Csank János korábbi szövetségi kapitány véleményét is kikértük a nyár egyik legnagyobb botrányáról, amely Julián Álvarez átigazolása körül alakult ki. Az argentin világbajnok már a nyári vb idején arról beszélt, hogy szeretné megvalósítani álmát, és a Barcelonában futballozna. A katalán klub nyíltan érdeklődött iránta, az Atlético Madrid azonban végül odáig ment, hogy igazgatótanácsi szinten jelentette ki: semmilyen körülmények között nem tárgyal a Barcelonával. A madridiak vezetői szerint az ügy már nem is a pénzről, hanem a méltóságról szólt.
Álvarez helyzetét az sem könnyítette meg, hogy az Atlético szurkolóinak egy része kifütyülte. A támadó néhány edzést is kihagyott, bár a klub ezt rosszulléttel indokolta, majd az átigazolási időszak hajrájában ismét edzésbe állt. Végül nem jött létre az üzlet, így továbbra is Diego Simeone játékosa maradt.
Az eset korántsem egyedülálló. Az elmúlt években több sztár is különböző eszközökkel próbálta kikényszeríteni a távozását.
Alexander Isak tavaly egész nyáron konfliktusban állt a Newcastle Uniteddel. A svéd csatár távozni szeretett volna, végül külön edzett, a Liverpool pedig az átigazolási időszak utolsó napján brit rekordot jelentő 125 millió fontért megszerezte. Isak tehát elérte a célját, az elhúzódó huzavona miatt azonban gyakorlatilag teljes felkészülés nélkül érkezett új klubjához.
Még látványosabb volt Ousmane Dembélé esete 2017-ben. A francia támadót a Barcelona akarta megszerezni a Borussia Dortmundtól, ő pedig engedély nélkül kihagyott egy edzést, amikor klubja nem akarta elengedni. A Dortmund felfüggesztette, végül azonban a Barcelona kifizette érte a hatalmas vételárat, és a játékos megkapta a kívánt klubváltást.
De valóban megéri egy klubnak mindenáron megtartania azt a futballistát, aki már egyáltalán nem szeretne ott lenni?
Csank János: Ha ennyire menni akar egy játékos, el kell engedni
Csank János szerint nincs általános recept, mert minden eset más, és először azt kell megvizsgálni, miért szeretne távozni a játékos.
„Ez kétoldalú dolog. Ha egy játékos menni akar, meg kell nézni, milyen okai vannak erre. Ez egy bonyolult kérdés. Nyilvánvaló, hogy itt az a döntő, hogy ha nem kellene mennie, mert szerződése van, és mégis el akar menni, akkor ott valami zűrös. Mennyire kell a játékos, milyen karakter, és ha sértetten marad, akkor mi történik? Én mindig azt mondom, hogy az a legdöntőbb, hogy bárki bárhol van, annak ott jól kell magát éreznie, és a környezetének is segítenie kell. Erősödjön vele mind a két oldal, a srác is, meg a csapat is” – mondta az Origo Sportnak a mesteredző.
Éppen ezért a 79 esztendős szakember a legtöbb esetben inkább megpróbálna megegyezni a távozni akaró futballistával.
„Ha itt valami komolyabb probléma van, akkor érdemes belenyúlni. Én mindenképpen nagy többségében engedném a játékost, és a lehető legjobban jönnék ki belőle – tette hozzá Csank, aki szerint már egészen más kategória, ha a futballista nem jelenik meg az edzésen vagy megtagadja a munkát. – Az már fegyelmi kérdés. Viszont a klubnak is éreznie kell, hogy ő egy ember, aki egyszer él. Ha ő úgy gondolja ezért vagy azért, akkor le kell ülni komolyan tárgyalni, és felnőtt emberként, mindkét oldalt figyelembe véve el kell dönteni, hogy mi van.”
A Váccal és a Ferencvárossal is bajnok tréner számára kulcskérdés, hogy a játékos milyen lelkiállapotban maradna a klubnál.
Én mindig a játékost érzem a legfontosabbnak, mert utána ő ott marad, és gyakorlatilag kimegy a pályára, ahol önfeledten, önmagát adva, jól érezve magát kellene játszania. Ha ezt nem tudja megcsinálni, mert a közönségtől kezdve minden neki nem szimpatikus, akkor az probléma.
Nem mindegy, miért akar távozni a játékos
A korábbi magyar szövetségi kapitány ugyanakkor különbséget tenne a futballisták motivációi között: ha egy játékost egy nála sokkal nagyobb klub hív, ahol sportszakmailag is előreléphet, Csank teljesen érthetőnek tartja a távozási szándékot. Más a helyzet azonban, ha kizárólag az anyagiak mozgatják.
