Szélesi Zoltán az Újpest vezetőedzője, mégsem egyedül az ő jelenléte határozza meg a lila-fehérek kispadját. Néhány méterre tőle ott ül a sportigazgató, Dárdai Pál is, aki korábbi Bundesliga-edzőként és magyar szövetségi kapitányként látványosan együtt él a mérkőzésekkel: gesztikulál, reagál a játékhelyzetekre, ünnepel és bosszankodik. Dárdai ugyanakkor már nem edzőként, hanem a klub teljes sportszakmai működéséért felelős vezetőként van jelen, miközben a csapat irányítása Szélesi feladata. Éppen ez teszi érdekessé az Újpestnél kialakított modellt: hogyan fér meg egymás mellett egy vezetőedző és egy olyan sportigazgató a kispadon, aki maga is hosszú éveken át ült az előbbi székében? A sportigazgató nem a lelátóról vagy a páholyból figyeli, hogyan működik az általa kialakított keret, hanem közvetlenül a vezetőedző mellett foglal helyet.
Dárdai Pál eleve úgy érkezett, hogy közel akar maradni a csapathoz
Az újpesti helyzet nem véletlenül alakult így. Dárdai már Szélesi kinevezésekor egyértelművé tette, hogyan képzeli el a saját helyét az új rendszerben:
Tavasszal én is ott leszek a kispadon az edzők mellett, próbálom átadni nekik a tapasztalatomat
– fogalmazott.
Ez azért fontos részlet, mert a sportigazgató kispados jelenléte ezek szerint nem alkalmi megoldás, hanem tudatos szerepfelfogás. Az Újpest Dárdai kinevezésekor azt is közölte, hogy sportszakmai kérdésekben teljes felhatalmazással dolgozik, ő pedig ezt a pozíciót láthatóan nem kizárólag igazolásokban, játékosmegfigyelésben és hosszú távú klubstratégiában értelmezi. Ebben alighanem a saját pályafutása is szerepet játszik. Dárdai számára a kispad természetes közeg volt. A Herthánál évekig dolgozott vezetőedzőként, előtte a magyar válogatottat irányította, játékosként pedig hosszú éveket töltött a Bundesligában. Sportigazgatóként most először dolgozik, vagyis nem egy klasszikus sportvezetői pályáról érkezett Újpestre, hanem az edzői oldalról lépett át az irodába.
A váltás pedig nem jelentette azt, hogy fizikailag is eltávolodott volna a pályától.
Dárdai korábban maga beszélt arról, hogy jelenlegi munkájában sok minden hasonlít ahhoz, amit a Herthánál csinált, azzal a lényeges különbséggel, hogy az edzéseket már nem ő vezeti, és a mérkőzéseket sem ő „coachingolja”. Éppen ez az a határ, amely az újpesti modell szempontjából a legérdekesebb: nagyon közel marad a csapathoz, de a közvetlen irányítás már Szélesi feladata.
Szélesi Zoltán mellett nem egy hagyományos sportigazgató ül
Papíron egyértelmű a munkamegosztás, a kispadon azonban már jóval érdekesebb helyzetet teremt Dárdai jelenléte. Szélesi mellett ugyanis nem egyszerűen a klub sportigazgatója ül, hanem egy korábbi szövetségi kapitány és Bundesliga-edző, aki éveken keresztül maga felelt az összeállításért, a taktikai változtatásokért és a mérkőzés közbeni döntésekért. Ezt a gondolkodásmódot aligha lehet egyik napról a másikra levetkőzni, és Dárdai nem is próbálja kívülről szemlélni a mérkőzéseket: együtt él a játékkal, gesztikulál, azonnal reagál egy elrontott megoldásra vagy éppen egy jól végrehajtott akcióra.
