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A 41 éves klasszis már pályafutása 980. gólját ünnepelte, amikor a videóbíró közbeszólt. Cristiano Ronaldo találatát les miatt érvénytelenítették a Portugália-Wales Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Frusztráló estéje volt Cristiano Ronaldónak a Nemzetek Ligája 2026/27-es kiírásának első játéknapján. A 41 éves labdarúgó hiába szerezte meg 980. gólját a Portugália-Wales mérkőzésen, azt a videóbíró végül érvénytelenítette. Az ötszörös aranylabdás hitetlenkedve fogadta a VAR-döntést.

Cristiano Ronaldo a Portugália-Wales Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Cristiano Ronaldo gólját les miatt érvénytelenítette a videóbíró a Portugália-Wales Nemzetek Ligája-mérkőzésen
Fotó: Luis Eiras / ZUMA Press Wire

Cristiano Ronaldo gólját elvették

Cristiano Ronaldo újabb lépést tehetett volna az 1000. gólja felé a Wales elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen, ám az 59. percben hiába talált a kapuba.

A 41 éves portugál labdarúgó már a gólját ünnepelte, amikor hirtelen az arcára fagyott a mosoly: a videóbíró ugyanis közbeszólt, és les miatt érvénytelenítette a találatot.

Ronaldo hitetlenkedve fogadta a döntést, frusztrációját pedig fokozta, hogy korábban még egy hatalmas helyzetet is kihagyott. Így egyelőre nem sikerült megszereznie pályafutása 980. gólját – főleg, hogy az elvett találatot követően a szövetségi kapitány lecserélte őt.

Portugália azonban Joao Félix 22. percben szerzett góljának köszönhetően így is 1-0-s győzelemmel kezdte a Nemzetek Ligáját.

 

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Nemzetek Ligája, az első játéknap eredményei:

A divízió, 2. csoport:

A divízió, 4. csoport:

  • Portugália-Wales 1-0
  • Norvégia-Dánia 3-2

B divízió, 3. csoport:

  • Ausztria-Izrael 3-1
  • Koszovó-Írország 1-0

D divízió, 1. csoport:

  • Andorra-Málta 1-2

D divízió, 2. csoport:

  • Liechtenstein-Litvánia 0-2

 

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