Egyetlen kivétel van, amikor semmi nem indokolja a távozást a pénzen kívül. Az egy kicsit necces, mert ott egy közösséget rúg fel, meg a szerződését. Nekem az nem etikus. Persze érthető valahol, attól függ, ki hogyan nézi ezeket a dolgokat.
Csank saját játékos-pályafutásából kiindulva azt mondta, ő pusztán a magasabb fizetés kedvéért nem hagyott volna ott egy olyan csapatot, amelynek korábban elkötelezte magát. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egy nagyobb klubhoz igazolásnál a magasabb fizetés sokszor csak egy része a történetnek.
„Nagyobb felelősség, nagyobb hírnév, ugyanakkor sokkal nagyobb elvárások is vannak. Ilyen szempontból kell mérlegelni. A klubnak pedig azt is figyelembe kell vennie, hogy a játékos pótlása pénzbe kerül. A fogadó klubnak is tudomásul kell vennie, milyen karakter volt, mennyit jelentett az a játékos annak a csapatnak. Annak megfelelően kell adni a zsetont. A csapat is jól járjon. Én is tudjak venni egy játékost helyette.”
Hozzátette, szerinte az egyik legnagyobb hiba, amit a felek elkövethetnek, ha teljesen elmérgesítik a konfliktust.
„Ha okosan dolgoznak, akkor ezt nem szabad nagyon kiélezni. Persze valaki egy kicsit háttérbe kerül vagy hátrányba, de az minimális legyen. Jobb a békesség.”
Egy feszült helyzetben ráadásul már maga a bizonytalanság is kihathat a játékos teljesítményére. Ha valaki fejben nem teljesen az edzésre koncentrál, könnyebben hibázhat, sérülhet meg, majd utólag mindenki találgatni kezdhet, valódi volt-e a sérülése. Éppen ezért Csank szerint a konfliktusok gyors és korrekt rendezése mindkét fél érdeke.
Vác díszpolgára arra is felhívta a figyelmet, hogy a futballban ezt gyakran csak a játékos oldaláról vizsgálják, pedig fordított helyzet is létezik.
Ez ugyanaz, amikor a klub elküldi a játékost. Ő nem akar menni, és odarakják elé, hogy hagyd abba, vonulj vissza, igazolj máshová. Ez nagyon kétoldalú dolog.
És hogy mi a megoldás kulcsa? A kölcsönös tisztelet.
„Emberek vagyunk, és ez a döntő. Mindenre van megoldás, ha kellőképpen tiszteljük egymást, egymás érdekeit, az emberi mivoltot meg a csapatérdeket. Ezeket hideg fejjel kell eldönteni. Vannak üzleti szempontok, de ugyanakkor össze kell kötni az érzelmi részével.”
Egyetlen elégedetlen sztár is átírhatja az öltöző erőviszonyait
A távozni akaró játékos problémája ráadásul ritkán marad csak közte és a vezetőség között. Csank szerint minden azon múlik, milyen szerepet tölt be az adott futballista az öltözőben.
„Mindig vannak vezérek egy csapatban, minden közösségben. Nem mindegy, hogy ki mit mond. Ha az egyik azt mondja, hogy meleg van, meg ha a másik mondja, hogy meleg van, az nem ugyanaz. Az egyiknél lekapcsolják a fűtést, a másiknál eszünkbe sem jut.”
S éppen ezért egy kulcsjátékos távozása teljesen átrendezheti a csapat belső erőviszonyait.
„Ha egy működő csapatnál hirtelen felbukkan egy ilyen, az kellemetlen lehet. Megváltoznak a belső erővonalak. Ha elmegy egy kezdő belső védő, akire mindenki számított, akkor a hátsó négyes-ötös elgondolkodik rajta, hogy most aztán meglátjuk. Lehet, hogy jön helyette valaki, de azért mindig ő volt a hangadó.”
A lapunknak a Fradi Európa-liga-sorsolásáról is beszélő Csank szerint általában éppen azért lesz nagy ügy egy-egy távozási konfliktusból, mert nem egy jelentéktelen kerettag akar elmenni.
„Amikor ilyenről beszélünk, akkor általában nem az ugribugrik miatt van. Hanem azok miatt, akik veretesek. És akkor megrázzák egy kicsit a közvéleményt és a csapatot is.”
A többek között a Videotonnál, a Sopronnál, az ETO-nál és a ZTE-nél is edzősködő szakember szerint az ilyen konfliktusok megfelelő kezelése végső soron vezetői kérdés.
„Kellenek az érzelmek, kellenek az észérvek, de nem lehet csak észérv alapján dönteni, és érzelmek alapján sem. Ez egy bonyolult kérdés, ez a vezetés művészete. A modern futballban egyre több olyan vezető dolgozik, aki soha nem élt át hasonló helyzeteket játékosként. Emiatt időnként hiányzik az empátia és az öltözői viszonyok megfelelő ismerete.”