Éppen ettől válik szakmailag izgalmassá Szélesi helyzete. A kispad ugyanis nem egyszerűen az a hely, ahonnan egy edző végignézi a mérkőzést, hanem a csapat irányításának központja. Innen érkeznek a taktikai utasítások, itt döntenek a cserékről és a szerkezetváltásokról, és a játékosok egy-egy játékmegszakításnál ösztönösen ide néznek vissza visszajelzésért. Újpesten viszont ebben a térben egyszerre van jelen a vezetőedző és az a sportigazgató, aki a keret kialakításáért, az igazolásokért és a klub hosszabb távú szakmai irányáért is felel.
Ez önmagában nem jelenti Szélesi tekintélyének csorbulását, de a szerepek tisztaságát a megszokottnál fontosabbá teszi. Egy játékosnak mérkőzés közben nem szervezeti struktúrákban kell gondolkodnia: tudnia kell, kitől érkezik az utasítás, kinek a döntését kell végrehajtania, és kihez forduljon, ha változik a feladata. Különösen akkor érdekes ez, amikor néhány méterre ott ül Dárdai is, akinek sportigazgatóként nemcsak arról van véleménye, mi történik éppen a pályán, hanem arról is, hogyan illeszkedik az adott futballista az Újpest hosszabb távú terveibe.
Az újpesti modell szakmai érdekessége tehát nem önmagában Dárdai látványos kispados jelenléte, hanem az, hogyan választják el egymástól ilyen közelségben a két hatáskört. A sportigazgató tapasztalata közvetlenül rendelkezésre áll, miközben a mérkőzés irányításának Szélesi kezében kell maradnia.
Ez a fajta munkamegosztás nem feltétlenül jobb vagy rosszabb a hagyományosnál, de az NB I-ben mindenképpen szokatlan – és éppen ezért érdemes figyelni arra, hogyan működik majd a gyakorlatban.
Kisvárdán van példa hasonló szerepfelfogásra
Az NB I-ben leginkább Kisvárdán találni példát arra, hogy a sportigazgató ennyire közel kerüljön a kispadhoz. Révész Attila évek óta meghatározó alakja a klub sportszakmai működésének, és nála a hagyományos határok időnként teljesen el is tűntek: sportigazgatóként többször bekapcsolódott közvetlenül a szakmai munkába, majd a csapat irányítását is átvette. Kisvárdán tehát nemcsak egymás mellé került a sportigazgatói és a vezetőedzői szerep, hanem időszakosan ugyanannál az embernél összpontosult a kettő.
Dárdai esetében éppen az a különbség, hogy Újpesten nem vonták össze a két pozíciót. Szélesi vezeti az edzéseket, ő felel a mérkőzések szakmai irányításáért, Dárdai pedig sportigazgató maradt, mégis helyet foglal mellette a kispadon. Így lényegében ugyanabba a döntési térbe került két olyan szereplő, akiket a klubok többségénél meccsnapon már fizikailag is elválasztanak egymástól.
Ez teszi szokatlanná az újpesti felállást. Dárdai nem vette át Szélesi munkáját, de a sportigazgatói pozíció és a vezetőedzői stáb közötti hagyományos távolságot szinte teljesen megszüntette. A Kisvárdán látott modellben Révész végül maga is edző lett, Újpesten viszont egyelőre azt próbálják működtetni, hogy a két szerep külön maradjon úgy, hogy közben a két szakmai vezető a mérkőzés kilencven perce alatt is közvetlenül egymás mellett dolgozik.
Nem véletlen, hogy éppen Szélesit választotta
Az újpesti felállás szempontjából aligha mellékes, hogy Dárdai nem egy számára ismeretlen vezetőedző mellé ült le a kispadra. Szélesivel nagyjából húsz éve ismerik egymást, a válogatottnál szobatársak voltak, vagyis a mostani munkakapcsolatukat jóval hosszabb közös múlt előzte meg. Szélesi januárban nem is kerülgette ezt, amikor arról beszélt, miért vállalta el az Újpest irányítását:
Dárdai Pál régi jó barátom, már húsz év óta, a válogatottban is szobatársak voltunk, az ő hívószava elég volt.
