia-Görögország 1-2
A divízió, 4. csoport:
- Portugália-Wales 1-0
- Norvégia-Dánia 3-2
B divízió, 3. csoport:
- Ausztria-Izrael 3-1
- Koszovó-Írország 1-0
D divízió, 1. csoport:
- Andorra-Málta 1-2
D divízió, 2. csoport:
- Liechtenstein-Litvánia 0-2