Álvarez helyében nem erőltetné a folytatást
Amikor konkrétan Julián Álvarez helyzetéről kérdeztük, Csank egyértelmű választ adott.
„Én elengedném. Már önmagában komoly probléma, ha egy játékosnak úgy kell visszatérnie a pályára, hogy saját szurkolói ellene fordultak. Felmegy a pályára a saját csapatának mezében, és a szurkolók fütyülik. Akkor milyen érzelmi alapon fog játszani? És én elvárom, hogy ő döntsön majd tiszta helyzetben? Hát nem tud.”
Hozzátette, ezt azok hajlamosak alábecsülni, akik soha nem tapasztalták meg a pályán ezt a nyomást.
Nincs olyan ember, aki ne érezné azt a súlyt, hogy huhognak, ugatnak, amikor bemegyek, a nevemet mondják, fütyülnek, és akkor tőlem várják, hogy villámgyorsan döntsek, meg bármit megcsináljak a pályán.
S innen jutott el egyik legfontosabb gondolatához: a futball minden üzleti és szakmai súlya ellenére továbbra is játék.
„Ezt felejtik el: ez egy játék. Igaz, hogy véresen komoly játék, de játék. Ott elvileg önfeledten kellene tudni játszani a pályán.”
Mindig azt mondják, hogy harcoljatok. Hát harcolni a fronton kell. Az más kérdés, hogy keményen játszom, de keményen játszom. Nem keményen harcolok. A labdáért adott esetben meg kell harcolni, de ahogy megszereztem a labdát, abban a pillanatban játszani kell.
Csank szerint éppen ezért logikátlan volt az Atlético hozzáállása Álvarez ügyében.
Ha ennyire menni akar, akkor el kell adni
– mondta az 542 NB I-es meccsen edzősködő szakember, aki különösen furcsának találta, hogy az Atlético elsősorban azért nem engedte el, mert éppen a Barcelonába szeretett volna igazolni. A két klub közötti rivalizálás szerinte nem írhatná felül teljesen a játékos érdekeit, főleg úgy, hogy korábban is voltak jelentős átigazolások a Barcelona és az Atlético között.
A játékost is nevelni kell
Csank a saját edzői pályafutásából ugyan nem tudott felidézni olyan esetet, amikor valamelyik futballistája szándékosan nehezítette volna meg a munkát azért, hogy kikényszerítse a távozását, ugyanakkor szerinte ennek részben az volt az oka, hogy folyamatosan kommunikált a játékosaival.
„Minden nap beszéltem velük, minden edzés előtt beszéltem a játékosokkal. Számos konfliktust még azelőtt meg lehet előzni, hogy valóban kialakulna.”
Példaként a lecserélésüket látványosan nehezményező futballistákat hozta fel, mint volt legutóbb Horváth Krisztofer és Szélesi Zoltán esete. Csank szerint előre világossá kell tenni nekik, hogy a csere nem személyes támadás.
El kell mondani nekik tisztán, világosan, hogy miért cserél az ember. Ha lejön, és vágja a pofákat, akkor nemcsak az edzőt minősíti, hanem azt is, aki bejön. A másik meg be akar menni a helyére játszani. Az edző munkája nem ér véget a taktika kialakításánál. Alakítani kell a játékosok gondolkodását, és akkor nem kerülhet sor ilyen ütközetre.
Csank úgy látja, a modern futballban ezen a téren is változtak az erőviszonyok. A sportigazgatók és klubvezetők szerepe megnőtt, a legértékesebb futballisták pedig időnként olyan hatalmat kapnak, amely mellett az edző tekintélye háttérbe szorulhat.
A mesteredző szerint azonban egy dolog nem változhat: a játékosnak is tisztában kell lennie azzal, hogy szerződést írt alá, egy közösséghez tartozik, és ennek kötelezettségei vannak.
Ugyanakkor ugyanezt várja el a klubtól is.
Éppen ezért számára a Julián Álvarezhez hasonló ügyekre sincs egyszerű „jó” és „rossz” oldal. A játékosnak tiszteletben kell tartania a szerződését, a klubnak azonban azt is fel kell ismernie, amikor a kapcsolat már egyik fél számára sem működik megfelelően.
Álvarez végül maradt Madridban – legalábbis egyelőre. Most Diego Simeonénak és az argentin támadónak pontosan azt kell megoldania, amiről Csank János beszélt: egy olyan konfliktus után kell újra működő kapcsolatot kialakítaniuk, amelyben a játékos távozni akart, a klub nemet mondott, a közönség egy része pedig már ellene fordult.
Hogy ez sikerül-e, arra csak a jövő adhat választ, Csank János álláspontja azonban egyértelmű: ha egy futballista ennyire határozottan máshol akarja folytatni, hosszú távon általában senki sem jár jól azzal, ha erővel maradásra kényszerítik.