Az Újpest és Dárdai párosát egyenesen olyan „csillagállásnak” nevezte, amelyet használni kell.
Dárdai ugyanakkor nem a barátságukkal indokolta a választását, amikor Szélesiről beszélt. „Sok nyelven beszél, nagy a munkabírása, van pedagógiai érzéke, a csapat pillanatok alatt elfogadta” – sorolta azokat a tulajdonságokat, amelyek miatt alkalmasnak tartotta a feladatra. Utóbbi ebben a felállásban különösen lényeges: miközben a sportigazgató a meccsnapokon is közvetlenül jelen van, a játékosok napi irányítása és az öltöző vezetése Szélesi feladata.
A Ferencváros ellen Szélesinek kellett reagálnia
A vasárnapi Ferencváros–Újpest jó példát adott arra, hogyan néz ki mindez éles helyzetben. A lila-fehérek a Groupama Arénában 0–2-es hátrányba kerültek, és innentől már nem a keret kialakítása vagy a klub hosszú távú szakmai iránya számított, hanem az, mit tud kezdeni a vezetőedző az előtte zajló mérkőzéssel. Szélesi később elmondta, két dolgot kért a játékosaitól: „Az egyik, hogy legyenek bátrak védekezésben és támadásban, egy derbin az Üllőin ez a legfontosabb, nem lehet félelemmel, remegő lábakkal, visszafogottan játszani. A második dolog, hogy mérkőzésben kell maradni.”
Az Újpest még a szünet előtt vissza is kapaszkodott Patrizio Stronati góljával, a félidőben pedig Szélesi változtatott: Mucsányi Miron helyére Gleofilo Vlijtert küldte pályára, akinek beállása lendületet adott a támadásoknak. A második félidő elején Aljosa Matko már az egyenlítő gólt szerezte, a lilák pedig 0–2-ről végül 2–2-re mentették a derbit. Dárdai mindezt a kispadról élte végig, de éppen egy ilyen mérkőzés mutatja meg, miért fontos a két szerep közötti határ: a sportigazgató ott lehet közvetlenül a csapat mellett, a meccs közben szükséges szakmai beavatkozások felelőssége azonban a vezetőedzőé.
Szélesi a lefújás után sem választotta külön a saját munkáját attól a folyamattól, amelyet Dárdaival közösen kezdtek el.
Amióta én és Dárdai Pál megérkeztünk, nagy a fluktuáció, új úton indultunk el
– fogalmazott, a Ferencváros otthonában megszerzett pontot pedig ennek az útnak egy fontos „építőkockájaként” említette.
Meddig ér a sportigazgató, és hol kezdődik a vezetőedző?
Éppen ezért Dárdai kispados jelenlétének nem az a legfontosabb kérdése, hogy mennyire látványosan él együtt a mérkőzéssel. Sokkal érdekesebb, hogyan alakul ki mellette a munkamegosztás a gyakorlatban: milyen információ jut el a sportigazgatótól a stábhoz, mennyire vesz részt a meccs közbeni szakmai kommunikációban, és hol van az a pont, amelytől már kizárólag Szélesi dönt. Egy vezetőedző tekintélyét ugyanis nem az határozza meg, ül-e mellette erős sportigazgató, hanem az is, mennyire egyértelmű a csapat számára a döntési rend. Ezért az Újpestnél a következő időszak nemcsak az eredmények miatt lehet érdekes. Az is kiderülhet, mennyire működőképes egy olyan konstrukció, amelyben egy korábbi Bundesliga-edző sportigazgatóként sem hagyja el a kispadot, miközben mellette egy másik szakembernek kell felépítenie a saját vezetőedzői szerepét. Dárdai és Szélesi esetében ehhez húsz év ismeretség adja az alapot – a határokat viszont már az új szerepeikben kell kialakítaniuk.