A Csehország-Anglia mérkőzésen Thomas Tuchel csapata már a 25. percben emberelőnybe került, miután Pavel Sulc kőkeményen rátartott Elliot Anderson lábára, amiért a játékvezető azonnali piros lappal kiállította. Prágában az angolok azonban így sem tudták feltörni a cseh védelmet az első félidőben, ám a szünet után megtört a jég. Előbb egy eladott hazai passzt Anthony Gordon fejessel büntetett, majd a 69. percben Harry Kane is betalált. Anglia ezt követően magabiztosan őrizte a 2-0-s előnyt, és győzelemmel feledtette a spanyolok elleni kudarcot.

Harry Kane is betalált a Csehország-Anglia meccsen

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Nemzetek Ligája, 2. forduló: A divízió, 3. csoport:

Csehország-Anglia 0-2 (0-0)

Csehország-Anglia: Alexander-Arnoldot dicsérték, Sakát kritizálták

A Real Madrid sztárját, Trent Alexander-Arnoldot Thomas Tuchel nem vitte ki a vb-re, de most lehetőséget adott neki. A brit sajtó kiemelten foglalkozott a Liverpool korábbi játékosának visszatérésével. A Guardian szerint a Real Madrid játékosa bizonyította az értékét, és a Gordon fejére tökéletesen ívelt labdája pontosan megmutatta azt a kreativitást, ami miatt helyet kellene találni neki Tuchel csapatában. A lap szerint a mérkőzés ugyan nem adott sok választ arra, hogy védekezésben mennyire megbízható, támadásban viszont továbbra is különleges fegyver.

A Times ennél is erősebben fogalmazott: Alexander-Arnold megmutatta Tuchelnek, mi hiányzott Angliának. A lap azt emelte ki, hogy a jobbhátvéd olyan megoldást választott, amelyet más játékosok valószínűleg nem kockáztattak volna meg.

Trent Alexander-Arnold zseniális gólpasszt adott

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Anthony Gordonnal is nagyon elégedettek voltak az angolok, az Arsenal sztárját, Bukayo Sakát azonban kritikával illették.

A klasszis szélsőről már az első félidőben azt írta a Sky Sports, hogy „nem a megszokott önmaga”: hiányzott belőle az a robbanékonyság, amit általában látni tőle.

Sakával kapcsolatban azt is kifogásolták, hogy nem tudott igazán összhangba kerülni a remekül játszó Alexander-Arnolddal.

Az angolok két forduló után három pontot gyűjtve a második helyen állnak a spanyolok mögött, legközelebb pedig Horvátországban lépnek pályára az NL-ben.