Csank János korábbi szövetségi kapitány véleményét is kikértük a nyár egyik legnagyobb botrányáról, amely Julián Álvarez átigazolása körül alakult ki. Az argentin világbajnok már a nyári vb idején arról beszélt, hogy szeretné megvalósítani álmát, és a Barcelonában futballozna. A katalán klub nyíltan érdeklődött iránta, az Atlético Madrid azonban végül odáig ment, hogy igazgatótanácsi szinten jelentette ki: semmilyen körülmények között nem tárgyal a Barcelonával. A madridiak vezetői szerint az ügy már nem is a pénzről, hanem a méltóságról szólt.

Csank János szerint sok tényezőt figyelembe kell venni az ilyen kényes helyzetekben

Fotó: Mészáros János

Álvarez helyzetét az sem könnyítette meg, hogy az Atlético szurkolóinak egy része kifütyülte. A támadó néhány edzést is kihagyott, bár a klub ezt rosszulléttel indokolta, majd az átigazolási időszak hajrájában ismét edzésbe állt. Végül nem jött létre az üzlet, így továbbra is Diego Simeone játékosa maradt.

Az eset korántsem egyedülálló. Az elmúlt években több sztár is különböző eszközökkel próbálta kikényszeríteni a távozását.

Alexander Isak tavaly egész nyáron konfliktusban állt a Newcastle Uniteddel. A svéd csatár távozni szeretett volna, végül külön edzett, a Liverpool pedig az átigazolási időszak utolsó napján brit rekordot jelentő 125 millió fontért megszerezte. Isak tehát elérte a célját, az elhúzódó huzavona miatt azonban gyakorlatilag teljes felkészülés nélkül érkezett új klubjához.

Még látványosabb volt Ousmane Dembélé esete 2017-ben. A francia támadót a Barcelona akarta megszerezni a Borussia Dortmundtól, ő pedig engedély nélkül kihagyott egy edzést, amikor klubja nem akarta elengedni. A Dortmund felfüggesztette, végül azonban a Barcelona kifizette érte a hatalmas vételárat, és a játékos megkapta a kívánt klubváltást.

De valóban megéri egy klubnak mindenáron megtartania azt a futballistát, aki már egyáltalán nem szeretne ott lenni?

Csank János: Ha ennyire menni akar egy játékos, el kell engedni

Csank János szerint nincs általános recept, mert minden eset más, és először azt kell megvizsgálni, miért szeretne távozni a játékos.