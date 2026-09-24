Csütörtök este Wales ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája új idényében Portugália, amelynek kispadján először irányítja majd tétmérkőzésen a válogatottat Jorge Jesus. Az új szövetségi kapitány első keretéből Cristiano Ronaldo sem maradt ki, pedig néhány nappal ezelőtt még egyértelművé tette, hogy a 41 éves támadó múltja önmagában semmire sem jogosítja fel.

Cristiano Ronaldo fejében megfordult, hogy lemondja a válogatottságot

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP

Ahogy korábban az Origo Sport is megírta, Jesus a kerethirdetéskor úgy fogalmazott: Ronaldónak nincs garantált helye a kezdőcsapatban, és kizárólag az aktuális teljesítménye alapján dönt majd róla.

„A múlt nem számít, csakis az, hogy milyen teljesítményt nyújt” – mondta akkor a portugál kapitány.

Ehhez képest öt nappal később már sokkal konkrétabban beszélt: a Wales elleni találkozó előtti sajtótájékoztatón közölte, hogy amennyiben semmi rendkívüli nem történik, Ronaldo ott lesz a portugál kezdőcsapatban.

Portugália–Wales 20.45

Cristiano Ronaldo a visszavonuláson is gondolkodott

Ronaldo jövője azért is különösen érdekes, mert a nyári világbajnokság után maga sem volt biztos benne, hogy folytatja a válogatottban. Amikor arról kérdezték, megfordult-e a fejében a visszavonulás, nem kerülte meg a választ.

„Igen. Mindig átgondolom a döntéseimet, a jövőmet és a jelent is. Gondolkodó ember vagyok, ezeket mérlegelni kell” – mondta a 233-szoros válogatott támadó. A portugál szövetség elnökével és Jorge Jesusszal is beszélt, és végül arra jutott, hogy továbbra is tud segíteni a nemzeti csapatnak.

A portugál klasszis azt is világossá tette, hogy nem pusztán a korábbi érdemei miatt akar helyet magának a válogatottban. Szerinte addig van értelme folytatnia, amíg valóban hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez.

Ha a kapitány nem számít rám, akár ma elmehetek. Amikor azt érzem, hogy már nem adok semmit a csapatnak és már nem kellek, fogom a bőröndömet és távozom.

Ronaldo egyébként egyetértett Jesus korábbi kijelentésével is, miszerint a név és a múlt önmagában nem jelenthet előnyt.

„Ahogy a kapitány mondta, és ebben egyetértek vele: a státusz semmit sem számít” – jelentette ki az al-Nasszr támadója. Hozzátette, szerinte klubjában és a válogatottban is évről évre bizonyítja, hogy még mindig képes különbséget jelenteni.