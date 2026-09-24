Csütörtök este Wales ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája új idényében Portugália, amelynek kispadján először irányítja majd tétmérkőzésen a válogatottat Jorge Jesus. Az új szövetségi kapitány első keretéből Cristiano Ronaldo sem maradt ki, pedig néhány nappal ezelőtt még egyértelművé tette, hogy a 41 éves támadó múltja önmagában semmire sem jogosítja fel.
Ahogy korábban az Origo Sport is megírta, Jesus a kerethirdetéskor úgy fogalmazott: Ronaldónak nincs garantált helye a kezdőcsapatban, és kizárólag az aktuális teljesítménye alapján dönt majd róla.
„A múlt nem számít, csakis az, hogy milyen teljesítményt nyújt” – mondta akkor a portugál kapitány.
Ehhez képest öt nappal később már sokkal konkrétabban beszélt: a Wales elleni találkozó előtti sajtótájékoztatón közölte, hogy amennyiben semmi rendkívüli nem történik, Ronaldo ott lesz a portugál kezdőcsapatban.
- Portugália–Wales 20.45
Cristiano Ronaldo a visszavonuláson is gondolkodott
Ronaldo jövője azért is különösen érdekes, mert a nyári világbajnokság után maga sem volt biztos benne, hogy folytatja a válogatottban. Amikor arról kérdezték, megfordult-e a fejében a visszavonulás, nem kerülte meg a választ.
„Igen. Mindig átgondolom a döntéseimet, a jövőmet és a jelent is. Gondolkodó ember vagyok, ezeket mérlegelni kell” – mondta a 233-szoros válogatott támadó. A portugál szövetség elnökével és Jorge Jesusszal is beszélt, és végül arra jutott, hogy továbbra is tud segíteni a nemzeti csapatnak.
A portugál klasszis azt is világossá tette, hogy nem pusztán a korábbi érdemei miatt akar helyet magának a válogatottban. Szerinte addig van értelme folytatnia, amíg valóban hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez.
Ha a kapitány nem számít rám, akár ma elmehetek. Amikor azt érzem, hogy már nem adok semmit a csapatnak és már nem kellek, fogom a bőröndömet és távozom.
Ronaldo egyébként egyetértett Jesus korábbi kijelentésével is, miszerint a név és a múlt önmagában nem jelenthet előnyt.
„Ahogy a kapitány mondta, és ebben egyetértek vele: a státusz semmit sem számít” – jelentette ki az al-Nasszr támadója. Hozzátette, szerinte klubjában és a válogatottban is évről évre bizonyítja, hogy még mindig képes különbséget jelenteni.
Már az ezredik gól lebeg Ronaldo szeme előtt
A folytatás mellett szól egy másik cél is. Ronaldo jelenleg 979 hivatalos gólnál jár, így mindössze 21 találatra van az ezres álomhatártól. Azt sem titkolta, hogy ezt a mérföldkövet lehetőleg portugál mezben érné el.
„A válogatottban, természetesen. Az lenne a hab a tortán” – válaszolta arra a kérdésre, hol szerezné legszívesebben pályafutása ezredik gólját. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem megszállottan üldözi a számot, a Nemzetek Ligája megnyerését ugyanolyan fontos céljának tartja.
A 41 éves játékos azt sem tudja még, pontosan mikor jön el a búcsú pillanata. Mint mondta, harmincas évei vége óta megtanult elsősorban a jelenre koncentrálni, ezért nem akar hónapokkal vagy évekkel előre dátumot kijelölni.
Ronaldo a kritikusainak is odaszúrt
A sajtótájékoztató egyik legemlékezetesebb része akkor jött, amikor a vele szembeni kritikákról kérdezték. Ronaldo szerint az utóbbi időben rengeteg szeretetet kapott, ugyanakkor pontosan tudja, hogy vannak olyan médiumok és szakértők, akik régóta támadják.
„Vannak csatornák, amelyek szeretnek támadni és megpróbálnak kinyírni. Ehhez már puska kellene – és talán még a golyót is kikerülném” – viccelődött Ronaldo.