Dárdai Bence nem került be a Wolfsburg meccskeretébe a Karlsruhe ellen 5–2-re megnyert Német Kupa-mérkőzésen. A másodosztályú klub tájékoztatása szerint a magyar válogatott középpályás bokasérülést szenvedett, ezért nem állhatott csapata rendelkezésére.

Dárdai Bence ismét megsérült, kérdéses, mikor játszhat ismét

Fotó: Ulrik Pedersen/Defodi Images/Northfoto

A Wolfsburger Allgemeine Zeitung információi szerint egyelőre nem lehet pontosan tudni, mennyi időt kell kihagynia. A Wolfsburg szombaton az Energie Cottbus otthonában lép pályára, Dárdai szereplése azonban jelenleg kérdéses.

Közel egy év után tért vissza

Az újabb sérülés azért különösen fájó, mert Dárdai mögött pályafutása eddigi leghosszabb kényszerpihenője áll.

A 20 esztendős középpályás tavaly novemberben szenvedett súlyos térdsérülést. A vizsgálatok után kiderült, hogy elszakadt a keresztszalagja, ezért műtétre volt szüksége, és hónapokra kidőlt. A sérülés miatt az előző idény jelentős részét ki kellett hagynia.

A rehabilitáció hosszú hónapokon át tartott. A Wolfsburg júliusban külön anyagban számolt be Dárdai visszatéréséről, amelyben a játékos elmondta, hogy mentálisan sem volt könnyű számára ez az időszak, de jó úton halad, hogy ismét teljes értékű futballista legyen.

Végül 294 nap után játszhatott ismét tétmérkőzésen, amikor a VSG Altglienicke elleni, 6–5-re megnyert kupatalálkozón pályára lépett. A visszatérésnek ráadásul családi vonatkozása is volt: édesanyja és testvére, Márton a helyszínen látta, ahogy Dárdai csaknem tíz hónap után ismét tétmeccsen futballozik.

Dárdai Bence sérülése

Dárdai számára a mostani diagnózis azért is kellemetlen, mert pályafutása korábbi szakaszában már volt komoly problémája a bokájával. Még a Hertha játékosaként, 2023 októberében a jobb bokája sérült meg a Paderborn elleni mérkőzés hosszabbításában. A berlini klub az MRI-vizsgálat után jelentette be, hogy hosszabb kihagyás vár rá.

Az akkori sérülés végül több hónapra kivette a játékból: a nyilvántartások szerint 114 napot kellett kihagynia. A tavalyi keresztszalag-szakadás ennél is súlyosabbnak bizonyult.

Fontos ugyanakkor, hogy egyelőre semmi nem utal arra, hogy a mostani bokasérülés hasonló mértékű lenne. A Wolfsburg nem közölt hosszabb kihagyásról szóló prognózist, és a német sajtóban is csupán bizonytalanként kezelik Dárdai következő mérkőzésen való szereplését.